Keski-Suomen hyvinvointialueen vaikuttavuustyölle 230 000 euron rahoituspäätökset

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) 112 000 euron rahoituspäätös on Keski-Suomen Terveyttä ja säästöjä ennakoivalla hoidolla -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on lisätä väestössä mahdollisimman paljon laadukkaita elinvuosia priorisoivan ja ennakoivan hoidon toimintamallin avulla.

Hankkeessa etsitään Duodecimin kehittämän Terveyshyötylaskurin avulla hoidosta eniten hyötyviä asukkaita ja potilasryhmiä ja kutsutaan heitä ennakoivasti hoitoon. Näin voidaan ehkäistä vakavampia sairauksia tai sairauksien puhkeamista ja täten kasvattaa väestön terveyttä. Lisäksi hankkeessa verrataan kustannuslaskennan avulla ennakoivan ja perinteisen hoidon kustannuksia sekä niiden vaikutuksia sairastumisiin. Hanke toteutetaan 1.1.2026-31.1.2027 välisenä aikana. Hyvinvointialue haki rahoitusta Sitran Ennakoivan sosiaali- ja terveydenhuollon toisen hakukierroksen rahoitushaussa.

Keski-Suomen hyvinvointialue sai myös Suomen Akatemialta myönteisen 119 510 euron rahoituspäätöksen vuosille 2026-2028. Keski-Suomen osahankkeessa kehitetään perusterveydenhuollossa toteutettavaa vaikuttavuustyötä sekä tuetaan siihen liittyvää tutkimusta. Osahankkeessa selvitetään esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen hoitotasapainon parantamisen vaikuttavuutta ja kustannusvaikutuksia. Hankerahoitus myönnettiin Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen Hyvinvointialueiden tutkimus- ja koulutus -toiminnan ja -yhteistyön vahvistamisen rahoitushaussa.

Lisätietoja:

Mari Kokkonen, asiantuntija, vaikuttavuus ja vertaiskehittäminen, tietojohtamisen palvelualue, Keski-Suomen hyvinvointialue, mari.kokkonen(at)hyvaks.fi, p. 050 311 8609

Aapo Tahkola, vaikuttavuusylilääkäri, vaikuttavuus ja vertaiskehittäminen, tietojohtamisen palvelualue, Keski-Suomen hyvinvointialue, aapo.j.tahkola(at)hyvaks.fi