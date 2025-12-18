SDP:n Eskelinen ja Kymäläinen: Hallitus vierittää liikennepolitiikan vaikeat ratkaisut seuraajalleen
SDP:n kansanedustajat Seppo Eskelinen ja Suna Kymäläinen pitävät hyvänä, että kauan odotettu selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2026–2037 (Liikenne 12) on viivyttelystä huolimatta viimein annettu eduskunnalle.
– Valitettavaa on kuitenkin, että Liikenne 12 -työn työkaluja ja painoarvoa on jo ehditty tällä kaudella rapauttaa, eikä suunnitelmaan sisältyvä rahoitusohjelma tarjoa ratkaisuja pitkän aikavälin ongelmiin, edustajat toteavat.
– Kyseenalaista on, miksi hallituksella ja liikenneministeri Ranteella (ps.) kesti näin kauan tuoda suunnitelma selontekona eduskuntaan. Parlamentaarisen työryhmän työ eteni hitaasti, ja ryhmä lopetti toimintansa jo lokakuussa. Hyvä kuitenkin on, että nyt myös maakunnallisten suunnitelmien kanssa päästään eteenpäin, kun selonteko on annettu, Eskelinen huomauttaa.
Hallitus ei kerää edustajilta kiitosta Liikenne 12 -työn ja Suomen liikennejärjestelmän pitkän aikavälin kehittämisen eteenpäin viemisestä parhaalla mahdollisella tavalla:
– Orpon-Purran hallitus vei tutkittuun tietoon ja virka-arvioihin perustuvalta Liikenne 12 -työltä pohjaa jo hallitusohjelmassaan, kun se julkisti oman investointiohjelmansa hankelistauksineen. Lisäksi hallitus on jättänyt vaikean kysymyksen liikenteen rahoituksen pitkän aikavälin kestämättömyydestä seuraajansa ratkaistavaksi. Pääväylien perusväylänpidon panostuksista huolimatta muun väyläverkon korjausvelka jatkaa kasvuaan. Samalla hallitus puolittaa kautensa aikana kehittämishankkeiden kehysrahoituksen ja paikkaa sitä itse valtion omaisuuden myynnistä saatavilla tuloilla, mikä ei ole kestävä ratkaisu tulevaisuuteen. Liikenteen rahoituksen perusongelmaan ei valitettavasti saatu Liikenne 12 -työssä ratkaisuja, vaan monen muun ongelman tapaan se on vieritetty seuraavalle hallitukselle.
Kritiikkiä edustajat antavat myös siitä, että liikenteen päästövähennystoimenpiteet ja esimerkiksi tutkittuun tietoon perustuvan Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteet on suunnitelmassa unohdettu kokonaan.
– Liikenne 12 -työ käynnistyi viime vaalikaudella SDP:n vetovastuulla, ja se oli Marinin hallituksen tärkeimpiä liikennepoliittisia saavutuksia. Työn käynnistämisen taustalla oli jo aiemmilla kausilla parlamentaarisesti tunnistettu tarve pitkän aikavälin suunnitelmalle, jossa huomioidaan koko Suomi kaikkine liikennemuotoineen ja jonka avulla rajallisia resursseja voidaan ohjata mahdollisimman vaikuttavasti. Pitkäjänteisyyden ja ennustettavuuden näkökulmasta on erittäin tärkeää, että Liikenne 12 -suunnitelma on nyt päivitetty. SDP toivoo, että päivityksen myötä hallitus palaisi viimein kestävään ja ennustettavaan liikennepolitiikkaan, jota suunnitelmalla on alun perin tavoiteltukin, Kymäläinen päättää.
Yhteyshenkilöt
Seppo EskelinenKansanedustajaPuh:050 514 3350seppo.eskelinen@eduskunta.fi
Suna KymäläinenKansanedustajaPuh:050 512 0526
