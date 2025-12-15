Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvosto ja hallitus v. 2026
Osuuskauppa Suur-Savon edustajisto on sääntömääräisessä syyskokouksessaan valinnut osuuskaupan hallintoneuvoston jäsenet 1.1.2026 alkaen. Erovuorossa olleista valittiin uudelleen Juvan jäsenalueelta asiakkuuspäällikkö Sanna Kakriainen-Rouhiainen, Savonlinnan jäsenalueelta kasvatustieteen maisteri Mari Makkonen ja Mikkelin jäsenalueelta talousjohtaja Tiina Snicker.
Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvosto 1.1.2026
- puheenjohtaja Martti Lokka, isännöitsijä, kiinteistöneuvos
- varapuheenjohtaja Mari Makkonen, kasvatustieteen maisteri
- Anne Herttuainen, lehtori
- Niina Hilden, myyntisihteeri
- Sanna Kakriainen-Rouhiainen, asiakkuuspäällikkö
- Heikki Manninen, urakoitsija
- Mika Mikkonen, JHT-tilintarkastaja
- Jukka Ollikainen, työllisyysjohtaja
- Liisa Pulliainen, fysioterapeutti
- Jari Räsänen, myymäläpäällikkö
- Tuomas Sahinjoki, tekninen myyjä
- Tiina Snicker, talousjohtaja
- Pasi Tyrväinen, dekaani
- Kaarina Virta, terveydenhoitaja
Osuuskauppa Suur-Savon hallitus v. 2026
Osuuskauppa Suur-Savon hallituksen kokoonpanoon ei tullut muutoksia. Vuonna 2026 osuuskaupan hallituksen jäsenet ovat: asianajaja, varatuomari Kalle Ervasti, DI Kari Nikkanen, rehtori, KTT Juha-Matti Saksa sekä liiketoimintajohtaja Annika Westerberg. Toimitusjohtaja Taina Penttinen toimii sääntömääräisesti hallituksen puheenjohtajana.
Yhteyshenkilöt
hallintoneuvoston puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Martti Lokka, puh. 0440 575 657
toimitusjohtaja Taina Penttinen puh. 050 420 3087
