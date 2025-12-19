Pohjanmaalla on käynnistynyt lasten ja nuorten palvelujen kehittämiseen keskittyvä Kirjo-projekti

Kehittämistyötä tehdään erityisesti Vaasan neuvolassa, jossa yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa on käynnistetty Kelan yhteistyösopimuksen myötä.

– Projekti tukee jo alkanutta kehittämistyötä, jolla vahvistamme moniammatillista yhteistyötä lasten ja perheiden hyväksi erityisesti niin, että toimimme samansuuntaisesti ja oikea-aikaisesti lapsen kasvun ja kehityksen tukena lastenneuvolan kanssa, kertoo ylilääkäri Arja Lassila.

Pohjanmaan Kirjo-projektin tavoitteita ovat:

Neurokirjon lasten peruspalveluiden sujuvoittaminen

Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen, erityisesti varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen kanssa

Hoitopolkujen ja hoitoon ohjautumisen selkeyttäminen

Varhaisen tuen ja oikea-aikaisen kuntoutukseen ohjautumisen edistäminen

Projekti kestää vuoden 2026 loppuun saakka.

Osana valtakunnallista Kirjo-projektia

Valtakunnallisessa Kirjo-projektissa ammattilaiset kehittävät neurokirjon lasten ja nuorten sosiaali - ja terveydenhuollon palveluita sujuviksi yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Valtakunnallisen projektin tavoitteena on:

vahvistaa asiakkaiden varhaista moniammatillista tukea

ohjata asiakkaita oikea-aikaisesti Kelan kuntoutuspalveluihin

selkiyttää hoidon- ja tuen palvelukokonaisuutta sekä

lisätä ymmärrystä Kelan kuntoutuspalvelujen roolista ja kohderyhmästä.

Valtakunnallisessa Kirjo-projektissa ovat mukana kaikki hyvinvointialueet sekä Helsingin kaupunki.