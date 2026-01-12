Nelonen Media

Poliisit 24/7 -avausjaksossa nähdään hurja takaa-ajo: "Kuskin paikalla on pyssy"

12.1.2026 11:57:34 EET | Nelonen Media | Tiedote

Ruudussa ja Nelosella hypätään poliisipartioiden kyytiin Oulussa, Tampereella, Hyvinkäällä ja Kuopiossa 14. tammikuuta alkaen.

Uutuussarja Poliisit 24/7 vie katsojat seuraamaan poliisipartioiden arkea neljällä paikkakunnalla ympäri Suomea: Kuopiossa, Oulussa, Hyvinkäällä ja Tampereella.

Keskiviikkona nähtävässä ensimmäisessä jaksossa ollaan oululaispartion kyydissä. Ruusan ja Tuomaksen vaiherikas työvuoro on jo kääntymässä ehtoopuolelle ja kaksikko on suuntaamassa kohti poliisilaitosta, kun yllättäen vastaan ajaa henkilöauto huomattavaa ylinopeutta. Partio lähtee kaahaajan perään ja leppoisa työvuoron loppu vaihtuukin lennosta suoranaiseksi takaa-ajoksi, kun kaahari tekee kaikkensa karistaakseen poliisit kintereiltään.

– Ruusakin sanoi, että mehän päästään ihan ajallaan lopettamaan työvuoro. Se oli virhe. Siinä katsottiin, että horisontista tulee lentämällä joku vastaan ja siihenhän täytyi puuttua, Tuomas kuvailee.

Partio mittaa kaahaajan nopeudeksi jopa 157km/h.

– 60 kilometrin alueella tuollaisilla vauhdeilla kyse on jo törkeästä rikoksesta. Jarruvalokaan ei tällä toisella osapuolella välähtänyt, niin tiedettiin sitten heti, että hän ei suostu pysähtymään poliisille.

Jaksossa nähtävä takaa-ajo saa monia käänteitä, sillä välillä partio kadottaa taajama-alueelle sujahtaneen kaaharin, mutta tavoittaa tämän uudestaan. Lopulta tilanne kulminoituu juoksukilpailuksi.

Kun kaahari saadaan lopulta kiinni, löytävät Ruusa ja Tuomas vielä autosta yllätyksen.

– Tuossa kuskin paikalla on pyssy!

Partio jää lopulta kenttäjohtajan luvalla tekemään autoon tutkintaa, kun avuksi tullut toinen partio vie kiinni otetun kuljettajan ja matkustajan säilöön.

Poliisit 24/7 -sarjan uudet jaksot on kuvattu viime kesän ja syksyn aikana. Nelosella sarjaa esitetään aina keskiviikkoisin kaksi jaksoa putkeen klo 20 ja 20.30, Ruutuun viikon jaksot ilmestyvät keskiviikkoaamuisin, ja Ruutu+-tilaajat pääsevät katselemaan seuraavan viikon jaksot aina ennakkoon.

Poliisit 24/7 on toteutettu Poliisin yleisiä mediaperiaatteita noudattaen. Tuotannon jokaisessa vaiheessa on noudatettu eduskunnan oikeusasianmiehen määrittämiä reunaehtoja viranomaistoiminnan seuraamiseksi.

Kuvausryhmä ei esimerkiksi kulje samassa autossa poliisipartion kanssa tai saa tietoonsa henkilötietoja.

Rajua ylinopeutta ajanut Mersu-kuski pakenee poliisia Oulussa – takaa-ajon jälkeen autosta paljastuu kylmäävä löytö: ”Pyssy”

