Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvosto ja hallitus v. 2026

18.12.2025

Osuuskauppa Suur-Savon edustajisto on sääntömääräisessä syyskokouksessaan valinnut osuuskaupan hallinto­neuvoston jäsenet 1.1.2026 alkaen. Erovuorossa olleista valittiin uudelleen Juvan jäsenalueelta asiakkuuspäällikkö Sanna Kakriainen-Rouhiainen, Savonlinnan jäsenalueelta kasvatustieteen maisteri Mari Makkonen ja Mikkelin jäsenalueelta talousjohtaja Tiina Snicker.  

Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvosto 1.1.2026

  • puheenjohtaja Martti Lokka, isännöitsijä, kiinteistöneuvos
  • varapuheenjohtaja Mari Makkonen, kasvatustieteen maisteri
  • Anne Herttuainen, lehtori
  • Niina Hilden, myyntisihteeri
  • Sanna Kakriainen-Rouhiainen, asiakkuuspäällikkö     
  • Heikki Manninen, urakoitsija                                       
  • Mika Mikkonen, JHT-tilintarkastaja       
  • Jukka Ollikainen, työllisyysjohtaja
  • Liisa Pulliainen, fysioterapeutti
  • Jari Räsänen, myymäläpäällikkö          
  • Tuomas Sahinjoki, tekninen myyjä
  • Tiina Snicker, talousjohtaja
  • Pasi Tyrväinen, dekaani
  • Kaarina Virta, terveydenhoitaja

Osuuskauppa Suur-Savon hallitus v. 2026

Osuuskauppa Suur-Savon hallituksen kokoonpanoon ei tullut muutoksia. Vuonna 2026 osuuskaupan hallituksen jäsenet ovat: asianajaja, varatuomari Kalle Ervasti, DI Kari Nikkanen, rehtori, KTT Juha-Matti Saksa sekä liiketoimintajohtaja Annika Westerberg. Toimitusjohtaja Taina Penttinen toimii sääntömääräisesti hallituksen puheenjohtajana.

Yhteyshenkilöt

hallintoneuvoston puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Martti Lokka, puh. 0440 575 657
toimitusjohtaja Taina Penttinen puh. 050 420 3087

