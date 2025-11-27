Fira aloitti As Oy Saarenhelmen rakentamisen Nihtiin
Rakentamisen palveluyhtiö Fira on aloittanut Helsingin Nihtiin rakennettavan Hitas-asuinkerrostalon rakentamisen sijoitusyhtiö Kilo Invest Oy:lle. Kohteen 41 asunnosta 36 on joko varattu tai myyty.
Fira teki kohteen rakentamisesta esisopimuksen kesäkuussa 2025. Hitas-arvonta suoritettiin heinäkuussa ja rakennustyöt jo aloitettiin jo marraskuussa, mikä kertoo kohteen poikkeuksellisesta vetovoimasta. Kuusikerroksiseen As Oy Helsingin Saarenhelmeen valmistuu 41 asuntoa yksiöstä viisiöön. Asunnot ovat kooltaan 31–119 neliömetriä.
Fira toimii kohteen pääurakoitsijana ja toteuttaa hankkeen KVR-urakkana avaimet käteen periaatteella. Rakentamisessa hyödynnetään Firan innovatiivisia ratkaisuja ja tehdasvalmisteisia elementtejä, mikä mahdollistaa nopean ja laadukkaan rakentamisen sekä kilpailukykyisen hinnan. Fira panostaa myös asiakaslähtöiseen toteutukseen sekä kestävään rakentamiseen. Kohteessa käytetään muun muassa vähähiilistä betonia niissä kohdissa, joissa se on mahdollista.
- Saarenhelmi on hieno esimerkki siitä, miten voimme yhdistää Firan palvelumallilla laadukkaan rakentamisen ja kestävät ratkaisut, jotka vastaavat sekä tilaajan että asukkaiden vaatimuksiin. Erityisesti kohteen ennakkoluulottomat ja jopa innovatiiviset tavoitteet päästövähennysten osalta eivät tuottaneet ongelmaa hankkeen kehitysvaiheessa, kun yhteinen tahtotila ja prosessit on kohdillaan. Kun hinta ja laatu kohtaavat, ei ole ihme, että tällainen helmi viedään käsistä, kertoo Firan asumisen johtaja Topi Laine.
Firan tarjoamat palvelut sisältävät muun muassa sijoittajille avaimet käteen -mallin, jonka avulla kerrostalon rakennuttaminen on helppoa, laadukasta ja kustannustehokasta. Tällä hetkellä Firalla on sekä kehitteillä että käynnissä useampi kerrostalohanke.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Topi LaineLiiketoimintajohtaja, asuminenFiraPuh:+358 400 792 492topi.laine@fira.fi
Linkit
Fira lyhyesti
Fira on rakennusalan rohkea uudistaja. Maailma muuttuu koko ajan ja uskomme, että rakennusalan tulee muuttua sen mukana. Tavoitteenamme on tarjota ylivoimaista palvelurakentamista, jonka keskiössä on asiakas – sekä tietysti ihmiset, jotka tiloja käyttävät. Siksi kehitämme rakentamisen ja asumisen ratkaisuja, jotka huomioivat ympäristön sekä ilahduttavat ja auttavat asiakasta ylittämään tavoitteensa. Olemme merkittävä rakentaja pääkaupunkiseudulla, ja liikevaihtomme oli 248,9 miljoonaa euroa vuonna 2024. Palvelualueitamme ovat asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, modernisointi sekä putkiremontit ja asuntokorjaukset.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fira
Rykmentinpuiston koulu ja päiväkoti – Suomen ensimmäinen elinkaarihanke viiden tähden ympäristöluokituksella27.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Rakentamisen palveluyhtiö Firan ja Caverionin yhteistyössä toteuttama Tuusulan Rykmentinpuiston koulu ja päiväkoti -elinkaarihanke saavutti täydet viisi tähteä Rakennustiedon ympäristöluokituksessa ensimmäisenä elinkaarihankkeena.
Fira aloitti Keravan maauimalan peruskorjauksen23.10.2025 07:52:26 EEST | Tiedote
Keravan kaupungin lähes 70 vuotta vanha maauimala uudistetaan täydellisesti rakentamisen palveluyhtiö Firan toimesta. Mittavan peruskorjaushankkeen rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2025, ja uudistettu maauimala on tarkoitus avata yleisölle alkukesällä 2027.
Fira toteuttaa asuinkerrostalon Eden Asunnoille Kivenlahteen22.9.2025 09:00:08 EEST | Tiedote
Rakentamisen palveluyhtiö Fira toteuttaa kehittämänsä asuinkerrostalokohteen Taaleri Kiinteistöjen ja Suomen suurimman eläkevakuuttajan Kevan perustamalle yhteisyritys Eden Asunnot Ky:lle. Espoon Kivenlahdessa sijaitsevan Meriusva 4:n rakentaminen alkaa heti.
Firalle jälleen kouluhanke Helsingistä1.9.2025 07:47:29 EEST | Tiedote
Rakentamisen palveluyhtiö Fira on tehnyt sopimuksen yhteiskuntakiinteistösijoittaja Hemsön kanssa Pohjois-Pasilan koulun ja päiväkodin rakentamisesta. Esirakentaminen tontilla on alkanut ja koulun on tarkoitus valmistua syyslukukaudeksi 2027.
Fira modernisoi MaarinPortti-toimistokiinteistön Espoossa28.8.2025 08:54:00 EEST | Tiedote
Rakentamisen palveluyhtiö Fira on aloittanut Espoon Pohjois-Tapiolassa, Otaniemen kupeessa toimistomodernisoinnin sisävaiheen. MaarinPortin kiinteistön omistaa Evlin kiinteistökehitysrahasto EAB Value Added Fund III Ky. NeuvotON Oy Kiinteistökehityspalvelut toimii rakennuttajan neuvonantajana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme