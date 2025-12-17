Vasemmistonaisten Pro Feminismi palkinto Sumud ry:lle

“Vasemmistonaiset palkitsee Sumudin tinkimättömästä työstä rasismia ja kolonialismia vastaan. Ajassa, jossa Israel jatkaa palestiinalaisten tappamista nimellisestä tulitauosta huolimatta, on Sumudin kaltaisten toimijoiden työ korvaamattoman arvokasta”, toteaa Vasemmistonaisten puhenainen Veronika Honkasalo.





Pro feminismi -palkinto myönnetään työstä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi, naisten ja ei-binääristen ihmisten aseman parantamiseksi tai rakenteellisen epätasa-arvon poistamiseksi. Palkintoa on jaettu vuodesta 2005 lähtien. Edellisinä vuosina palkinto on myönnetty ohjaaja Suvi Westille ja yhdenvertaisuuskouluttaja, aktivisti Javiera Marchant Aedolle ja gerontologian professori Marja Jylhälle. Sumudin toiminnanjohtaja Jasmin Paananen ja järjestöassistentti Pilvi Nikarmaa ottivat palkinnon vastaan Vasemmistonaisten 35-vuotisjuhlissa 13.12. Vantaalla.





