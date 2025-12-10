Kemijoki Oy ja Caverion uudistavat yli kymmenen vuoden kumppanuuttaan

Osana sopimusta noin 70 Caverionin työntekijää siirtyy liikkeenluovutuksella 1.3.2026 Kemijoki Oy:n työntekijöiksi. Liikkeenluovutuksen kohteena on Kemijoen vesistöalueen vesivoimalaitosten käynnissä- ja kunnossapito. Henkilöstö siirtyy niin sanotusti vanhoina työntekijöinä, eikä sopimuksen uusintaan liity henkilöstön vähentämistarvetta.

Liikkeenluovutuksen taustalla on valtioneuvoston linjaus, joka edellyttää Kemijoki Oy:ltä sähköjärjestelmän säätövoiman ja uudelleenkäynnistysresurssin sekä laajemmin huoltovarmuuden varmistamista kaikissa olosuhteissa.

“Strategiamme ytimessä on voimalaitostemme korkea käytettävyys, joka on elintärkeää kansallisen huoltovarmuuden kannalta. Tämän varmistamme vahvistamalla osaamista ja resurssien saatavuutta sekä tekemällä kasvavia ja monipuolistuvia investointeja. Jatkamme hyvää kumppanuuttamme Caverionin kanssa. Samalla toivotamme uudet työntekijät lämpimästi tervetulleiksi vahvistamaan vesisähköosaajien joukkoamme”, sanoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

”Varmistamme omalla ammattitaidollamme, että Suomen huoltovarmuusketju on hyvässä kunnossa. Caverionilla ja Kemijoki Oy:llä on yli kymmenen vuoden kumppanuussuhde, tämä viestii hyvästä yhdessä onnistumisesta, kumppanuudesta. Teemme aina yhtiönä parhaamme, että löydämme parhaan mahdollisen ratkaisun asiakkaidemme kulloiseenkin strategiaan ja tahtotilaan. Kumppanuudessa tarvitsemme molemmat toisiamme. Olemme hyvin tyytyväisiä, että kumppanuutemme myös Kemijoki Oy:n kanssa jatkuu edelleen vahvana ja tiiviinä. Yhtiömme koko johto arvostaa Kemijoki Oy:n palvelukseen siirtyvää henkilöstöä, heidän työpanostaan ja ammattitaitoaan. Toivotamme heille menestystä uusissa tehtävissä”, sanoo Mika Ruokonen, Caverionin Teollisuuden palvelukeskukset liiketoimintajohtaja.

Lisätietoja

Tuomas Timonen

Toimitusjohtaja

Kemijoki Oy

Sähköposti tuomas.timonen@kemijoki.fi

Puhelin 020 703 4410

Mika Ruokonen

Liiketoimintajohtaja

Caverion Teollisuuden palvelukeskukset

Sähköposti mika.ruokonen@caverion.com

Puhelin 050 440 2449





