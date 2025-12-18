Senaatti-kiinteistöt

”Toivo” ja ”Niityllä” jatkoon Niuvanniemen sairaalan uudisrakennuksen suunnittelukilpailussa

19.12.2025 11:05:00 EET | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt käynnisti yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa merkittävän suunnittelukilpailun  Kuopiossa sijaitsevan Niuvanniemen sairaalan uudisrakennuksen toteuttamiseksi. Kilpailuun valittiin arvonnalla viisi kelpoisuusehdot täyttävää suunnitteluryhmää, joista kahden ehdotuksia kehitetään seuraavaksi kilpailun jälkeisessä jatkokehitysvaiheessa rinnakkain. Nimimerkki Toivon suunnittelijana on Työyhteenliittymä Tähti-Set ja MUUAN työryhmineen ja nimimerkki Niityllä suunnittelijana Raami Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Olla Oy työryhmineen.

Kaksi ilmakuvaa rakennuksista luonnon keskellä.
Jatkokehittämiseen pääsivät ehdotukset Niityllä ja Toivo. Median vapaasti käytettävissä.

Voittaneet ryhmät jatkavat suunnitteluehdotuksiensa kehittämistä yhteistyössä käyttäjien ja asiantuntijoiden kanssa. Lopulta paremmin kehittämisessä onnistuneen ryhmän suunnitelma valitaan koko hankkeen suunnitteluratkaisuksi ja ryhmän kanssa on tavoite solmia suunnittelusopimukset.

Kilpailun tavoitteena oli luoda korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu, joka tukee pitkäaikaista potilashoitoa ja modernia tutkimustoimintaa. Rakennuksen sijoittaminen on suunniteltu huolellisesti siten, että se kunnioittaa Niuvanniemen historiallista sairaalaympäristöä ja Puijon maisema-alueen arvoja. Ennen rakentamisen aloittamista selvitetään huolella kaikki alueen luonto-, maisema- ja rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) arvot.

Kaikki kilpailuehdotukset olivat korkeatasoisia

Tuomaristo luonnehtii kilpailun tasoa korkeaksi.

”Niityllä ja Toivo erottuivat selkeydellään, arkkitehtuurin laadulla ja vahvoilla edellytyksillään kehittyä toteutuskelpoisiksi suunnitelmiksi. Hanke on vaativa kokonaisuus, jossa yhdistyvät turvallisuus, hoidon laatu ja arvokas ympäristö. Jatkoon valitut ehdotukset vastaavat näihin tavoitteisiin ja luovat hyvän lähtökohdan jatkokehitykselle”, Senaatti-kiinteistöjen asiakaspäällikkö Jari Auer luonnehtii kilpailun voittajia.

Kilpailussa korostuivat turvallisuutta edistävät suunnitteluratkaisut, toiminnallinen selkeys, arkkitehtoninen laatu, kustannustehokkuus ja soveltuvuus suojeltuun kulttuuriympäristöön.

Kilpailu osa laajempaa Niuvanniemen kehityshanketta

Kilpailu oli osa laajempaa kehityshanketta, jonka tavoitteena on vastata tulevaisuuden vaativan oikeuspsykiatrisen hoidon tarpeisiin. Kuopiossa sijaitseva 140-vuotias Niuvanniemen sairaala on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä toimija vaativan erityistason hoidon, mielentilatutkimusten ja oikeuspsykiatristen asiantuntijapalveluiden saralla.

Uudisrakennukseen suunnitellaan kuusi korkean turvallisuustason potilasosastoa ulkoilupihoineen sekä moderni hoitokeskus. Rakennukseen sijoitetaan yhteensä 102 potilaspaikkaa, ja se tulee olemaan noin 200 terveydenhuollon ammattilaisen työpaikka.

Kilpailun jälkeen kahta ehdotusta jatkokehitetään rinnakkaistoimeksiantona yhteistyössä käyttäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Ehdotus toteutuksen pohjaksi valitaan alkuvuodesta 2026. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa mahdollisimman pian asemakaavan tultua lainvoimaiseksi.

Hankkeen kustannusarvio on noin 61,5 miljoonaa euroa (alv 0 %), ja hankkeen kokonaislaajuus on noin 11 000 neliömetriä.

Suunnittelukilpailuja hyödynnetään vaativissa hankkeissa

Senaatti-kiinteistöt hyödyntää suunnittelukilpailuja vaativissa ja kaupunkikuvallisesti merkittävissä rakennushankkeissa. Kilpailuja käytetään erityisesti silloin, kun toiminnalliset vaatimukset, hankkeen laajuus, sijainti tai kulttuuriympäristö edellyttävät korkeatasoisen suunnitteluratkaisun varmistamista.

Niuvanniemen kilpailun tuomaristoon kuuluivat edustajat Senaatti-kiinteistöistä, Niuvanniemen sairaalasta ja Kuopion kaupungin asemakaavoituksesta sekä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) nimeämä asiantuntijajäsen.

Suunnittelukilpailuun osallistuneet:

- QVIM Arkkitehdit Oy
- Työyhteenliittymä Tähti-Set ja MUUAN
- Arkkitehtitoimisto K2S Oy
- Raami Arkkitehdit Oy & Arkkitehtitoimisto Olla Oy
- Kirsti Siven & Asko Takala Arkkitehdit Oy

Ilmakuva ehdotuksesta Toivo: metsäinen alue järven rannalla, rakennuksia sijoitettuna pelloille.
Havainnekuva ehdotuksesta Toivo. Suunnittelijana on Työyhteenliittymä Tähti-Set ja MUUAN työryhmineen.
Median vapaasti käytettävissä.
Ilmakuva ehdotuksesta Niityllä, ympäröivinä niittyjä ja metsää. Taustalla järvi.
Havainnekuva ehdotuksesta Niityllä. Suunnittelijana Raami Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Olla Oy työryhmineen.
Median vapaasti käytettävissä.
