Nimlas ostaa Avitor Sähkön – Keskijänniteammattilainen vahvistamaan verkostoa Pirkanmaalla

19.12.2025 11:30:00 EET | Nimlas | Tiedote

Talotekniikkakonserni Nimlas täydentää yritysverkostoaan Tampereen seudulla ostamalla sähköurakoitsija Avitor Sähkön. Yrityskaupan myötä Nimlas vahvistaa valmiuksiaan palvella nopeasti kasvavaa datakeskusmarkkinaa sekä energiajärjestelmän joustoon ja energiavarastointiin liittyviä hankkeita, kuten akkuvarastoprojekteja.

Nimlaksen ja Avitor Sähkön edustajat ryhmäkuvassa sohvalla. Takana on tummansininen tausta, jossa lukee Nimlas.
Kuvassa vasemmalta Tiina Koppinen (Nimlas), Timo Raittinen ja Arto Vitkala (Avitor Sähkö) ja Mikko Sahikallio (Nimlas)

Avitor Sähkö on Tampereen seudulla toimiva sähköalan yritys, joka on palvellut sähkötöissä vuodesta 1997. Yhtiöllä on laaja S1-sähköurakointioikeus ja sen erikoisosaamista ovat keskijännitetyöt ja vaativat sähköalan hankkeet, kuten akkuvarastoratkaisut ja suurteholatausasemat suunnittelusta toteutukseen. Vuonna 2024 Avitorin liikevaihto oli noin 5,7 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllistää kahden yrittäjän lisäksi lähes 20 alansa ammattilaista.

Nimlaksen palveluyritysverkosto vahvistuu nyt Pirkanmaalla

Sähköurakoinnin lisäksi Avitor Sähköllä on vahvaa osaamista sähköjärjestelmien vaativissa käyttöön­otto- ja koestustöissä sekä käytönjohtajuuksissa niin teollisuus- kuin sairaalaympäristöissä. Yhtiön huoltoliiketoiminta vahvistaa Nimlaksen palveluverkostoa Pirkanmaalla entisestään.

”Nimlaksen vahvempien hartioiden avulla voimme viedä Avitorin kasvun seuraavalle tasolle. Yrityskauppa mahdollistaa meille sekä keskittymisen entistä vaativampiin kokonaisuuksiin että huoltoliiketoiminnan kehittämiseen. On kiinnostavaa päästä osaksi konsernin kovan sähkön osaajaverkostoa ja toisaalta kehittää yhteisiä paikallisia asiakkuuksia”, toteavat Avitor Sähkön vetäjinä jatkavat yrittäjät Arto Vitkala ja Timo Raittinen.

Yrityksen henkilöstö jatkaa tehtävissään, eikä asiakassopimuksiin tule muutoksia kaupan myötä.

Datakeskusinvestoinnit lisäävät kysyntää keskijänniteosaamiselle

Vireillä olevat datakeskushankkeet lisäävät kysyntää Avitor Sähkön osaamiselle muun muassa sähköasemissa, muuntamoissa ja jakeluverkkojen sähkötöissä.

”Datakeskusmarkkina kasvaa vauhdilla, ja se lisää kysyntää keskijännite- ja sähkönjakeluprojektien osaamiselle. Avitorin tiimillä on sekä vahva perussähköosaaminen että erikoisosaamista, jota konesalihankkeiden edellyttämä sähkönjakeluinfra vaatii”, sanoo Nimlaksen liiketoimintajohtaja Mikko Sahikallio.

Nimlas osti marraskuussa lisää datakeskusosaamista, kun LVI-Tasacon Vantaalta liittyi konserniin. Avitor Sähkön kaltaista keskijänniteosaamista edustavat konsernissa Paikallis-Sähkö ja JT-Sähkötekniikka. Pirkanmaalla Nimlakseen kuuluvat paloturvaan ja turvatekniikkaan erikoistunut FireSec sekä LVI-yhtiöt Quattroservices Tampere sekä Calto Tampere. Konserni on tehnyt Suomessa tänä vuonna viisi yrityskauppaa ja kolme liiketoimintakauppaa.

Yhteyshenkilöt

Arto Vitkala, toimitusjohtaja, Avitor Sähkö Oy, 045 1437 262, arto@avitor.fi

Timo Raittinen, sähkötöiden johtaja, Avitor Sähkö Oy, 050 077 2064, timo@avitor.fi

Mikko Sahikallio, liiketoimintajohtaja, Väli-Suomi, Nimlas Finland Oy, 050 477 0707, mikko.sahikallio@nimlas.fi

Tiina Koppinen, toimitusjohtaja, Nimlas Finland Oy, 040 350 2225, tiina.koppinen@nimlas.fi

Vasemmalta Tiina Koppinen (Nimlas), Timo Raittinen ja Arto Vitkala (Avitor Sähkö) ja Mikko Sahikallio (Nimlas).
Pirkanmaalainen Avitor Sähkö on erikoistunut keskijännitetöihin.
Avitor Sähkön toimitusjohtaja Arto Vitkala.
Avitor Sähkö tekee myös sähköhuoltotöitä Pirkanmaan alueella.
Avitor Sähkö

Avitor Sähkö Oy on Tampereen seudulla toimiva sähköalan yritys, joka on erikoistunut vaativiin keskijännitehankkeisiin, sähköjärjestelmien käyttöönotto- ja koestustöihin sekä energiavarastoratkaisuihin. Yhtiöllä on laaja S1-sähköurakointioikeus ja vahva kokemus teknisesti vaativista kohteista teollisuus-, sairaala- ja infrastruktuuriympäristöissä. Avitor Sähkö on palvellut asiakkaitaan vuodesta 1997 lähtien ja nykyisellä nimellään se on toiminut vuodesta 2015. Avitor Sähkö työllistää lähes 20 alansa ammattilaista kahden yrittäjän johdolla, ja yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli noin 5,7 miljoonaa euroa.

Nimlas – Talotekniikan terävin kärki

Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista talotekniikka-alan toimijoista. Suomessa Nimlaksen muodostavat lähes 50 paikallista yhtiötä, joissa työskentelee noin 1 500 ammattilaista. Nimlaksen yritykset tarjoavat projekteja ja palveluita kaikissa talotekniikan lajeissa valtakunnallisesti. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli noin 294 miljoonaa euroa (pro forma).

Ketterästi paikallinen. Yhdessä vahvempi. Nimlas.

