Suomen talouden elpyminen etenee maltillisesti

Suomen Pankki on julkaissut tänään talousennusteensa vuosille 2025–2028. Talouden kasvu jää kuluvana vuonna 0,2 prosenttiin. Vuonna 2026 kasvu vauhdittuu 0,8 prosenttiin ja seuraavana vuonna 1,7 prosenttiin. Ennustejakson lopulla vuonna 2028 kasvu tasaantuu 1,5 prosenttiin.

Yksityinen kulutus piristyy ja vientimarkkinat virkoavat

”Yksityistä kulutusta on hillinnyt kuluttajien heikko luottamus talouteen, mutta kulutus piristyy ja kääntyy kasvuun vuonna 2026, kun palkansaajien reaaliansiot kasvavat ja työmarkkinat pikkuhiljaa vahvistuvat. Myös alentuneet korkomenot vauhdittavat kulutusta. Kulutuksen kasvu vahvistuu edelleen vuosina 2027–2028” toteaa Suomen Pankin ennustepäällikkö Juuso Vanhala.

Tuotannolliset investoinnit alkavat kasvaa vuonna 2026 ja kasvavat edelleen vuosina 2027 ja 2028, vaikka talouden epävarmuus jarruttaakin osaa suunnitelmista. Investointeja kasvattavat muun muassa vihreät investoinnit. Asuinrakentaminen on lähivuosina vaimeaa. Vaikea markkinatilanne jarruttaa asuntojen uudistuotantoa, mutta tilanne helpottaa vähitellen kuluttajien tulojen kasvun ja luottamuksen vahvistumisen myötä.

”Vienti on kasvussa. Piristyvät vientimarkkinat ja kohentunut investointikysyntä tukevat Suomen viennin kohtuullista kasvua vuosina 2026–2028. Geopoliittiset epävarmuudet heikentävät kysyntää kuitenkin vielä pitkään” sanoo Vanhala. Tuontia lisää puolustushankintojen kasvu.

Inflaatio pysyy maltillisena



Inflaatio on hidastunut vuonna 2025 alle 1,5 prosenttiin, ja se pysyy lähes samana myös vuonna 2026. Suhdanteen vahvistuessa inflaatio kuitenkin nopeutuu asteittain ja on 1,9 prosenttia vuonna 2028.

Julkinen talous säilyy alijäämäisenä

Julkinen talous säilyy syvästi alijäämäisenä, ja velkaantuminen jatkuu. Vuosina 2025–2027 julkista taloutta sopeutetaan menosäästöillä ja välillisen verotuksen korotuksilla. Henkilö- ja yhteisöverojen kevennykset kuitenkin hidastavat julkisen talouden tasapainottumista, ja puolustusinvestoinnit syventävät alijäämää edelleen. Julkisen talouden alijäämä suhteessa BKT:hen on 3,7 prosenttia vuonna 2025, ja alijäämä pienenee vain hieman vuosina 2026 ja 2027. Julkinen velka suhteessa BKT:hen ylittää 88 prosenttia vuonna 2025, ja siitä se nousee 93 prosenttiin vuonna 2028.

Esityskalvot 19.12.2025, ennustepäällikkö Juuso Vanhala

