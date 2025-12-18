Korjaustiedote: 27 henkilöä haki Keski-Suomeen hyvinvointialuejohtajaksi
Korjaus: lisätty yksi henkilö, joka oli epähuomiossa jäänyt pois hakijoiden nimilistalta. Nimi lisätty kursiivilla. Hakijoita oli yhteensä 27. Pahoittelemme virhettä.
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan viran hakuaika päättyi 17.12. Hyvinvointialuejohtajaksi haki 27 henkilöä.
Haku oli avoinna 14.11.-17.12. Seuraavaksi valintaprosessi etenee haastatteluihin, jotka pidetään 8.1. Hyvinvointialuejohtajan hakua ja valintaa varten on perustettu erillinen valmisteluryhmä. Tavoitteena on, että aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan valinnasta helmikuussa.
Hyvinvointialuejohtajaksi hakeneet
Piia Aarnisalo, lääketieteen tohtori, Helsinki
Juha Ahokas, logistiikan perustutkinto, Jyväskylä
Kalle Eklund, kauppatieteiden maisteri, Vantaa
Hanna Funck, lähihoitaja, Viitasaari
Iida Göös, lähihoitaja, Jyväskylä
Anne Hannunen, diplomi-insinööri, Äänekoski
Ilkka Haukijärvi, filosofian tohtori, Nokia
Tommi Kalmari, kauppatieteiden maisteri, Laukaa
Kai Koskinen, Jyväskylä
Toni Kumpulainen, Viitasaari
Hanna Kuninkaanniemi, terveystieteiden tohtori, Mikkeli
Janne Laine, valtiotieteiden maisteri, Helsinki
Nella Leppänen, maatalousalan perustutkinto, Saarijärvi
Kirsi Leväpelto, kauppatieteiden maisteri, Turku
Harri Markkula, lääketieteen lisensiaatti, Turku
Päivi Merjonen, psykologian tohtori, Jyväskylä
Juha Nieminen, valtiotieteiden maisteri, Helsinki
Ilpo Nurminen, kauppatieteiden maisteri, Jyväskylä
Esa Nurminen, insinööri, Saarijärvi
Essi Paulamäki, terveydenhoitaja (YAMK), Lempäälä
Anssi Pääjoki, sairaanhoitaja, Jyväskylä
Oona Räisänen, yhteiskuntatieteiden maisteri, Riihimäki
Mervi Saastamoinen, sairaanhoitaja (YAMK), Pihtipudas
Sami Sipilä, kauppatieteiden maisteri, filosofian maisteri, Lahti
Aimo Vaara, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, Rovaniemi
Juha Viertola, oikeustieteen lisensiaatti, Helsinki
Piia Vuorela, lääketieteen tohtori, dosentti, Espoo
Hyvinvointialuejohtaja vastaa hyvinvointialueen strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Keski-Suomen hyvinvointialueen budjetti on noin 1,4 miljardia euroa ja hyvinvointialueella työskentelee noin 12 500 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden ammattilaista.
