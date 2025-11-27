Fira aloitti As Oy Saarenhelmen rakentamisen Nihtiin

Fira teki kohteen rakentamisesta esisopimuksen kesäkuussa 2025. Hitas-arvonta suoritettiin heinäkuussa ja rakennustyöt jo aloitettiin jo marraskuussa, mikä kertoo kohteen poikkeuksellisesta vetovoimasta. Kuusikerroksiseen As Oy Helsingin Saarenhelmeen valmistuu 41 asuntoa yksiöstä viisiöön. Asunnot ovat kooltaan 31–119 neliömetriä.

Fira toimii kohteen pääurakoitsijana ja toteuttaa hankkeen KVR-urakkana avaimet käteen periaatteella. Rakentamisessa hyödynnetään Firan innovatiivisia ratkaisuja ja tehdasvalmisteisia elementtejä, mikä mahdollistaa nopean ja laadukkaan rakentamisen sekä kilpailukykyisen hinnan. Fira panostaa myös asiakaslähtöiseen toteutukseen sekä kestävään rakentamiseen. Kohteessa käytetään muun muassa vähähiilistä betonia niissä kohdissa, joissa se on mahdollista.

- Saarenhelmi on hieno esimerkki siitä, miten voimme yhdistää Firan palvelumallilla laadukkaan rakentamisen ja kestävät ratkaisut, jotka vastaavat sekä tilaajan että asukkaiden vaatimuksiin. Erityisesti kohteen ennakkoluulottomat ja jopa innovatiiviset tavoitteet päästövähennysten osalta eivät tuottaneet ongelmaa hankkeen kehitysvaiheessa, kun yhteinen tahtotila ja prosessit on kohdillaan. Kun hinta ja laatu kohtaavat, ei ole ihme, että tällainen helmi viedään käsistä, kertoo Firan asumisen johtaja Topi Laine.

Firan tarjoamat palvelut sisältävät muun muassa sijoittajille avaimet käteen -mallin, jonka avulla kerrostalon rakennuttaminen on helppoa, laadukasta ja kustannustehokasta. Tällä hetkellä Firalla on sekä kehitteillä että käynnissä useampi kerrostalohanke.