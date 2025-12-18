Asiakasmaksut muuttuvat vuodenvaihteessa - perumatta jääneen ajan maksu nousee

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtioneuvosto ovat määritelleet sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen indeksikorotukseksi 6,9 prosenttia vuodelle 2026. Maksuja tarkastetaan joka toinen vuosi, ja korotuksen suuruus määritellään kansaneläkeindeksin muutosten mukaisesti. Korotus on sisällytetty Pirkanmaan hyvinvointialueen ensi vuoden asiakasmaksuihin. Asiakasmaksujen nostaminen vaikuttaa myös Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelusetelien arvoon ja omavastuuosuuteen. Uudet palveluseteliarvot päivitetään parastapalvelua.fi-sivustolle vuoden vaihteessa. Lisäksi asiakasmaksujen muutos näkyy erikoissairaanhoitotasoisissa tutkimuksissa, joihin asiakas saa perusterveydenhuollosta maksusitoumuksen tai tutkimuslähetteen.

Peruuttamatta jääneestä ajasta peritään maksu, ellei käyntiä ole peruttu viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa eikä perumatta jättämiselle ole hyväksyttävää syytä. Peruuttamatta jääneen ajan maksun nousee 56,70 eurosta 71,30 euroon. Korotus perustuu valtioneuvoston esitykseen, ja sen tavoitteena on vähentää perumatta jääneiden aikojen määrää ja sujuvoittaa siten palveluja. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkailta. Jos käyntikutsu ei ole mennyt asiakkaalle perille ajoissa, asiakas saa maksun peruttua, kun ottaa yhteyttä asiakaslaskutukseen.

Vuodenvaihteessa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen ateriamaksut muuttuvat, koska ne yhtenäistetään samalle tasolle muiden asumispalvelujen ateriamaksujen kanssa. Muut asumiseen liittyvät tukipalvelumaksut pysyvät vuoden 2025 tasolla, niitä ei koroteta.

Jos asiakasmaksusta on kysyttävää, yhteystiedot asiakaslaskutukseen löytyvät laskusta ja hyvinvointialueen verkkosivuilta. Yhteyttä voi ottaa joko soittamalla tai sähköpostilla. Asiakkaat voivat myös itse siirtää laskunsa eräpäivää OmaPirha-palvelussa. Erikoissairaanhoidon laskujen eräpäivää ei kuitenkaan voi siirtää OmaPirhassa.



Vuonna 2026 käyttöön tulevan vainajamaksun laskutuksesta ja laskutukseen liittyvistä ohjeista viestitään alkuvuodesta.

Muuttuvat asiakasmaksutiedot päivitetään hyvinvointialueen verkkosivuille osoitteeseen pirha.fi/asiakasmaksut vuoden vaihtuessa. Samassa osoitteessa voi jo nyt tutustua aluevaltuuston 8.12.2025 hyväksymiin asiakasmaksuhinnastoihin.