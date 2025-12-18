PeeÄssä uudistaa Iisalmen Prisman
Iisalmen Prisma uudistuu vuoden 2026 aikana vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin.
- Uudistuksen myötä tarjoamme asiakasomistajille monipuolisemman ja sujuvamman asiointikokemuksen. Osallistimme alueen asiakasomistajia uudistukseen ja olemme saaneet satoja toiveita ja ideoita. Kiitos niistä jokaisesta, ne ovat meille erittäin arvokkaita, kertoo prismajohtaja Sanna Isrikki
Tulevan talven ja kevään aikana uusitaan kylmäkalusteet ja myymälää päivitetään muutoinkin uuden Prisma-konseptin mukaiseksi. Uudistuksen myötä Suomen suosituin verkkokauppa, S-kaupat, sekä Prisma.fi saavat lisää noutolokeroita. Lisäksi Prisman yhteyteen rakennetaan PeeÄssän oma parturi-kampaamo, Rimmaamo, jolla vahvistetaan palvelutarjontaa entisestään iisalmelaisille asiakasomistajille. Emotion, S-pankki, Buffa ja Presso ja 24 -Pesula säilyvät entisillä paikoillaan palvellen asiakkaita normaalisti uudistuksen ajan. Myös uutta palvelutarjontaa on tulossa, josta tiedotetaan myöhemmin uudistuksen edetessä.
- Isona uudistuksena näkyvien muutosten lisäksi toteutamme yhdessä Savon Voiman kanssa Prismaan kaksisuuntaisen kaukolämmön toimituksen. Lyhyesti kauppaan tulee jatkossa kaukolämpöä normaalisti kaukolämpöverkkoa myöten, mutta jatkossa myös Prisma tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon kaikille iisalmelaisille kaukolämpö asiakkaille, kertoo kiinteistöpäällikkö Tomi Vierimaa.
Muutostyöt alkavat 7.1.2026 ja ovat myymälän sisältä valmiina toukokuussa 2026. Syksyllä uudistetaan vielä liikennejärjestelyjä, joilla parannetaan piha-alueen toimivuutta.
Iisalmen Prisma palvelee asiakkaita koko uudistuksen ajan.
Investoinnin arvo on noin 6,5 miljoonaa euroa. Uudistuksessa tehdään yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja yritysten kanssa, jolla tuetaan alueen elinvoimaisuutta ja työllisyyttä.
Paikalliset yhteistyökumppanit uudistuksessa ovat:
- Pääurakoitsija: Rakennustyö Salminen Oy
- LVI-urakoitsija: Iisalmen Putkityö Oy
- Sähköurakoitsija: SähköRami Oy
- Automaatiourakoitsija: Fidelix Oy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni Ruotsalainentoimialajohtaja
Vähittäiskauppa
Tomi VierimaaKiinteistöpäällikköPuh:044-7197252tomi.vierimaa@sok.fi
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 130 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
