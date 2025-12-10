Kemijoki Oy ja Caverion uudistavat yli kymmenen vuoden kumppanuuttaan
Kemijoki Oy ja Caverion Suomi Oy ovat allekirjoittaneet 16.12.2025 sopimuksen, jonka myötä Caverion jatkaa Kemijoen vesistöalueella voimalaitosten viankorjaus-, kunnossapito- ja uudistamistöissä sekä erinäisissä projekteissa. Tämän lisäksi Caverion jatkaa Kemijoki Oy:n Lieksan ja Kymijoen alueen vesivoimalaitoksilla käynnissä- ja kunnossapitopalveluiden tuottajana.
Osana sopimusta noin 70 Caverionin työntekijää siirtyy liikkeenluovutuksella 1.3.2026 Kemijoki Oy:n työntekijöiksi. Liikkeenluovutuksen kohteena on Kemijoen vesistöalueen vesivoimalaitosten käynnissä- ja kunnossapito. Henkilöstö siirtyy niin sanotusti vanhoina työntekijöinä, eikä sopimuksen uusintaan liity henkilöstön vähentämistarvetta.
Liikkeenluovutuksen taustalla on valtioneuvoston linjaus, joka edellyttää Kemijoki Oy:ltä sähköjärjestelmän säätövoiman ja uudelleenkäynnistysresurssin sekä laajemmin huoltovarmuuden varmistamista kaikissa olosuhteissa.
“Strategiamme ytimessä on voimalaitostemme korkea käytettävyys, joka on elintärkeää kansallisen huoltovarmuuden kannalta. Tämän varmistamme vahvistamalla osaamista ja resurssien saatavuutta sekä tekemällä kasvavia ja monipuolistuvia investointeja. Jatkamme hyvää kumppanuuttamme Caverionin kanssa. Samalla toivotamme uudet työntekijät lämpimästi tervetulleiksi vahvistamaan vesisähköosaajien joukkoamme”, sanoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.
”Varmistamme omalla ammattitaidollamme, että Suomen huoltovarmuusketju on hyvässä kunnossa. Caverionilla ja Kemijoki Oy:llä on yli kymmenen vuoden kumppanuussuhde, tämä viestii hyvästä yhdessä onnistumisesta, kumppanuudesta. Teemme aina yhtiönä parhaamme, että löydämme parhaan mahdollisen ratkaisun asiakkaidemme kulloiseenkin strategiaan ja tahtotilaan. Kumppanuudessa tarvitsemme molemmat toisiamme. Olemme hyvin tyytyväisiä, että kumppanuutemme myös Kemijoki Oy:n kanssa jatkuu edelleen vahvana ja tiiviinä. Yhtiömme koko johto arvostaa Kemijoki Oy:n palvelukseen siirtyvää henkilöstöä, heidän työpanostaan ja ammattitaitoaan. Toivotamme heille menestystä uusissa tehtävissä”, sanoo Mika Ruokonen, Caverionin Teollisuuden palvelukeskukset liiketoimintajohtaja.
Lisätietoja
Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja
Kemijoki Oy
Sähköposti tuomas.timonen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4410
Mika Ruokonen
Liiketoimintajohtaja
Caverion Teollisuuden palvelukeskukset
Sähköposti mika.ruokonen@caverion.com
Puhelin 050 440 2449
Caverion on älykkään ja kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija, joka mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Asiakkaat voivat luottaa meihin kiinteistöjen, teollisuuslaitosten ja infrastruktuurin koko elinkaaren ajan. Teknisten palvelujen markkinajohtajana tarjoamme laajimmat palvelut: asiantuntijapalvelut ja -ratkaisut, asennus ja projektit, huolto ja kunnossapito sekä toimintojen johtaminen ja varmistaminen. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa maanlaajuisesti noin 5 000 caverimme voimin. Liikevaihtomme (Suomi ja Baltia sekä Fidelix) on yhteensä noin 900 miljoonaa euroa. Assemblin Caverion Group muodostettiin huhtikuussa 2024 Assemblinin ja Caverionin yhdistyttyä Pohjois-Euroopan johtavaksi konserniksi teknisissä palveluissa ja asennuksissa. Noin 20 000 ammattilaistamme 9 maassa jakavat innon älykkäisiin ja kestäviin ratkaisuihin. Liikevaihtomme on yhteensä noin 3,6 miljardia euroa.
Lisätietoa julkaisijasta
Kemijoki Oy on vastuullisen ja joustavan vesisähkön suunnannäyttäjä. Omistamme 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Selvitämme pumppuvoimalaitosten rakentamisen mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa. Tuottamallamme uusiutuvalla vesisähköllä ja säätövoimalla hillitään ilmastonmuutosta ja tuetaan kansallista huoltovarmuutta. Olemme asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio, jossa työskentelee noin 50 asiantuntijaa.
