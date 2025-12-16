Luston asema-alue sai rakennussuojelupäätöksen
Etelä-Savon ELY-keskus on suojellut Savonlinnan Punkaharjulla sijaitsevan Luston asema-alueen. Aseman ja kahden vahtituvan muodostama kokonaisuus on valtakunnallisesti merkittävä.
Arkkitehtuuriltaan ainutlaatuisen kansallisromanttisen asemarakennuksen ja niin sanotut kaksoisvahtituvat suunnitteli VR:n pääarkkitehti Bruno Granholm. ”Vuonna 1908 valmistuneet rakennukset, asemapuisto sekä upea lehmuskuja muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka kuuluu Suomen korkealuokkaisimpiin rautatieympäristöihin. Poikkeuksellisen komeaa rakentamista ja ympäristöä selittää halu palvella matkailijoita, kansainvälisiäkin, sillä Punkaharjun kaunis luonto on ollut houkutteleva vierailukohde jo 1800-luvulta lähtien”, kertoo ELY-keskuksen kulttuuriympäristöasiantuntija Laura Hesso.
Asemarakennus tunnetaan nykyisin Aseman Taidelaiturina, joka yksityiskodin lisäksi on kesäisin toimiva, laajasti tunnettu kulttuurikohde ja taidenäyttelyjen paikka. Muut asema-alueen pihapiirit ovat yksityiskäytössä. Junat pysähtyvät Luston asemalla edelleen.
Alueen kulttuurihistoriallinen arvo on tunnettu jo pitkään
Osa Luston asema-alueesta oli suojeltu jo 1990-luvulla valtion omistamien rakennusten suojelusta annetulla asetuksella. Kokonaisuuden suojelu rakennusperintölain nojalla tuli ajankohtaiseksi kaikkien asema-alueen rakennusten siirryttyä yksityisomistukseen. Suojeltavien arvojen määrittelyssä Museoviraston asiantuntija-arvio oli tärkeä. Myönteiseen suojelupäätökseen vaikuttivat kokonaisuuden merkittävät ja monipuoliset kulttuurihistorialliset arvot. Koska alueella ei ole asemakaavaa, ratkaistiin suojelu rakennusperintölain nojalla.
”ELY-keskus arvostaa korkealle rakennusten omistajien kohteita arvostavan ja rakennusperintöä säilyttävän asenteen. Laadukas huolenpito varmistaa Luston asema-alueen kokonaisuuden säilymisen. Lisäksi rautatieaseman ja Aseman taidelaiturin toiminnan kautta alueeseen pääsee moni tutustumaan”, Hesso kiittelee.
Suojelu tarkoittaa, että alueen suojeltuja rakennuksia ei saa purkaa ja niiden ulkoasu tulee säilyttää ennallaan. Asemarakennuksessa suojelu koskee myös osaa sisätilojen erityispiirteistä. Suojelu turvaa myös lehmuskujan ja miljöön säilymisen. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.
Yhteyshenkilöt
Laura HessokulttuuriympäristöasiantuntijaPuh:0295 024 193laura.hesso@ely-keskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Etelä-Savon ELY-keskus tuottaa valtion aluehallinnon palveluja ja osallistuu maakunnan kehittämiseen Etelä-Savon maakunnan alueella. Palvelumme kohdistuvat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, maaseutuun sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin. Omaa toimialuetta laajemmin hoidamme rakennerahastotehtäviä Itä-Suomen alueella ja koordinoimme vesienhoitoa Vuoksen vesistöalueella. Viraston toimipaikka sijaitsee Mikkelissä.
Etelä-Savon ELY-keskus
Jääkärinkatu 14, PL 164
50101 Mikkeli
puh. 0295 024 000
https://www.ely-keskus.fi/ely-etela-savo
