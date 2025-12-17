Tuunaa joulupöytään juhlava gratiini – Joulupöydän klassikko pakasteherne saa uutta makua sitruuna-timjamivoista
Joulupöydän perinteisiin kuuluvat joululaatikot, joissa juuresten maut tulevat selkeästi esiin. Juuresten ja kerman mehevää yhdistelmää tuovat joulupöytään myös gratiinit, joissa raaka-aineiden maut nousevat esiin. Joulupöydän klassikko on raikas pakasteherne, joka on parhaimmillaan oikein kuumennettuna. Herne on suomalaisten joulusuosikki, mikä näkyy myyntipiikkinä joulun alla.
Apetit Bataatti-juuresgratiini ja Apetit Kotimainen punajuurigratiini ovat herkullisia ja nopeita lisukkeita, jotka sopivat täydellisesti joulupöytään sellaisenaan. Tuunaamalla niihin voidaan lisätä juhlavaa joulun makua.
”Punajuurigratiinin kanssa sopivat esimerkiksi parmesaaniraaste ja mantelilastut ja bataatti-juuresgratiinin pinnalle voidaan lisätä pehmeää vuohenjuustoa, hunajaa ja paahdettuja pekaanipähkinöitä”, vinkkaa apulaistuotepäällikkö Annukka Vasara Apetitilta.
Joulupöydän tuorein herkku on pakasteherne – Tällä vinkillä sen maku on parhaimmillaan
Keitetyt herneet ovat joulupöydän klassikko. Kotimainen pakasteherne on puitu silloin kun se on parhaimmillaan ja tie pellolta pakkaseen vie vain noin kaksi tuntia, joten se on taatusti joulupöydän tuorein herkku. Pakasteherneen valmistamisessa kannattaa olla tarkkana.
“Kotimainen herne on maultaan erityisen aromikas ja makea. Kun maltat keittää sitä pakkauksen ohjeen mukaan vain kaksi minuuttia, herneen ihana maku ja väri säilyvät parhaiten”, kertoo pakastekasviksista vastaava tuoteryhmäpäällikkö Wilhelmiina Ritala Apetitilta.
Pakasteherneet kuuluvat selkeästi suomalaiseen jouluun, sillä niiden myynnissä on joulun alla piikki. Uudeksi twistiksi lämpimänä tarjottaviin herneisiin voi kokeilla sitruuna-timjamivoita.
"Perinteiset jouluruuat kaipaavat joskus rinnalleen myös jotain raikasta tarjottavaa, joka tasapainottaa kokonaisuutta. Erilaisista salaateista, pakasteherneistä ja hapokkaasta vinegretistä saa helposti koottua ihanan salaatin tai herneet voi maustaa tillillä raikkaiksi hölskyherneiksi,” Ritala vinkkaa.
