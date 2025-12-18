Asiakasmaksut muuttuvat vuodenvaihteessa - perumatta jääneen ajan maksu nousee
Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasmaksuja korotetaan vuodelle 2026. Maksut nousevat keskimäärin 6,9 prosenttia. Peruuttamatta jääneestä käynnistä peritään vuodenvaihteesta alkaen 71,30 euroa.
Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtioneuvosto ovat määritelleet sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen indeksikorotukseksi 6,9 prosenttia vuodelle 2026. Maksuja tarkastetaan joka toinen vuosi, ja korotuksen suuruus määritellään kansaneläkeindeksin muutosten mukaisesti. Korotus on sisällytetty Pirkanmaan hyvinvointialueen ensi vuoden asiakasmaksuihin. Asiakasmaksujen nostaminen vaikuttaa myös Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelusetelien arvoon ja omavastuuosuuteen. Uudet palveluseteliarvot päivitetään parastapalvelua.fi-sivustolle vuoden vaihteessa. Lisäksi asiakasmaksujen muutos näkyy erikoissairaanhoitotasoisissa tutkimuksissa, joihin asiakas saa perusterveydenhuollosta maksusitoumuksen tai tutkimuslähetteen.
Peruuttamatta jääneestä ajasta peritään maksu, ellei käyntiä ole peruttu viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa eikä perumatta jättämiselle ole hyväksyttävää syytä. Peruuttamatta jääneen ajan maksun nousee 56,70 eurosta 71,30 euroon. Korotus perustuu valtioneuvoston esitykseen, ja sen tavoitteena on vähentää perumatta jääneiden aikojen määrää ja sujuvoittaa siten palveluja. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkailta. Jos käyntikutsu ei ole mennyt asiakkaalle perille ajoissa, asiakas saa maksun peruttua, kun ottaa yhteyttä asiakaslaskutukseen.
Vuodenvaihteessa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen ateriamaksut muuttuvat, koska ne yhtenäistetään samalle tasolle muiden asumispalvelujen ateriamaksujen kanssa. Muut asumiseen liittyvät tukipalvelumaksut pysyvät vuoden 2025 tasolla, niitä ei koroteta.
Jos asiakasmaksusta on kysyttävää, yhteystiedot asiakaslaskutukseen löytyvät laskusta ja hyvinvointialueen verkkosivuilta. Yhteyttä voi ottaa joko soittamalla tai sähköpostilla. Asiakkaat voivat myös itse siirtää laskunsa eräpäivää OmaPirha-palvelussa. Erikoissairaanhoidon laskujen eräpäivää ei kuitenkaan voi siirtää OmaPirhassa.
Vuonna 2026 käyttöön tulevan vainajamaksun laskutuksesta ja laskutukseen liittyvistä ohjeista viestitään alkuvuodesta.
Muuttuvat asiakasmaksutiedot päivitetään hyvinvointialueen verkkosivuille osoitteeseen pirha.fi/asiakasmaksut vuoden vaihtuessa. Samassa osoitteessa voi jo nyt tutustua aluevaltuuston 8.12.2025 hyväksymiin asiakasmaksuhinnastoihin.
Yhteyshenkilöt
Hannola MikkoTalouspalvelujohtajaPuh:040 572 5584mikko.hannola@pirha.fi
Kallinen MariAsiakasmaksupäällikköPuh:041 730 2282mari.kallinen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Sarviksen pysäköintiin muutoksia rakennustöiden ajaksi18.12.2025 11:18:48 EET | Tiedote
Tampereella Sarviksen toimipisteessä osoitteessa Hatanpäänkatu 3 pysäköintipaikat vähenevät uuden pysäköinti- ja toimistorakennuksen rakennustöiden ajaksi.
Tays Keskussairaalan alueelle suunnitellaan uutta helikopterikenttää17.12.2025 13:32:18 EET | Tiedote
Tays Keskussairaalan uuden M-rakennuksen katolle suunnitellaan helikopterikenttää. Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaosto hyväksyi kenttään liittyvät suunnitelmat 16.12. kokouksessaan. Jaosto päätti myös kliinisen mammografian sijoittamisesta M-rakennukseen. Uuden helikopterikentän rakentaminen ja kliinisen mammografian tilat edellyttävät muutoksia M-rakennuksen rakennuslupaan.
Voiko tekoäly keventää radiologien työtaakkaa rintasyövän seulonnassa? Tutkimusta valmistellaan Taysissa17.12.2025 08:38:14 EET | Tiedote
Kansainväliset tutkimukset viittaavat siihen, että tekoälyn hyödyntäminen rintasyöpäseulonnoissa voi vähentää radiologien työmäärää merkittävästi ja jopa parantaa seulonnan tuloksia ilman ylidiagnostiikkaa. Taysin kuvantaminen valmistelee aiheesta tutkimusta.
Hautausaikojen pidentyminen on kasvattanut vainajasäilytyksen tarvetta – Pirkanmaan hyvinvointialue alkaa periä maksua vainajasäilytyksestä15.12.2025 11:03:43 EET | Tiedote
Hautausaikojen pidentyminen on lisännyt vainajasäilytyksen tarvetta ja kasvattanut säilytyksestä aiheutuvia kustannuksia Pirkanmaan hyvinvointialueella. Hyvinvointialue alkaa vuoden 2026 alusta alkaen laskuttamaan vainajasäilytyksestä, jotta osa säilytyksen lisääntyneistä kustannuksista saadaan katettua.
Aluehallitus otti käyttöön vainajien säilytysmaksun ja päätti henkilöstöetuuksista uudelleen15.12.2025 10:46:42 EET | Tiedote
Aluehallitus päätti maanantaina esittää hyvinvointialueen strategiaa ja ensihoidon palvelutasopäätöstä aluevaltuuston hyväksyttäväksi. Vainajien säilytysmaksu otettiin käyttöön esityksen mukaisesti. Aluehallitus käytti myös otto-oikeuttaan henkilöstöjaoston päätökseen henkilöstöetuuksista. Hallitus muutti etuudet yhteistoimintaelimessakin esillä olleen viranhaltijaesityksen mukaiseksi yksimielisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme