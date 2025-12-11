Nimlas ostaa Avitor Sähkön – Keskijänniteammattilainen vahvistamaan verkostoa Pirkanmaalla

Avitor Sähkö on Tampereen seudulla toimiva sähköalan yritys, joka on palvellut sähkötöissä vuodesta 1997. Yhtiöllä on laaja S1-sähköurakointioikeus ja sen erikoisosaamista ovat keskijännitetyöt ja vaativat sähköalan hankkeet, kuten akkuvarastoratkaisut ja suurteholatausasemat suunnittelusta toteutukseen. Vuonna 2024 Avitorin liikevaihto oli noin 5,7 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllistää kahden yrittäjän lisäksi lähes 20 alansa ammattilaista.

Nimlaksen palveluyritysverkosto vahvistuu nyt Pirkanmaalla

Sähköurakoinnin lisäksi Avitor Sähköllä on vahvaa osaamista sähköjärjestelmien vaativissa käyttöön­otto- ja koestustöissä sekä käytönjohtajuuksissa niin teollisuus- kuin sairaalaympäristöissä. Yhtiön huoltoliiketoiminta vahvistaa Nimlaksen palveluverkostoa Pirkanmaalla entisestään.

”Nimlaksen vahvempien hartioiden avulla voimme viedä Avitorin kasvun seuraavalle tasolle. Yrityskauppa mahdollistaa meille sekä keskittymisen entistä vaativampiin kokonaisuuksiin että huoltoliiketoiminnan kehittämiseen. On kiinnostavaa päästä osaksi konsernin kovan sähkön osaajaverkostoa ja toisaalta kehittää yhteisiä paikallisia asiakkuuksia”, toteavat Avitor Sähkön vetäjinä jatkavat yrittäjät Arto Vitkala ja Timo Raittinen.

Yrityksen henkilöstö jatkaa tehtävissään, eikä asiakassopimuksiin tule muutoksia kaupan myötä.

Datakeskusinvestoinnit lisäävät kysyntää keskijänniteosaamiselle

Vireillä olevat datakeskushankkeet lisäävät kysyntää Avitor Sähkön osaamiselle muun muassa sähköasemissa, muuntamoissa ja jakeluverkkojen sähkötöissä.

”Datakeskusmarkkina kasvaa vauhdilla, ja se lisää kysyntää keskijännite- ja sähkönjakeluprojektien osaamiselle. Avitorin tiimillä on sekä vahva perussähköosaaminen että erikoisosaamista, jota konesalihankkeiden edellyttämä sähkönjakeluinfra vaatii”, sanoo Nimlaksen liiketoimintajohtaja Mikko Sahikallio.

Nimlas osti marraskuussa lisää datakeskusosaamista, kun LVI-Tasacon Vantaalta liittyi konserniin. Avitor Sähkön kaltaista keskijänniteosaamista edustavat konsernissa Paikallis-Sähkö ja JT-Sähkötekniikka. Pirkanmaalla Nimlakseen kuuluvat paloturvaan ja turvatekniikkaan erikoistunut FireSec sekä LVI-yhtiöt Quattroservices Tampere sekä Calto Tampere. Konserni on tehnyt Suomessa tänä vuonna viisi yrityskauppaa ja kolme liiketoimintakauppaa.