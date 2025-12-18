SDP:n Saku Nikkanen: Nuorisorikollisuus ja väkivalta kuriin, tämän on loputtava nyt
– Alaikäisten tekemät rikokset eivät ole harmittomia. Ne ovat vakava uhka yhteiskunnan turvallisuudelle. Nyt on aika toimia päättäväisesti ja tehdä loppu väkivaltaisesta nuorisorikollisuudesta pääkaupunkiseudulla ja koko Suomessa, täräyttää kansanedustaja Saku Nikkanen (sd.).
Nuorisorikollisuus ja huumeiden käyttö ovat karanneet käsistä pääkaupunkiseudulla. Poliisin mukaan rikosten määrä on kasvanut ja huumetilanne pahentunut. Tämä on kestämätöntä. Nyt on vaadittava nollatoleranssia väkivallalle ja huumerikollisuudelle.
– Nyt tarvitaan laajoja ja konkreettisia toimia. Käyttörajoituksia sosiaaliseen mediaan, lisää toimivaltuuksia poliisille ja lastensuojelulle. Lisäksi vanhemmille selkeää vastuuta alaikäisten tekemistä rikoksista, jatkaa Nikkanen.
– Rikollisuuden ja päihteiden houkutukset on katkaistava ennen kuin ne vievät nuoret yhä syvemmälle rikolliseen kierteeseen. Yhteiskunnan on asetettava selkeät rajat ja pidettävä niistä kiinni, toteaa Nikkanen.
Suuressa osassa näistä rikoksista tekotapa on poliisin mukaan ollut samankaltainen ja näihin tekoihin liittyvät päihteet. Uhrin ympärillä on ollut 15–20 epäiltyä tekijää, joten rikoksen uhreilla ei ole ollut mahdollisuutta puolustautua. Pääkaupunkiseudun poliisilaitos on järjestänyt tiedotustilaisuuden aiheesta ja yleisestä turvallisuustilanteesta. Tämän kaltaiset rikokset eivät valitettavasti ole vieraita muissakaan Suomen kaupungeissa. Näihin varsin ikäviin rikoksiin yhdistyy usein myös sosiaalisen median kanavat, joita käytetään houkutteluun, sekä rikoksista kuvattujen nöyryytysvideoiden levittämiseen.
Poliisi on jo aloittanut tehovalvonnan joukkoliikenneasemilla ja kauppakeskuksissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Yhteistyötä tehdään viranomaisten ja kaupunkien kanssa, mutta tämä ei riitä. Tarvitsemme koko yhteiskunnan yhteisen vastuun. Meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta rikollisuuden tielle, eikä yhdenkään nuoren tulisi pelätä tässä yhteiskunnassa.
– Viranomaiset, vanhemmat ja päättäjät, nyt on aika lopettaa välinpitämättömyys ja palauttaa turvallisuus kaduille ja nuorten arkeen, linjaa Saku Nikkanen.
Yhteyshenkilöt
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Joona Räsänen: Pääministeri Orpo ja valtionvarainministeri Purra ovat jättämässä koko Suomen taloushistorian synkimmän perinnön seuraajilleen18.12.2025 12:25:06 EET | Tiedote
-Viimeistään jo nyt voi varmuudella sanoa, että Orpon-Purran hallitus on epäonnistunut kaikissa talouspolitiikan tavoitteissaan ja julkinen velkaantuminen tulee heidän johdollaan paisumaan kuin pullataikina, sanoo kansansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
SDP:n Kumpula-Natri: Onneksi Suomi on eurossa, eikä yksin17.12.2025 16:25:58 EET | Tiedote
— Valtiovarainministeri pyrkii jälleen harhauttamaan kansalaisten ja lehdistön huomion hallituksen karuista leikkauksista ja oman hallituksensa vastuista, toteaa kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (SD).
SDP:n Eloranta: Hallituksen politiikka syventää lasten oppimisen eroja17.12.2025 15:29:54 EET | Tiedote
Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen esitti tänään (17.12.) huolen lasten perheen taloudellisen tilanteen ja syntymäkunnan kasvavasta vaikutuksesta oppimistuloksiin. SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Elorannan mukaan koulutuksen yhdenvertaisuutta tulevat vielä todennäköisesti entisestään heikentämään hallituksen leikkaukset sosiaaliturvaan, mitkä lisäävät lapsiperheköyhyyttä sekä leikkaukset kuntien valtionosuuksiin, joilla kunnat järjestävät koulutusta. Eloranta vaatii välittömiä toimia tilanteen korjaamiseksi, jotta jokainen lapsi saa yhdenvertaiset lähtökohdat elämään ja koulutuksellisesta tasa-arvosta voidaan pitää huolta kaikissa kunnissa.
SDP:n Suhonen: Hallituksen työllisyyspolitiikka on rikkonut työmarkkinoiden tasapainon17.12.2025 14:51:15 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen kritisoi hallituksen työllisyyspolitiikkaa kovin sanoin. Hallituksen työllisyyspolitiikka nojaa yksipuoliseen työntekijöiden kurittamiseen. Työttömiltä leikkaaminen, työsuhdeturvan heikentäminen ja koulutusmahdollisuuksien rapauttaminen ovat horjuttaneet työelämän tasapainon vaarallisesti.
SDP:n Viitanen ja Kymäläinen: Hallituksen asuntopolitiikka romuttaa luottamusta17.12.2025 14:44:15 EET | Tiedote
– Hallituksen asuntopoliittiset päätökset ovat jatkumoa sen epäonnistuneelle talouspolitiikalle, jolla se on romuttanut ihmisten luottamuksen. Asuntopolitiikkaan on palautettava pitkäjänteisyys ja kohtuuhintaisen asumisen tulevaisuus turvattava, vaativat valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Pia Viitanen (sd.) ja jäsen Suna Kymäläinen (sd.).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme