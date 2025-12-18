SDP:n Saku Nikkanen: Nuorisorikollisuus ja väkivalta kuriin, tämän on loputtava nyt

Nuorisorikollisuus ja huumeiden käyttö ovat karanneet käsistä pääkaupunkiseudulla. Poliisin mukaan rikosten määrä on kasvanut ja huumetilanne pahentunut. Tämä on kestämätöntä. Nyt on vaadittava nollatoleranssia väkivallalle ja huumerikollisuudelle.

– Nyt tarvitaan laajoja ja konkreettisia toimia. Käyttörajoituksia sosiaaliseen mediaan, lisää toimivaltuuksia poliisille ja lastensuojelulle. Lisäksi vanhemmille selkeää vastuuta alaikäisten tekemistä rikoksista, jatkaa Nikkanen.

– Rikollisuuden ja päihteiden houkutukset on katkaistava ennen kuin ne vievät nuoret yhä syvemmälle rikolliseen kierteeseen. Yhteiskunnan on asetettava selkeät rajat ja pidettävä niistä kiinni, toteaa Nikkanen.

Suuressa osassa näistä rikoksista tekotapa on poliisin mukaan ollut samankaltainen ja näihin tekoihin liittyvät päihteet. Uhrin ympärillä on ollut 15–20 epäiltyä tekijää, joten rikoksen uhreilla ei ole ollut mahdollisuutta puolustautua. Pääkaupunkiseudun poliisilaitos on järjestänyt tiedotustilaisuuden aiheesta ja yleisestä turvallisuustilanteesta. Tämän kaltaiset rikokset eivät valitettavasti ole vieraita muissakaan Suomen kaupungeissa. Näihin varsin ikäviin rikoksiin yhdistyy usein myös sosiaalisen median kanavat, joita käytetään houkutteluun, sekä rikoksista kuvattujen nöyryytysvideoiden levittämiseen.

Poliisi on jo aloittanut tehovalvonnan joukkoliikenneasemilla ja kauppakeskuksissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Yhteistyötä tehdään viranomaisten ja kaupunkien kanssa, mutta tämä ei riitä. Tarvitsemme koko yhteiskunnan yhteisen vastuun. Meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta rikollisuuden tielle, eikä yhdenkään nuoren tulisi pelätä tässä yhteiskunnassa.

– Viranomaiset, vanhemmat ja päättäjät, nyt on aika lopettaa välinpitämättömyys ja palauttaa turvallisuus kaduille ja nuorten arkeen, linjaa Saku Nikkanen.