”Toivo” ja ”Niityllä” jatkoon Niuvanniemen sairaalan uudisrakennuksen suunnittelukilpailussa
Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt käynnisti yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa merkittävän suunnittelukilpailun Kuopiossa sijaitsevan Niuvanniemen sairaalan uudisrakennuksen toteuttamiseksi. Kilpailuun valittiin arvonnalla viisi kelpoisuusehdot täyttävää suunnitteluryhmää, joista kahden ehdotuksia kehitetään seuraavaksi kilpailun jälkeisessä jatkokehitysvaiheessa rinnakkain. Nimimerkki Toivon suunnittelijana on Työyhteenliittymä Tähti-Set ja MUUAN työryhmineen ja nimimerkki Niityllä suunnittelijana Raami Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Olla Oy työryhmineen.
Voittaneet ryhmät jatkavat suunnitteluehdotuksiensa kehittämistä yhteistyössä käyttäjien ja asiantuntijoiden kanssa. Lopulta paremmin kehittämisessä onnistuneen ryhmän suunnitelma valitaan koko hankkeen suunnitteluratkaisuksi ja ryhmän kanssa on tavoite solmia suunnittelusopimukset.
Kilpailun tavoitteena oli luoda korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu, joka tukee pitkäaikaista potilashoitoa ja modernia tutkimustoimintaa. Rakennuksen sijoittaminen on suunniteltu huolellisesti siten, että se kunnioittaa Niuvanniemen historiallista sairaalaympäristöä ja Puijon maisema-alueen arvoja. Ennen rakentamisen aloittamista selvitetään huolella kaikki alueen luonto-, maisema- ja rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) arvot.
Kaikki kilpailuehdotukset olivat korkeatasoisia
Tuomaristo luonnehtii kilpailun tasoa korkeaksi.
”Niityllä ja Toivo erottuivat selkeydellään, arkkitehtuurin laadulla ja vahvoilla edellytyksillään kehittyä toteutuskelpoisiksi suunnitelmiksi. Hanke on vaativa kokonaisuus, jossa yhdistyvät turvallisuus, hoidon laatu ja arvokas ympäristö. Jatkoon valitut ehdotukset vastaavat näihin tavoitteisiin ja luovat hyvän lähtökohdan jatkokehitykselle”, Senaatti-kiinteistöjen asiakaspäällikkö Jari Auer luonnehtii kilpailun voittajia.
Kilpailussa korostuivat turvallisuutta edistävät suunnitteluratkaisut, toiminnallinen selkeys, arkkitehtoninen laatu, kustannustehokkuus ja soveltuvuus suojeltuun kulttuuriympäristöön.
Kilpailu osa laajempaa Niuvanniemen kehityshanketta
Kilpailu oli osa laajempaa kehityshanketta, jonka tavoitteena on vastata tulevaisuuden vaativan oikeuspsykiatrisen hoidon tarpeisiin. Kuopiossa sijaitseva 140-vuotias Niuvanniemen sairaala on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä toimija vaativan erityistason hoidon, mielentilatutkimusten ja oikeuspsykiatristen asiantuntijapalveluiden saralla.
Uudisrakennukseen suunnitellaan kuusi korkean turvallisuustason potilasosastoa ulkoilupihoineen sekä moderni hoitokeskus. Rakennukseen sijoitetaan yhteensä 102 potilaspaikkaa, ja se tulee olemaan noin 200 terveydenhuollon ammattilaisen työpaikka.
Kilpailun jälkeen kahta ehdotusta jatkokehitetään rinnakkaistoimeksiantona yhteistyössä käyttäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Ehdotus toteutuksen pohjaksi valitaan alkuvuodesta 2026. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa mahdollisimman pian asemakaavan tultua lainvoimaiseksi.
Hankkeen kustannusarvio on noin 61,5 miljoonaa euroa (alv 0 %), ja hankkeen kokonaislaajuus on noin 11 000 neliömetriä.
Suunnittelukilpailuja hyödynnetään vaativissa hankkeissa
Senaatti-kiinteistöt hyödyntää suunnittelukilpailuja vaativissa ja kaupunkikuvallisesti merkittävissä rakennushankkeissa. Kilpailuja käytetään erityisesti silloin, kun toiminnalliset vaatimukset, hankkeen laajuus, sijainti tai kulttuuriympäristö edellyttävät korkeatasoisen suunnitteluratkaisun varmistamista.
Niuvanniemen kilpailun tuomaristoon kuuluivat edustajat Senaatti-kiinteistöistä, Niuvanniemen sairaalasta ja Kuopion kaupungin asemakaavoituksesta sekä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) nimeämä asiantuntijajäsen.
Suunnittelukilpailuun osallistuneet:
- QVIM Arkkitehdit Oy
- Työyhteenliittymä Tähti-Set ja MUUAN
- Arkkitehtitoimisto K2S Oy
- Raami Arkkitehdit Oy & Arkkitehtitoimisto Olla Oy
- Kirsti Siven & Asko Takala Arkkitehdit Oy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari AuerasiakaspäällikköSenaatti-kiinteistötPuh:040 865 5047jari.auer@senaatti.fi
Tuomas KoivumäkirakennuttjapäällikköSenaatti-kiinteistötPuh:040 845 4141tuomas.koivumaki@senaatti.fi
Kuvat
Liitteet
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
Olemme töissä Suomelle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Senaatti-kiinteistöt
Eteläesplanadi 10 siirtyy uusille omistajille18.12.2025 14:30:00 EET | Tiedote
Senaatti-kiinteistöt on allekirjoittanut kiinteistökaupan esisopimuksen Alma Property Partnersin ja Cobbleyard Real Estaten perustaman Kiinteistö Oy Alma Propco 2 kanssa osoitteessa Eteläesplanadi 10 sijaitsevasta toimistokiinteistöstä. Lopullinen kiinteistökauppa allekirjoitetaan joulukuun aikana. Kauppahinta on 16 milj. euroa.
Viikkiin yhteiset toimistotilat valtion tutkimusorganisaatioille18.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Helsingin Viikkiin Ruokaviraston Kaaritaloon rakentuu ensimmäinen valtion tutkimusorganisaatioiden aidosti yhteinen toimistotyöympäristö. Rakennukseen kehitetään yhteiset toimistotilat Ruokavirastolle, Luonnonvarakeskukselle (Luke) ja Suomen ympäristökeskukselle (Syke). Lisäksi Ruokavirastolle ja Lukelle tulee rakennukseen yhteisiä laboratoriotiloja. Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt hankkeen suunnittelun yhteistyössä tiloihin muuttavien virastojen kanssa.
Forssaan suunnitellaan uutta poliisiasemaa — tontti valmistelussa11.12.2025 12:00:00 EET | Tiedote
Forssan kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt ovat sopineet yhteistyöstä Forssan Rajakujalla sijaitsevan tontin kaavoittamiseksi uutta poliisiasemaa varten. Kaavoituksen käynnistämisestä päättää kaupungin hallitus.
Onttolan koulutus- ja varastorakennushanke nappasi voiton Itä-Suomen työturvallisuuskilpailussa11.12.2025 11:00:00 EET | Tiedote
Pohjois-Karjalan rajavartioston Onttolan koulutus- ja varastorakennushanke Joensuussa on voittanut Itä-Suomen työturvallisuuskilpailun korjausrakentamisen konsernisarjan. Hankkeen rakennuttajana ja tilaajana toimii Senaatti-kiinteistöt ja pääurakoitsijana Lapti Oy. Rakennustyöt etenevät aikataulussa, ja hanke valmistuu maaliskuun 2026 loppuun mennessä.
Senaatin rakennuttajapäällikkö Outi Hiltunen on Vuoden yhteistyön rakentaja Pohjois-Karjalassa11.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Outi Hiltunen on valittu Vuoden yhteistyön rakentajaksi Pohjois-Karjalassa 2025. Palkinnon myöntää Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke Pohjois-Karjala johtoryhmä, johon kuuluu kaikki rakennushankkeen osapuolet aina kaavoituksesta urakoitsijoihin. Palkintoraadin mukaan Hiltusen valinnassa painottuivat erityisesti ratkaisukeskeinen toimintatapa ja kyky luoda vahvaa ja avointa yhteistyöhenkeä hankkeissa sekä erinomainen asiantuntemus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme