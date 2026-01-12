Poliisit 24/7 -avausjaksossa nähdään hurja takaa-ajo: "Kuskin paikalla on pyssy"
Ruudussa ja Nelosella hypätään poliisipartioiden kyytiin Oulussa, Tampereella, Hyvinkäällä ja Kuopiossa 14. tammikuuta alkaen.
Uutuussarja Poliisit 24/7 vie katsojat seuraamaan poliisipartioiden arkea neljällä paikkakunnalla ympäri Suomea: Kuopiossa, Oulussa, Hyvinkäällä ja Tampereella.
Keskiviikkona nähtävässä ensimmäisessä jaksossa ollaan oululaispartion kyydissä. Ruusan ja Tuomaksen vaiherikas työvuoro on jo kääntymässä ehtoopuolelle ja kaksikko on suuntaamassa kohti poliisilaitosta, kun yllättäen vastaan ajaa henkilöauto huomattavaa ylinopeutta. Partio lähtee kaahaajan perään ja leppoisa työvuoron loppu vaihtuukin lennosta suoranaiseksi takaa-ajoksi, kun kaahari tekee kaikkensa karistaakseen poliisit kintereiltään.
– Ruusakin sanoi, että mehän päästään ihan ajallaan lopettamaan työvuoro. Se oli virhe. Siinä katsottiin, että horisontista tulee lentämällä joku vastaan ja siihenhän täytyi puuttua, Tuomas kuvailee.
Partio mittaa kaahaajan nopeudeksi jopa 157km/h.
– 60 kilometrin alueella tuollaisilla vauhdeilla kyse on jo törkeästä rikoksesta. Jarruvalokaan ei tällä toisella osapuolella välähtänyt, niin tiedettiin sitten heti, että hän ei suostu pysähtymään poliisille.
Jaksossa nähtävä takaa-ajo saa monia käänteitä, sillä välillä partio kadottaa taajama-alueelle sujahtaneen kaaharin, mutta tavoittaa tämän uudestaan. Lopulta tilanne kulminoituu juoksukilpailuksi.
Kun kaahari saadaan lopulta kiinni, löytävät Ruusa ja Tuomas vielä autosta yllätyksen.
– Tuossa kuskin paikalla on pyssy!
VIDEO: Rajua ylinopeutta ajanut Mersu-kuski pakenee poliisia Oulussa – takaa-ajon jälkeen autosta paljastuu kylmäävä löytö: ”Pyssy”
Partio jää lopulta kenttäjohtajan luvalla tekemään autoon tutkintaa, kun avuksi tullut toinen partio vie kiinni otetun kuljettajan ja matkustajan säilöön.
Poliisit 24/7 -sarjan uudet jaksot on kuvattu viime kesän ja syksyn aikana. Nelosella sarjaa esitetään aina keskiviikkoisin kaksi jaksoa putkeen klo 20 ja 20.30, Ruutuun viikon jaksot ilmestyvät keskiviikkoaamuisin, ja Ruutu+-tilaajat pääsevät katselemaan seuraavan viikon jaksot aina ennakkoon.
Poliisit 24/7 on toteutettu Poliisin yleisiä mediaperiaatteita noudattaen. Tuotannon jokaisessa vaiheessa on noudatettu eduskunnan oikeusasianmiehen määrittämiä reunaehtoja viranomaistoiminnan seuraamiseksi.
Kuvausryhmä ei esimerkiksi kulje samassa autossa poliisipartion kanssa tai saa tietoonsa henkilötietoja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia PaavonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0406341546mia.paavonen@nelonenmedia.fi
Kuvat
Linkit
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, GrooveFM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
Tässä ovat uudet Tähdet, tähdet -kilpailijat – uusi kausi alkaa huhtikuussa12.1.2026 09:00:40 EET | Tiedote
Vuoden 2026 Tähdet, tähdet -ohjelmassa etsitään jälleen estradien monipuolisinta ja kirkkainta viihdyttäjää – todellista tähtien tähteä. Uuden kauden kuvaukset alkavat huomenna tiistaina.
Hildur-podcast alkaa Suplassa ja Ruudussa joulupäivänä – juontajana Satu Rämö22.12.2025 09:30:00 EET | Tiedote
Kirjailija Satu Rämön juontama podcast-sarja Hildur tarjoaa ainutlaatuisen kurkistuksen huippusuosittuun kirjasarjaan pohjautuvan TV-sarjan kulisseihin sen tekijöiden kautta. Hildur-podcast on kuunneltavissa ja katsottavissa Suplassa ja Ruudussa joulupäivästä alkaen.
Koko perheen fantasiaelokuva Vinski 2 valloittaa elokuvateatterit helmikuussa – vaikuttava traileri julki!19.12.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Koko perheen fantasiaelokuva Vinski 2 saa ensi-iltansa 13. helmikuuta 2026.
Amazing Race Suomi jää joulutauolle kesken superetapin - yhdelle parille aikasakko sääntörikkeestä18.12.2025 10:05:02 EET | Tiedote
Amazing Race Suomi jää kahden viikon joulutauolle lauantaina nähtävän 6. jakson jälkeen.
Ensimmäinen maistiainen Duudsonien elokuvasta – pienikin väärä liike voi olla kohtalokas: "Pelotti lähteä tekemään tätä elokuvaa"17.12.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu valloittaa elokuvateatterit maaliskuussa. Nyt julkaistu teaser antaa esimakua koko perheen vauhdikkaasta elokuvasta, jossa panokset ovat korkeammalla kuin koskaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme