Vasemmistonaisten Pro Feminismi palkinto Sumud ry:lle
Vasemmistonaiset myöntää Pro feminismi -palkinnon 2025 kansalaisjärjestö Sumud – Suomen Palestiina-verkostolle. Yhdistys on vuodesta 2023 lähtien edistänyt palestiinalaisten oikeutta olemassaoloon ja vastustanut erityisesti Israelin harjoittamaa sortoa, apartheidia ja kansanmurhaa. Järjestön nimi on arabiaa ja se tarkoittaa sinnikkyyttä, se jos joku kuvastaa Sumudin toimintaa.
“Vasemmistonaiset palkitsee Sumudin tinkimättömästä työstä rasismia ja kolonialismia vastaan. Ajassa, jossa Israel jatkaa palestiinalaisten tappamista nimellisestä tulitauosta huolimatta, on Sumudin kaltaisten toimijoiden työ korvaamattoman arvokasta”, toteaa Vasemmistonaisten puhenainen Veronika Honkasalo.
Pro feminismi -palkinto myönnetään työstä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi, naisten ja ei-binääristen ihmisten aseman parantamiseksi tai rakenteellisen epätasa-arvon poistamiseksi. Palkintoa on jaettu vuodesta 2005 lähtien. Edellisinä vuosina palkinto on myönnetty ohjaaja Suvi Westille ja yhdenvertaisuuskouluttaja, aktivisti Javiera Marchant Aedolle ja gerontologian professori Marja Jylhälle. Sumudin toiminnanjohtaja Jasmin Paananen ja järjestöassistentti Pilvi Nikarmaa ottivat palkinnon vastaan Vasemmistonaisten 35-vuotisjuhlissa 13.12. Vantaalla.
Lisätietoja:
Milla Pyykkönen
Tasa-arvopoliittinen asiantuntija, Vasemmistonaiset
milla.pyykkonen@vasemmistoliitto.fi
0406630031
Yhteyshenkilöt
Milla PyykkönenVasemmistonaisetPuh:0406630031milla.pyykkonen@vasemmistoliitto.fi
Kuvat
