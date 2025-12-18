SDP:n Joona Räsänen: Pääministeri Orpo ja valtionvarainministeri Purra ovat jättämässä koko Suomen taloushistorian synkimmän perinnön seuraajilleen

Tänään julkistetussa ennusteessaan valtiovarainministeriö ennakoi hallituksen velkaantuvan ensi vuonna jopa pahemmin kuin koronavuonna 2020 ja julkisen velan puhkaisevan 90 % rajan.

Kun kasvua ei ole, niin alijäämät ja velkaantuminen jatkavat nousuaan. Hälyttävää on, että ministeriö pudotti lyhyessä ajassa tämän vuoden kasvuennusteen syksyn yhdestä prosentista vain 0,2 %:iin.

-Nyt ministeriökin myöntää, että se tuntematon jarru löytyy hallituksen ihmisten luottamusta heikentävästä politiikasta. Kun ihmiset pelkäävät toimeentulonsa puolesta ja hallituksen sakset jatkavat leikkauksiaan yhteiskunnan heikoimmilta ja veronkevennykset kiertävät tavalliset suomalaiset kaukaa, niin ei ihme, että kulutus ei käynnisty, Räsänen jatkaa.

Myös eilen julkistettu Valtiontalouden tarkastusviraston raportti vahvistaa viestiä ja moitti hallituksen omilla toimillaan heikentäneen talouskasvun edellytyksiä.

-Pääministeri Orpo ja valtionvarainministeri Purra ovat jättämässä koko Suomen taloushistorian synkimmän perinnön seuraajilleen, Räsänen päättää.