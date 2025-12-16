Keusoten yksiköille lisää laaduntunnustuksia

Auditointi perustuu SHQS-standardiin

Aurevia Oy toteutti ulkoiset laaduntunnustusauditoinnit Keusotelle SHQS-standardin mukaisesti. Kansallinen akkreditoitu SHQS-standardi (Social and Health Quality Standard) pohjautuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntö- ja viranomaisvaatimuksiin sekä kansallisiin suosituksiin ja yleisiin laadunhallinnan periaatteisiin.

SHQS-laaduntunnustus on osoitus vaikuttavasta organisaation laadunhallintajärjestelmästä, jolla organisaatio varmistaa korkeatasoisen ja laadukkaan toiminnan. Laaduntunnustus tarkoittaa sitä, että organisaation laadunhallinta ja rakenteet ovat ulkoisten auditoijien sekä SHQS-laatuneuvoston toimesta todettu täyttävän laadukkaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen kriteerit.

– Laatu, vastuullisuus ja vaikuttavuus eivät synny sattumalta – ne rakentuvat jatkuvasta parantamisesta, tietoon perustuvista päätöksistä sekä yhteisestä sitoutumisesta työhön ei vain menetelmänä, vaan ajattelutapana. Vaikuttavuuden parantaminen tekee työstämme merkityksellistä – mittaamalla ja arvioimalla opimme, mihin kannattaa panostaa, jotta voimme tuottaa eniten hyvää asukkaidemme arkeen. Lämmin kiitos edelläkävijyydestä, kiittää Keusoten johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen.

Päämäärätietoista ja sinnikästä työtä

Keusoten 75 toimipisteille ja toiminnoille on nyt kaikkiaan myönnetty laaduntunnus. Aurevia Oy:n palvelujohtaja Nina Heinola onnitteli juhlapuheessaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta tuloksellisesta laatutyöstä.

– Aurevian ulkoinen arviointiryhmä myönsi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle laaduntunnustuksen laajennuksen ja vahvisti aiemmin myönnetyn tunnustuksen jatkumisen. Auditoinnissa korostuivat Keusoten vahva asiakaskeskeisyys, systemaattinen tietojohtaminen sekä jatkuvan parantamisen käytännöt. Erityisen vaikuttavaa on, että organisaatio on pystynyt pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti edistämään laatutyötä palveluissaan myös muutostilanteissa, totesi Nina Heinola.

Uudet 16.12. laaduntunnustuksen saaneet toiminnot/yksiköt:



Hyvinvointialueen johto, Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut, hankkeet

Henkilöstöpalvelut

ICT-palvelut

Kehittäminen ja tiedolla johtaminen

Talouspalvelut

Viestintäpalvelut



Hyvinvointi, terveys ja asiakkuudet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, osallisuus

Valmius ja varautuminen

Ikäihmiset ja vammaiset, kotona asumista tulevat palvelut

Geriatrinen keskus

Kotihoidon etähoiva

Kotihoito, säännöllinen kotihoito

Resurssien hallinta



Terveyspalvelut ja sairaanhoito, kliiniset tukipalvelut

Farmasian asiantuntijapalvelut

Hoitotarvikejakelu

Infektio- ja tartuntatautiyksikkö

Välinehuolto

Sairaalapalvelut

Keusoten kuntoutuskeskus

Kuntoutuspalvelut

Aikuisten avokuntoutus: fysioterapia, toimintaterapia

ja puheterapia

ja puheterapia Apuvälinepalvelut

Kehitysvammavastaanotto

Lasten ja nuorten avokuntoutus: fysioterapia, toimintaterapia

ja puheterapia

Perhekeskuspalvelut

Ammatillinen tukihenkilötyö

Lapsiperheiden kotipalvelu

Neuvolapalvelut

Nuorisoasema

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut

Perheoikeudellinen yksikkö

Perhetyö

Perhesosiaalityö

Perheneuvola

Aiemmin tänä vuonna laaduntunnustuksen saaneet yksiköt:

Hyvinvointialueen johto, Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut, hankkeet

Demokratia- ja hallintopalvelut

Laatu- ja valvontapalvelut

Strategia ja TKI-palvelut

Tila- ja tukipalvelut

Hyvinvointi, terveys ja asiakkuudet

Asiakkuuksien johtaminen

Ikäihmisten asiakasohjaus

Lapsiperheiden asiakasohjaus

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Työikäisten asiakasohjaus

Ikäihmiset ja vammaiset, ikääntyneiden asumispalvelut

Hyvinkään Hoivakoti Sahanmäki

Hyvinkään Kauniston palvelukeskus

Hyvinkään Kauniston palvelukeskus, Kivelä

Hyvinkään Mäntykoto, Ylähovi

Järvenpään Lehmustokoti

Järvenpään Pihlavistokoti

Järvenpään Tammistokoti

Järvenpään Vaahterakoti

Kuntouttava lyhytaikaishoito

Mäntsälän Kotokartano

Nurmijärven Nurmilintu

Pornaisten Aurinkomäen palvelukoti

Pornaisten Pellavakoti

Riihikoto Lyhytaikaiskoti Helmi

Tuusulan Riihikoto (Riihikoto ALA ja YLÄ)

Vaahterakoti, Intervalli ja kriisihoito

Valvontayksikkö

Terveyspalvelut ja sairaanhoito, sairaalapalvelut

Hyvinkään akuuttiosasto

Järvenpään akuuttiosasto

Mäntsälän akuuttiosasto

Nurmijärven akuuttiosasto

Kotisairaala

Lastensuojelupalvelut ja perhekeskuspalvelut, lastensuojelun palvelut

Avoperhekuntoutus, Koiramäki

Avoperhekuntoutus, Koivukuja

Avohuollon sosiaalityö ja sosiaaliohjaus

Auerkulma vastaanotto- ja arviointiyksikkö Koivula

Auerkulman vastaanotto- ja arviointiyksikkö Tammela

Kotirinteen kuntouttava ja arviointiyksikkö Kuusela

Kotirinteen vastaanotto- ja arviointiyksikkö Puistola

Koivukujan kuntouttava yksikkö Kotoranta

Koivukujan vaativan kuntoutuksen yksikkö Kottula

Pehtoorin kuntouttava yksikkö Aitta

Pehtoorin vaativan kuntoutuksen yksikkö Riihi

Perhehoitoyksikkö Pihlaja

Ryhmämuotoinen perheohjaus Suopursu

Sijaishuollon sosiaalityö ja sosiaaliohjaus

Tehostettu perhetyö

Lisätietoa SHQS-standardista: SHQS-standardi (Aurevia.fi)

Lämmin kiitos kaikille keusotelaisille, jotka olette tehneet SHQS-itsearviointeja, laadun kehittämistyötä ja osallistuneet auditointeihin! Tämä on yhteinen saavutuksemme.