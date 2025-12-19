Pohjanmaalla on käynnistynyt lasten ja nuorten palvelujen kehittämiseen keskittyvä Kirjo-projekti
Pohjanmaan hyvinvointialueella on käynnistynyt Kelan rahoittama Kirjo-projekti, jonka tavoitteena on vahvistaa lastenneuvolatiimien moniammatillisuutta ottamalla varhaiskasvatus ja sosiaalitoimi osaksi neuvolatiimiä. Lisäksi kehitetään neurokirjon lasten peruspalveluiden sujuvuutta.
Kehittämistyötä tehdään erityisesti Vaasan neuvolassa, jossa yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa on käynnistetty Kelan yhteistyösopimuksen myötä.
– Projekti tukee jo alkanutta kehittämistyötä, jolla vahvistamme moniammatillista yhteistyötä lasten ja perheiden hyväksi erityisesti niin, että toimimme samansuuntaisesti ja oikea-aikaisesti lapsen kasvun ja kehityksen tukena lastenneuvolan kanssa, kertoo ylilääkäri Arja Lassila.
Pohjanmaan Kirjo-projektin tavoitteita ovat:
- Neurokirjon lasten peruspalveluiden sujuvoittaminen
- Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen, erityisesti varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen kanssa
- Hoitopolkujen ja hoitoon ohjautumisen selkeyttäminen
- Varhaisen tuen ja oikea-aikaisen kuntoutukseen ohjautumisen edistäminen
Projekti kestää vuoden 2026 loppuun saakka.
Osana valtakunnallista Kirjo-projektia
Valtakunnallisessa Kirjo-projektissa ammattilaiset kehittävät neurokirjon lasten ja nuorten sosiaali - ja terveydenhuollon palveluita sujuviksi yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.
Valtakunnallisen projektin tavoitteena on:
- vahvistaa asiakkaiden varhaista moniammatillista tukea
- ohjata asiakkaita oikea-aikaisesti Kelan kuntoutuspalveluihin
- selkiyttää hoidon- ja tuen palvelukokonaisuutta sekä
- lisätä ymmärrystä Kelan kuntoutuspalvelujen roolista ja kohderyhmästä.
Valtakunnallisessa Kirjo-projektissa ovat mukana kaikki hyvinvointialueet sekä Helsingin kaupunki.
Yhteyshenkilöt
Projektikoordinaattori Carola Kemppi, puh. 040 168 4521, carola.kemppi@ovph.fi
Ylilääkäri, lastentaudit Arja Lassila, arja.lassila@ovph.fi
Lasten kuntoutuspalveluiden esihenkilö Heidi Nyman, heidi.nyman@ovph.fi
