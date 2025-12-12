Hollolan Salpakankaaseen valmistui uusi Attendo-koti ikäihmisille

Uusi ja moderni hoivakoti sijaitsee keskeisellä paikalla, entisen terveyskeskuksen tontilla, uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen naapurissa. Kaikki päivittäispalvelut ovat lähellä.

Attendo Salpakankaan suunnittelussa on otettu erityisesti ikäihmisten tarpeet huomioon. Tilat ovat kokonaan esteettömät ja helppokulkuiset, mutta silti kodikkaat. Attendo Salpakangas tarjoaa kevyempää yhteisöllistä asumista 66 asukkaalle ja ympärivuorokautista hoivaa 32 asukkaalle. Attendo Salpakankaaseen pääsee asukkaaksi hyvinvointialueen sijoittamana yhteisölliseen asumiseen tai ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Lisäksi koti tarjoaa lyhytaikaista hoivaa esimerkiksi omaishoitajan vapaan ajaksi.

"Uusi hoivakoti, Attendo Salpakangas, on viihtyisä, turvallinen ja avara talo. Odotamme innolla jo asukkaita kotiimme. Haluamme luoda asukkaillemme mahdollisuuden elää omannäköistä arkea ja tarjota heille turvallisen ympäristön sekä heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaista toimintaa", kertoo Attendon aluejohtaja Maria Borg.

Lisätietoja Attendo Salpakankaaseen liittyen:

Tytti Ikävalko, hoivakodin johtaja

p. +358 44 494 1044

Tytti.ikavalko@attendo.fi