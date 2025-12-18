Hyvinvointialueen palveluiden myöntämisen perusteisiin on tulossa pieniä muutoksia vuoden alussa
Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluiden myöntämisen perusteisiin on tulossa pieniä muutoksia 1.1.2026 alkaen. Palveluiden myöntämisen perusteet löytyvät verkkosivuiltamme.
Palveluiden myöntämisen perusteet kuvaavat sitä, millaisia sosiaalihuollon palveluita Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää ja millaisilla perusteilla asukas voi saada kyseistä palvelua. Sosiaalipalveluiden myöntäminen perustuu yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin, jonka perusteella tehdään asiakassuunnitelma ja päätökset. Tavoitteena on palveluiden myöntämisen yhdenmukaisuus ja asiakkaiden yhdenvertaisuus koko Keski-Suomessa.
Uusia myöntämisen perusteita ovat tukiperhetoiminnan sekä tukihenkilötoiminnan myöntämisperusteet, kuntouttavan työtoiminnan myöntämisperusteet sekä sosiaalisen kuntoutuksen myöntämisperusteet.
Myöntämisen perusteita ja niiden keskeisempiä muutoksia ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa
Ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisperusteissa RAI-toimintakykyarviointia on selkeytetty: jatkossa ympärivuorokautisen asumisen palvelun myöntämisen edellytyksenä on useamman toimintakyvyn osa-alueen heikentyminen. RAI-mittarit varmistavat arvioinnin yhdenvertaisuuden ja luotettavuuden.
Kotihoidon myöntämisperusteisiin on lisätty kohta, jonka mukaan lievän tai vähäisen palvelutarpeen asiakkaita ohjataan entistä aktiivisemmin muiden palveluiden ja tukimuotojen piiriin. Ennen kotihoidon aloittamista arvioidaan myös apuvälineiden hyödyntämismahdollisuudet asiakkaan itsenäisen selviytymisen tukemiseksi.
Tukipalveluiden, liikkumista tukevan palvelun ja muiden sosiaalipalveluiden myöntämisperusteisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia. Turvapalvelua kohdennetaan ensisijaisesti kotihoidon, vammaispalvelujen ja omaishoidon asiakkaille. Hygieniapalvelu myönnetään silloin, kun asiakas ei kykene huolehtimaan peseytymisestä ilman ammattilaisen apua.
Vammaispalvelulain (675/2023) soveltamisohjeessa on muun muassa liikkumisen tuen osalta täsmennetty toiminnallisen lähikunnan käsitettä ja esteettömän asumisen tuen osalta esteettömän asumisen saamisen edellytyksiä.
Vammaispalvelulain mukaisesta kehitysvammaisten työtoiminnassa maksettavaa työosuusrahaa maksetaan jatkossa avotyössä oleville. Sosiaalihuoltolain mukaisesta työtoiminnasta ei makseta työosuusrahaa. Työosuusraha on hyvinvointialueen harkinnanvarainen etuus, ei lakisääteinen.
Keskeisempiä muutoksia lasten, nuorten ja perheiden palveluiden myöntämisen perusteissa
Lastensuojelun perhehoidon palvelun myöntämisen perusteissa on tarkennettu muun muassa kilometrikorvausten myöntämisen perusteita sekä kilometrikorvausten omavastuuosuutta.
Tukihenkilötoimintaa toteutetaan pääosin omana tai vapaaehtoisuuteen perustuvana palveluna ja tukiperhetoimintaa pääsääntöisesti omana toimintana.
Aikuisten sosiaalipalveluiden myöntämisen perusteita ja keskeisimmät muutokset
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteisiin on tehty selkeytyksiä ja tarkennuksia.
Sosiaalisen luototuksen myöntämisperusteiden mukaan sosiaalinen luototus on jatkossa pääsääntöisesti kertaluontoista.
Kuntouttava työtoiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta sekä sosiaalihuoltolakiin. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen ja työvoimaviranomaisen tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun.
Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua ja tavoitteellista tukea sosiaalisen toimintakyvyn ja elämänhallinnan parantamiseksi tai ylläpitämiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä osallisuuden edistämiseksi.
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta päätti palveluiden myöntämisen perusteet vuodelle 2026 marraskuun kokouksessaan.
Palveluiden myöntämisen perusteiden asiakirjat löydät verkkosivuiltamme.
Yhteyshenkilöt
palvelujohtaja Ulla Kuittu, p. 050 353 8310, ulla.kuittu@hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, aikuisten sosiaalipalvelut
palvelujohtaja Maria Aalto, p. 050 413 5912, maria.aalto@hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, perheiden palvelut
palvelujohtaja Mirja Ahoniemi, p. 040 550 3719, mirja.ahoniemi(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, Ikääntyneiden asiakasohjaus ja keskitetyt palvelut
palvelujohtaja Päivi Junnilainen, p. 040 533 5729, paivi.junnilainen@hyvaks.fi, vammaispalvelut
viestinnän yhteyshenkilö Tuija Ijäs, p. 050 566 2193
