Keusoten yksiköille lisää laaduntunnustuksia
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) toimipisteelle tai toiminnolle on myönnetty uusia kansallisia SHQS-laaduntunnustuksia. Laaduntunnustus osoittaa, että laadunhallinta on vaikuttavaa ja varmistaa, että toiminta on lain, asetusten ja hyvien hoitokäytäntöjen sekä näyttöön perustuvan tutkitun tiedon mukaista. Laaduntunnustuksen luovutustilaisuus järjestettiin 16.12.2025 Järvenpäässä. Luovutuksen teki Aurevia Oy (ent. Labquality).
Auditointi perustuu SHQS-standardiin
Aurevia Oy toteutti ulkoiset laaduntunnustusauditoinnit Keusotelle SHQS-standardin mukaisesti. Kansallinen akkreditoitu SHQS-standardi (Social and Health Quality Standard) pohjautuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntö- ja viranomaisvaatimuksiin sekä kansallisiin suosituksiin ja yleisiin laadunhallinnan periaatteisiin.
SHQS-laaduntunnustus on osoitus vaikuttavasta organisaation laadunhallintajärjestelmästä, jolla organisaatio varmistaa korkeatasoisen ja laadukkaan toiminnan. Laaduntunnustus tarkoittaa sitä, että organisaation laadunhallinta ja rakenteet ovat ulkoisten auditoijien sekä SHQS-laatuneuvoston toimesta todettu täyttävän laadukkaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen kriteerit.
– Laatu, vastuullisuus ja vaikuttavuus eivät synny sattumalta – ne rakentuvat jatkuvasta parantamisesta, tietoon perustuvista päätöksistä sekä yhteisestä sitoutumisesta työhön ei vain menetelmänä, vaan ajattelutapana. Vaikuttavuuden parantaminen tekee työstämme merkityksellistä – mittaamalla ja arvioimalla opimme, mihin kannattaa panostaa, jotta voimme tuottaa eniten hyvää asukkaidemme arkeen. Lämmin kiitos edelläkävijyydestä, kiittää Keusoten johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen.
Päämäärätietoista ja sinnikästä työtä
Keusoten 75 toimipisteille ja toiminnoille on nyt kaikkiaan myönnetty laaduntunnus. Aurevia Oy:n palvelujohtaja Nina Heinola onnitteli juhlapuheessaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta tuloksellisesta laatutyöstä.
– Aurevian ulkoinen arviointiryhmä myönsi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle laaduntunnustuksen laajennuksen ja vahvisti aiemmin myönnetyn tunnustuksen jatkumisen. Auditoinnissa korostuivat Keusoten vahva asiakaskeskeisyys, systemaattinen tietojohtaminen sekä jatkuvan parantamisen käytännöt. Erityisen vaikuttavaa on, että organisaatio on pystynyt pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti edistämään laatutyötä palveluissaan myös muutostilanteissa, totesi Nina Heinola.
Uudet 16.12. laaduntunnustuksen saaneet toiminnot/yksiköt:
Hyvinvointialueen johto, Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut, hankkeet
- Henkilöstöpalvelut
- ICT-palvelut
- Kehittäminen ja tiedolla johtaminen
- Talouspalvelut
- Viestintäpalvelut
Hyvinvointi, terveys ja asiakkuudet
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, osallisuus
- Valmius ja varautuminen
Ikäihmiset ja vammaiset, kotona asumista tulevat palvelut
- Geriatrinen keskus
- Kotihoidon etähoiva
- Kotihoito, säännöllinen kotihoito
- Resurssien hallinta
Terveyspalvelut ja sairaanhoito, kliiniset tukipalvelut
- Farmasian asiantuntijapalvelut
- Hoitotarvikejakelu
- Infektio- ja tartuntatautiyksikkö
- Välinehuolto
Sairaalapalvelut
- Keusoten kuntoutuskeskus
Kuntoutuspalvelut
- Aikuisten avokuntoutus: fysioterapia, toimintaterapia
ja puheterapia
- Apuvälinepalvelut
- Kehitysvammavastaanotto
- Lasten ja nuorten avokuntoutus: fysioterapia, toimintaterapia
ja puheterapia
Perhekeskuspalvelut
- Ammatillinen tukihenkilötyö
- Lapsiperheiden kotipalvelu
- Neuvolapalvelut
- Nuorisoasema
- Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut
- Perheoikeudellinen yksikkö
- Perhetyö
- Perhesosiaalityö
- Perheneuvola
Aiemmin tänä vuonna laaduntunnustuksen saaneet yksiköt:
Hyvinvointialueen johto, Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut, hankkeet
- Demokratia- ja hallintopalvelut
- Laatu- ja valvontapalvelut
- Strategia ja TKI-palvelut
- Tila- ja tukipalvelut
Hyvinvointi, terveys ja asiakkuudet
- Asiakkuuksien johtaminen
- Ikäihmisten asiakasohjaus
- Lapsiperheiden asiakasohjaus
- Sosiaali- ja kriisipäivystys
- Työikäisten asiakasohjaus
Ikäihmiset ja vammaiset, ikääntyneiden asumispalvelut
- Hyvinkään Hoivakoti Sahanmäki
- Hyvinkään Kauniston palvelukeskus
- Hyvinkään Kauniston palvelukeskus, Kivelä
- Hyvinkään Mäntykoto, Ylähovi
- Järvenpään Lehmustokoti
- Järvenpään Pihlavistokoti
- Järvenpään Tammistokoti
- Järvenpään Vaahterakoti
- Kuntouttava lyhytaikaishoito
- Mäntsälän Kotokartano
- Nurmijärven Nurmilintu
- Pornaisten Aurinkomäen palvelukoti
- Pornaisten Pellavakoti
- Riihikoto Lyhytaikaiskoti Helmi
- Tuusulan Riihikoto (Riihikoto ALA ja YLÄ)
- Vaahterakoti, Intervalli ja kriisihoito
- Valvontayksikkö
Terveyspalvelut ja sairaanhoito, sairaalapalvelut
- Hyvinkään akuuttiosasto
- Järvenpään akuuttiosasto
- Mäntsälän akuuttiosasto
- Nurmijärven akuuttiosasto
- Kotisairaala
Lastensuojelupalvelut ja perhekeskuspalvelut, lastensuojelun palvelut
- Avoperhekuntoutus, Koiramäki
- Avoperhekuntoutus, Koivukuja
- Avohuollon sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
- Auerkulma vastaanotto- ja arviointiyksikkö Koivula
- Auerkulman vastaanotto- ja arviointiyksikkö Tammela
- Kotirinteen kuntouttava ja arviointiyksikkö Kuusela
- Kotirinteen vastaanotto- ja arviointiyksikkö Puistola
- Koivukujan kuntouttava yksikkö Kotoranta
- Koivukujan vaativan kuntoutuksen yksikkö Kottula
- Pehtoorin kuntouttava yksikkö Aitta
- Pehtoorin vaativan kuntoutuksen yksikkö Riihi
- Perhehoitoyksikkö Pihlaja
- Ryhmämuotoinen perheohjaus Suopursu
- Sijaishuollon sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
- Tehostettu perhetyö
Lisätietoa SHQS-standardista: SHQS-standardi (Aurevia.fi)
Lämmin kiitos kaikille keusotelaisille, jotka olette tehneet SHQS-itsearviointeja, laadun kehittämistyötä ja osallistuneet auditointeihin! Tämä on yhteinen saavutuksemme.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot:
Minna-Maarit Immonen, laatupäällikkö, p. 050 497 2581, minna-maarit.immonen@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Muutoksia Keusoten sote-yksiköissä ja pienillä terveysasemilla16.12.2025 14:24:22 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) sote-yksiköiden ja pienten terveysasemien aukioloajat ja palvelut muuttuvat 7.1.2026. Muutokset koskevat Kellokosken ja Rajamäen terveysasemaa sekä Jokelan ja Nurmijärven sote-yksikköä (ent. Klaukkalan terveysasema). Muutoksilla hyvinvointialue haluaa vahvistaa palvelujen toimintavarmuutta ja taata tasapuoliset palvelut kaikille asukkaille.
Keusoten aluevaltuusto päätti uudesta strategiasta, talousarviosta ja asiakasmaksuista12.12.2025 13:35:13 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluevaltuusto kokoontui 11.12.2025 vuoden viimeiseen kokoukseensa. Kokouksessa hyväksyttiin hyvinvointialueelle uusi strategia viitoittamaan tulevien vuosien toimintaa. Lisäksi aluevaltuusto päätti asiakasmaksuista ja hyväksyi talousarvion tulevalle vuodelle.
Suomen Akatemialta rahoitus tutkimukselle, joka kehittää raskausajan diabeteksen digitaalista hoitoa8.12.2025 16:06:09 EET | Tiedote
Suomen Akatemia on myöntänyt Hyvinvointialueiden T&K-toiminnan ja -yhteistyön vahvistamisen rahoitusta kolmivuotiselle tutkimushankkeelle, jonka tavoitteena on parantaa raskausajan diabeteksen hoitotuloksia ja kehittää kansallisesti skaalautuvaa digitaalista hoitomallia. Keusote saa hankkeeseen 325 000 euroa. Hankkeen vastaava tutkija Keusotessa on Pirjo Laitinen-Parkkonen.
Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden työkaverit varmistetaan yhteistyöllä – Työpaikkaohjaajan rooli korostuu entisestään4.12.2025 14:03:10 EET | Tiedote
Työssä oppimista ohjaava työntekijä eli työpaikkaohjaaja voi olla opiskelijalle ratkaiseva tuki työelämään astumisessa ja kiinnittymisessä. Sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen kasvava osaajapula tekee työpaikkaohjaajista entistä tärkeämpiä koko alan työllisyyden ja palveluita tarvitsevien asiakkaiden palveluiden turvaamisen kannalta. Tästä syystä työpaikkojen ohjausosaamisen varmistaminen on keskiössä myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Keusoten ja alan koulutusorganisaatioiden, Laurean, Keudan ja Hyrian alueellisessa TKIO-yhteistyössä.
Tilinpäätösennuste vahvistaa näkymän, jossa säästötoimenpiteet alkavat jo näkyä taloudessa4.12.2025 11:51:17 EET | Tiedote
Aluehallitus käsitteli kokouksessaan 2.12.2025 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilinpäätösennusteen tammi–lokakuulta 2025 sekä vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2029.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme