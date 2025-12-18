Yrittäjät: Eduskunnalta merkittävä päätös – irtisanomiskynnys alentuu
Eduskunta on hyväksynyt lain henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 2026 alusta. Jatkossa irtisanomiseen riittää asiallinen syy. – Eduskunta teki erittäin tärkeän päätöksen alentaessaan irtisanomiskynnystä. Se rohkaisee pk-yrityksiä työllistämään, johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä sanoo.
Työsopimuslain muutoksella henkilöön liittyvä irtisanomisperuste täyttyy nykyistä helpommin. Syyn ei tarvitsisi olla enää asiallinen ja painava, vaan yksin asiallinen syy riittää. Suomen Yrittäjät pitää uudistusta tärkeänä.
– Suomessa on ollut korkea henkilöperusteinen irtisanomissuoja. Irtisanomissuojan alentaminen parantaa pk-yritysten mahdollisuutta työntekijöiden palkkaamiseen, kun työllistämisen riski pienenee. Tämä tuo kaikkinensa aktiivisuutta työmarkkinoille. Muutos on ehdottomasti tervetullut, Rytkönen-Sandberg sanoo.
– Lainsäätäjän viesti irtisanomiskynnyksen alentamisesta on päivänselvä. Työnantajan velvollisuus sietää työntekijän laiminlyöntejä tai moitittavaa käyttäytymistä on aiempaa matalampi, johtava asiantuntija Albert Mäkelä sanoo.
Sääntely uudistuu kokonaisuudessaan
Eduskunta uudisti kokonaan henkilöperusteista irtisanomista koskevan sääntelyn. Irtisanomisperusteen ei tarvitse olla enää painava.
Laista on myös poistettu vaatimus siitä, että työntekijän menettelyn olisi oltava työsuhteeseen olennaisesti vaikuttava, eikä laiminlyönniltä edellytetä samanlaista vakavuutta kuin aiemmin.
Lisäksi muun työn tarjoamisvelvollisuus koskee jatkossa vain tilanteita, joissa työntekijän työntekoedellytykset ovat muuttuneet työsuhteen aikana.
– Matalampi irtisanomisen kynnys muodostuu sääntelyn kokonaisuudesta eikä yksittäisistä sanoista, Mäkelä sanoo.
Vähäiset laiminlyönnit eivät kuitenkaan salli irtisanomista. Ennen irtisanomista työnantajan on pääsääntöisesti annettava työntekijälle varoitus. Alisuoriutuminen on jatkossakin irtisanomisperuste.
– Vaikka alisuoriutumista ei laissa nimenomaisesti mainita, se on jatkossakin mahdollinen irtisanomisperuste. Yleisen irtisanomiskynnyksen lasku vaikuttaa jatkossa myös tilanteissa, joissa työntekijä ei selviydy työtehtävistään kohtuudella edellytettävällä tavalla, Mäkelä sanoo.
Irtisanomisperusteen arviointi on aina tapauskohtaista
Irtisanomiskynnyksen alentamisen tavoitteena on madaltaa työllistämisriskiä erityisesti pienissä yrityksissä. Laissa on lueteltu esimerkinomaisesti tilanteita, joissa irtisanominen voi olla mahdollista.
Muutoksen vaikutus nähdään oikeuskäytännössä vasta ajan myötä, sillä irtisanomisperustetta arvioidaan kokonaisharkinnalla, jossa otetaan huomioon työntekijän menettelyn vakavuus ja muut laissa mainitut seikat.
Tulossa myös muita muutoksia työsopimuslakiin
Hallituksen odotetaan antavan eduskunnalle talven aikana myös muita yrittäjiä koskevia työelämän uudistusesityksiä.
Yksi näistä on työsopimuslain muuttaminen, joka helpottaa määräaikaisten työsopimusten solmimista ja lyhentää lomautusilmoitusaikaa. Myös takaisinottovelvollisuutta ollaan väljentämässä.
