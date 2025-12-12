Hollolan Salpakankaaseen valmistui uusi Attendo-koti ikäihmisille
Attendo Salpakangas sijaitsee Hollolan kuntakeskuksessa Salpakankaalla. 98-paikkainen hoivakoti tarjoaa sekä ympärivuorokautista hoivaa että yhteisöllistä asumista alueen ikäihmisille.
Uusi ja moderni hoivakoti sijaitsee keskeisellä paikalla, entisen terveyskeskuksen tontilla, uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen naapurissa. Kaikki päivittäispalvelut ovat lähellä.
Attendo Salpakankaan suunnittelussa on otettu erityisesti ikäihmisten tarpeet huomioon. Tilat ovat kokonaan esteettömät ja helppokulkuiset, mutta silti kodikkaat. Attendo Salpakangas tarjoaa kevyempää yhteisöllistä asumista 66 asukkaalle ja ympärivuorokautista hoivaa 32 asukkaalle. Attendo Salpakankaaseen pääsee asukkaaksi hyvinvointialueen sijoittamana yhteisölliseen asumiseen tai ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Lisäksi koti tarjoaa lyhytaikaista hoivaa esimerkiksi omaishoitajan vapaan ajaksi.
"Uusi hoivakoti, Attendo Salpakangas, on viihtyisä, turvallinen ja avara talo. Odotamme innolla jo asukkaita kotiimme. Haluamme luoda asukkaillemme mahdollisuuden elää omannäköistä arkea ja tarjota heille turvallisen ympäristön sekä heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaista toimintaa", kertoo Attendon aluejohtaja Maria Borg.
Lisätietoja Attendo Salpakankaaseen liittyen:
Tytti Ikävalko, hoivakodin johtaja
p. +358 44 494 1044
Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja
Attendo on Pohjoismaiden johtava julkisten hoivapalveluiden yksityinen palveluntuottaja. Yritys on perustettu vuonna 1985, ja olimme ensimmäinen julkisia hoivapalveluja ikäihmisille tarjonnut yksityinen yhtiö Ruotsissa. Ikäihmisille suunnattujen palvelujen lisäksi Attendo tarjoaa hoivapalveluja kehitysvammaisille ja vammautuneille ihmisille sekä mielenterveyskuntoutujille. Tuotamme myös lastensuojelu- ja terapiapalveluita. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi
