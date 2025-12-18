Näin Lidlit ovat jouluna auki

Joulu on ruokakaupan suurin sesonki. Asiakkaiden sujuva ostosten teko varmistetaan monin tavoin: myymälöihin toimitetaan isompia määriä tuotteita ja työntekijöitä on tavallista arkea enemmän paikalla.

– Joulu on suuri ruokajuhla, joten ruokakaupassa riittää tohinaa joulun alla. Myymälämme on laitettu huippukuntoon joulua varten ja hyllyt ovat täyttyneet jouluisista tuotteista. Jos ostokset haluaa tehdä mahdollisimman rauhassa, kannattaa kauppaan tulla aamulla heti myymälän avauduttua tai sitten viimeisenä aukiolotuntina. Lämpimästi tervetuloa myymälöihimme jouluostoksille! toivottaa Lidlin myyntiosaston päällikkö Jenni Raatikainen.

Aattona myymälät ovat auki klo 16 saakka ja joulupäivänä 25.12. kaikki myymälät ovat kiinni. Joulu on monelle työntekijälle tärkeä juhla, ja kaikille työntekijöille halutaan antaa mahdollisuus nauttia vapaasta ja viettää joulua. Jakelukeskusten työntekijät saavat nauttia vapaasta aattona ja myymälätyöntekijät joulupäivänä. Tapaninpäivänä 26.12. myymälät ovat auki pääsääntöisesti sunnuntaiaukioloaikojen mukaan.

– Meillä on jo pidempään ollut perinteenä antaa työntekijöillemme mahdollisuus nauttia vapaasta jouluna, joten olemme pitäneet myymälämme joulupäivänä kiinni. Tästä olemme saaneet työntekijöiltämme kiitosta. Aattona meillä saa tehtyä vielä viimeiset ostokset joulupöytään ja pukinkonttiin, minkä jälkeen myymälämmekin hiljentyvät joulun viettoon, kertoo Lidlin henkilöstöjohtaja Heli Hassinen-Biberger.

Myymäläkohtaiset aukioloajat voi tarkastaa Lidlin verkkosivuilta lidl.fi/aukiolot tai Lidl Plus -sovelluksesta.