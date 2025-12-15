Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvosto ja hallitus v. 2026

Joulumieltä yhdessä – Osuuskauppa Suur-Savon lahjoitus tuo apua perheille 15.12.2025 07:20:00 EET | Tiedote

Osuuskauppa Suur-Savo lahjoittaa tänä vuonna joulukortteihin ja sidosryhmämuistamisiin varatut rahat hyväntekeväisyyteen. Henkilöstön äänestyksen perusteella joulun lahjoituskohteeksi valikoitui vähävaraiset lapsiperheet Hope Yhdessä ja Yhteisesti ry Mikkelin kautta.