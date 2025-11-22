YKAn Hanna Sauli: Epämääräinen irtisanomislaki ei palvele työntekijöitä eikä työnantajia
Eduskunta käsittelee parhaillaan lakia, joka madaltaisi merkittävästi työsuhteessa olevien henkilöperustaista irtisanomiskynnystä ja heikentäisi työntekijän oikeudellista asemaa. Irtisanomisperusteelta ei tulevaisuudessa enää vaadittaisi painavuutta, eikä irtisanomisen taustalla olevan velvoitteen rikkomisen tarvitsisi olla olennaista tai teoltaan vakavaa. YKA pyytää eduskuntaa vielä harkitsemaan lain hyväksymistä.
Muutosten myötä irtisanomiskynnyksen taso uhkaa jäädä epäselväksi, mikä lisäisi epävarmuutta jo valmiiksi epävakailla työmarkkinoilla. Hallitus on perustellut uudistusta tarpeella laskea pienten yritysten rekrytointikynnystä, mutta muutokset tulisivat koskettamaan kaikkia työsuhteisia työnantajan koosta riippumatta. Uudistuksella ei ole arvioitu olevan vähäistä suurempia työllisyysvaikutuksia.
“On täysin kestämätöntä säätää laki, jossa irtisanomisen ei tarvitse perustua painavaan syyhyn, mutta kukaan ei tiedä, mitä se käytännössä tarkoittaa. Epämääräisyys ei palvele työntekijöitä eikä sen enempää myöskään työnantajia”, arvioi Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen puheenjohtaja Hanna Sauli.
Samassa yhteydessä eduskunta käsittelee lausuman, joka edellyttää valtioneuvostoa arvioimaan tarvetta ulottaa uudistukset koskemaan myös virkasuhteessa tehtävää työtä ja antamaan asiasta selvityksen vuoden 2028 loppuun mennessä.
“Viranomaisten asema on ollut suojattu nimenomaan siitä syystä, että he voivat tehdä työtään riippumattomasti lainsäädännön pohjalta. Tämä on keskeinen osa oikeusvaltion toimintaa, johon ei tule koskea”, Sauli huomauttaa.
Suomalaisen työsuhdeturvan ydin on ollut heikommassa asemassa olevan työntekijän suojaaminen kohtuuttomilta ja perusteettomilta muutoksilta, ei työnantajan rekrytointien helpottaminen. Nyt hyväksytyt muutokset murentavat tätä perustaa ja hämärtävät työsuhdeturvan keskeistä tarkoitusta.
“On olemassa lukuisia tapoja helpottaa pienten yritysten rekrytointikynnystä murentamatta työntekijöiden asemaa. Tällä hetkellä tärkeintä olisi rakentaa luottamusta tulevaan, jotta rekrytointeja ylipäätään uskalletaan tehdä”, Sauli sanoo.
Laki on tulossa voimaan jo 1.1.2026.
Yhteyshenkilöt
Ainomaija RajooJohtava asiantuntijaYhteiskunta-alan korkeakoulutetut ryPuh:050 473 6396ainomaija.rajoo@yka.fi
Hanna SauliPuheenjohtajaYhteiskunta-alan korkeakoulutetuthanna.sauli@gmail.com
Salla MerikukkaViestintäpäällikköYhteiskunta-alan korkeakoulutetut ryPuh:040 5278 518salla.merikukka@yka.fi
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on akavalainen ammattiliitto. Toimimme yhteiskunnallisella alalla työskentelevien ja alaa opiskelevien ammatillisena edunvalvojana sekä yhteisönä.
YKAan kuuluu 15 000 korkeakoulutettua jäsentä, jotka työskentelevät hallinnon, talouden, tutkimuksen, koulutuksen sekä viestinnän esihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä. Yleisimmät tutkintonimikkeet ovat VTM, YTM ja HTM.
