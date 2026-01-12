Kaikki peliin, jotta unelmat saadaan lautasille – Vappu Pimiä liittyy Helena Puolakan ja Henri Alénin rinnalle MasterChef Suomi -tuomaristoon

MTV:n MasterChef Suomi -keittiössä puhaltavat muutosten tuulet uusien alkujen edessä, kun Suomen valovoimaisin ruokaintoilija ja -kirjailija sekä sädehtivän upea esiintyjä Vappu Pimiä liittyy rakastettujen ja arvovaltaisten Helena Puolakan ja Henri Alénin rinnalle tuomaristoon. Koko ikänsä ruokaa ja ruokakulttuuria rakastanut Pimiä tuo tuomarikolmikkoon hieman toisenlaista näkemystä ja kulmaa huippuravintoloiden keittiöiden ulkopuolelta. Pimiän tausta monipuolistaa suoritusten arviointeja, mauista ja annosten visuaalisuudesta tinkimättä. Hän on omien sanojensa mukaan kilpailijoille tarvittaessa myös olkapää, josta hakea tukea.

Uusi tuomaristo pääsee heti tositoimiin uudistuneessa ja vauhdikkaassa kauden avauksessa. Kahdeksan tiukan esikarsinnan läpäissyttä kilpailijaa astelee legendaariset valkoiset essut yllään MasterChef Suomi -keittiöön päästen heti näyttämään taitonsa kamppailussa kultaisesta pinssistä. Yllätys on suuri, kun ensimmäisen tehtävän jälkeen estradille astuu lisää haastajia vihreissä essuissa kilpailemaan paikasta MasterChef-keittiössä. Äärimmäisen jännittävien vaiheiden jälkeen Suomen kovimmat amatöörikokit seisovat tuomariston edessä valmiina tavoittelemaan unelmiaan.

Maailmantähti Andy Allen ja muita ammattilaisvieraita, suosittuja Masterclasseja ja uskomattomia kehityskaaria

Tuomariston ja Suomen eturivin amatöörikokkien lisäksi MasterChef-keittiössä nähdään ennennäkemättömän runsaasti vierailijoita ja tähtiloistoa. Koko keittiön energiat räjäyttää kattoon maailmantähti, MasterChef Australian tuomari ja huippukokki Andy Allen, joka tuo karismansa lisäksi mukanaan tuliaisia maailman toiselta puolen (jakso 12). Suomen eturivin huippukokeista osaamistaan kilpailijoille jakavat muun muassa Michelin-tähtikokki Tommi Tuominen, Suomen Bocuse d'Or -edustaja Johan Kurkela, jälkiruokakuningatar ja keittiömestari Pinja Paakkonen sekä huippukokit Teemu Laurell ja Sylvester Soisalo.

Amatöörikokkien intensiivistä opintietä siivittävät lukuisat supersuositut Masterclassit, joissa tällä kaudella syvennytään muun muassa Lähi-idän makuihin, täydellisiin paistopintoihin, jäätelöiden saloihin, merenelävien valmistukseen ja sisäelimiin, sekä moniin muihin mielenkiintoisiin ja herkullisiin aiheisiin. Kilpailijoiden taitoja, kekseliäisyyttä, teknistä osaamista ja makujen ymmärtämistä testataan lukuisilla erilaisilla tehtävillä ja peleillä. MasterChef-keittiössä kirnutaan, valmistetaan unohdettuja herkkuja, tietovisaillaan, sukelletaan suomalaisen ruoan historiaan ja kansallismaisemiin, haetaan vaikutteita maailman eri kolkista ja laitetaan kaikki peliin, jotta unelmat saadaan lautasille.

Uskomattomat kehityskaaret seuraavat toisiaan ja kilpailijat tarjoavat annoksia, jotka saavat jopa kaiken nähneet ja kokeneet tuomarit hämmästymään. Tämä ei ole vain kilpailu – tämä on matka ja tulevaisuuden alku. Maailman tunnetuimmassa TV-keittiössä vain paras riittää. Ainoastaan yhden unelmat käyvät toteen ja vain yksi voi lopulta voittaa ja saavuttaa himoitun MasterChef Suomi 2026 -tittelin!

TUTUSTU TUOMAREIHIN :

VAPPU PIMIÄ

Vappu Pimiä on Suomen valovoimaisin ruokaintoilija ja -kirjailija, joka elää ja hengittää ruokaa. Lapsesta asti keittiössä viihtynyt Pimiä muistaa lukeneensa jo lapsena innolla ruokakirjoja, ja se maailma vei hänet mennessään, vaikka hänestä ei ammattikokkia tullutkaan. Tie vei Vapun media-alalle, jossa hän on noussut koko kansan rakastamaksi esiintyjäksi ja juontajaksi lukuisten suurten viihdeohjelmien myötä. Parhaiten Pimiä tunnetaan Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta, sillä hän oli reilusti yli 10 vuoden ajan osana suomalaisten sunnuntai-iltoja välittäen suuria tunteita ja tanssin ilosanomaa.

Nyt Pimiä astuu täynnä intoa tanssiparketeilta MasterChef Suomi -keittiöön toteuttamaan ruokaunelmaansa, kun hän liittyy ohjelman legendaariseen tuomaristoon. Suoraan kotikeittiöstä Pimiä ei tuomaristoon liity, sillä hän on vetänyt ruokaohjelmia televisiossa aiemminkin, kirjoittanut useamman ruokakirjan ja hänen sosiaalisen median tileillään ruoka ja ruoanlaittoon liittyvät asiat ovat vahvasti esillä. Innokas kotipuutarhuri on myös sienihullu, ja hänen keittiössään sekä kirjoissaan erilaiset sesonkien raaka-aineet valmistuvat upeiksi annoksiksi ja resepteiksi.

MasterChef -tuomaristoon Pimiä tuo toisenlaista ja raikasta näkökulmaa ammattikeittiöiden ulkopuolelta: asiakaskokemuksen, intohimonsa ja rakkautensa ruokaa kohtaan, sekä tietysti valovoimaa, iloista energiaa, kriittisiä arvioita ja näkemyksellisyyttä – unohtamatta hänen valloittavaa naurua ja persoonaa.

Millainen kokemus MasterChef -tuomarina toimiminen oli?

Lyhyesti sanottuna unelmapesti! Vaikka kuvauspäivät olivat pitkiä ja hieman erilaisia kuin monissa muissa ohjelmissa, iski useamman viikon kuvausten jälkeen klassinen festarimasennus: tietynlainen tyhjyys, että höh – nyt se on ohi.

Pääsitkö hyvin mukaan tuomaristoon Helenan ja Henkan seuraksi?

Minut otettiin hienosti vastaan tuomaristossa. Helena ja Henkka ovat maailmanluokan keittiömestareita, joten oli mahtava nähdä, miten he suhtautuvat ruokaan, mitä he ajattelevat ja tietysti myös oppia heiltä ruoasta. Samaan aikaan he myös kuuntelivat minun mielipiteeni ja kävimme todella hyviä keskusteluja maisteluissa ja myös kuvausten ulkopuolella. Mielestäni meillä oli hyvä dynamiikka ja tuomaristomme toimi hyvin. Jokainen tuo oman näkemyksensä esiin omien vahvuuksiensa kautta ja täydennämme hyvin toisiamme. Kuvaustauoilla sai nauraa ja tunnelma oli todella hyvä – mikä on tärkeää, ja uskon, että se välittyy myös ohjelmassa.

Yllättikö jokin ja millainen kausi on tulossa?

Yllätyksellisintä oli yllätyksellisyys. En ajatellut, että tehtävästä toiseen on niin isoa heilahtelua siinä, miten kukin kilpailija pärjää. Jos joku voitti tänään, saattoi hän seuraavassa tehtävässä olla viimeisten joukossa, ja päinvastoin. Taso oli kova ja tasainen, mutta kilpailijoiden vahvuusalueet olivat niin erilaisia ja tehtävät monipuolisia, että vain yhden asian osaamisella on mahdotonta pärjätä.

Oli myös yllättävää, kuinka hyvin kilpailijat omaksuivat nopeasti uusia asioita ja onnistuivat, vaikka he eivät olisi olleet koskaan jotain raaka-ainetta nähneetkään, tai valmistaneet ruokaa jollain tekniikalla. Se on todella ihailtavaa ja vaikeaa, eikä helppoa edes ammattilaisille. Oli myös upeaa huomata, kuinka kilpailijat laittavat itsensä likoon ja ovat mukana täydellä sydämellä. Arvostan sitä, että asiat tehdään kunnolla ja ollaan täysillä mukana, ja näytetään, että välitetään siitä mitä tehdään.

Kun lähdin tähän mukaan, ajattelin, että olisipa mahtavaa, jos saisin maistaa jotain mitä en olisi osannut edes ajatella ja yllättyisin täysin. Toiveeni toteutui ja odotan innolla, että pian myös katsojat pääsevät nämä kokemaan. Kausi on varmasti täynnä tunteita, intohimoa ja jännitystä, eikä voittaja ole selvillä ennen kuin vihoviimeisetkin pisteet on annettu. Tämä on maailman tunnetuin TV-keittiö, jossa unelmat laitetaan lautaselle. Oli mahtavaa olla mukana tällä matkalla.

HELENA PUOLAKKA

Helena Puolakka, kokenut keittiömestari ja ravintoloitsija, on ansioitunut uransa varrella Euroopan tähtiravintoloissa. Hän on hionut taitojaan muun muassa Lontoossa La Tante Clairen ja Pariisissa Hotel Balzacin keittiömestarina. Hän on Suomeen palattuaan tuonut mukanaan laajan kansainvälisen kokemuksensa otettuaan ohjat legendaarisen ravintola Savoyn keittiön johtajana. Vuonna 2022 Puolakka avasi ravintola Savoyn alakertaan aurinkoisen Etelä-Ranskasta ammentavan brasserien, Café Savoyn.

Puolakka tunnetaan paitsi kypsästä ammattitaidostaan, myös roolistaan MasterChef-tuomarina, jossa hän arvostaa kilpailijoiden pitkäjänteisyyttä, intohimoa ja rakkautta ruoanlaittoa kohtaan.

Millainen kausi on luvassa?

Kausi on kuplivan pirskahteleva ja upea! Keittiössä kokataan intensiivisesti ilolla ja tunteella. Intohimo ruokaa kohtaan ja halu oppia välittyy kilpailijoista. On upeaa huomata, kuinka ruoka ja ruoanlaitto todella kiinnostaa ja liikuttaa ihmisiä. Tällä kaudella on hienoja tehtäviä laajalla repertuaarilla ja paljon fantastisia vierailijoita, jotka tuovat lisäarvoa tehtäviin kilpailijoille, katsojille ja myös meille tuomareille.

Vappu Pimiä liittyi tuomaristoon tälle kaudelle. Miten uusi tuomaristo mielestäsi toimi?

Vappu on esiintyjänä superammattilainen. Se että vieressä oli niin luonteva esiintyjä vapautti energiaa myös minulta omaan tekemiseen. Vapulla on laaja tietämys ruoanlaitosta varsinkin sesonkiruokien suhteen, ja hänen intohimonsa ruokaa kohtaan pirskahtelee mahtavasti läpi. Myös huippukeittiöiden ulkopuolinen näkemys on todella tervetullut lisä tuomaristoon, sillä Vappu katsoo asioita enemmän asiakaskokemuksen kautta ja balanseeraa tuomaristoamme hienosti. Vapun mukaantulo oli todella virkistävää. Täytyy muistaa, että mistään ihan tavallisesta kotikokista ei ole kyse, vaan koko ikänsä ruoan kanssa tekemisessä olleesta ihmisestä, joka on myös kirjoittanut useamman ruokakirjan ja vaikuttaa muun muassa sosiaalisessa mediassa vahvasti ruoan parissa.

Mikä yllätti sinut tällä kaudella?

Kilpailijoiden monimuotoisuus niin persoonina kuin keittiöosaamisen ja vahvuuksien osalta oli positiivinen yllätys. Tällä kaudella mukana on vahvuuksia laidasta laitaan, joka tekee kilpailusta todella mielenkiintoisen. Oli upeaa yllättyä maisteluissa innovatiivisista annoksista. On todellinen ilo, kun pääsee maistamaan jotain mitä ei todellakaan ole osannut ajatella, ja kokee annoksia, jotka eivät ole tulleet itselle edes mieleen. Ne ovat niitä hetkiä, joita minä tästä kilpailusta haen ja odotan – todellisia high light -hetkiä. Sen verran voin paljastaa, että tällä kaudella sellaisia hetkiä tulee, ja juuri niistä MasterChef Suomi -kilpailussa on kyse.

HENRI ALÉN

Henri Alén on merkittävä suomalainen keittiömestari ja ravintoloitsija, joka on saavuttanut mainetta monipuolisuudestaan. Monessa keitoksessa mukana ollut Alén luopui hiljattain useiden ravintoloiden omistuksista, ja keskittyy tällä hetkellä täysillä suomalaisesta ruokakulttuurista ammentavan huippuravintola Finnjävelin pyörittämiseen ja kehittämiseen.

Alén on julkaissut arvostettuja ruokakirjoja kuten Finnjävel, Muruja ja Henkan Italia, ja esiintynyt monissa tv-ohjelmissa. Hänen ravintolansa ovat saaneet vuosien saatossa useita tunnustuksia. Finnjävelille myönnettiin vuonna 2021 Michelin-tähti, joka koristaa ravintolan seinää edelleen. Alénin monipuolisuudesta kertoo myös vauvoille suunnattu fine dining pop up -ravintola.

Millainen kausi on luvassa?

Tällä kaudella oli ilo ja jopa yllättävä huomata, että kilpailijoiden taso ja osaamisen laajuus on noussut entisestään. Kilpailijat ovat myös todella erilaisia vahvuusalueiltaan keittiössä ja persoonina, joka tekee tästä kaudesta tasaisen, mutta myös vaihtelevan ja yllätyksellisen. Myös erilaisia tunteita, kyyneleitä, iloa ja naurua on mielestäni enemmän kuin aiemmin, johon osaltaan vaikutti varmasti Vappu Pimiän liittyminen tuomaristoon. Oli etuoikeus olla tuomaristossa kahden upean ja ammattitaitoisen naisen kanssa. Uskon, että tämä hyvä energia välittyy ohjelmassa.

Mitkä fiilikset Vapun liittymisestä tuomaristoon jäi?

Aivan mahtavat fiilikset. Vappu toi todella paljon uudenlaista energiaa sekä hieman toisenlaista näkemystä tuomaristoon ja koko ohjelmaan. Vaikka hän ei työskentele ammattikeittiössä, on hänellä vahva näkemys ruoasta ja mauista sekä tietysti visuaalisuudesta. Hän suhtautuu ruokaan ja ruoanlaittoon intohimolla ja pystyy näkemään asioita hieman toisesta kulmasta ja ymmärtämään kilpailijoita eri tavalla kuin minä ja Helena, jotka katsomme asioita sieltä ammattikeittiöiden liesien takaa. Tämä toi myös arviointeihin ihan toisenlaista keskustelua. Vappu on myös todella valovoimainen esiintyjä – todellinen ammattilainen, jonka kanssa oli mukavaa tehdä töitä.

Mikä yllätti sinut tällä kaudella?

Yllätyin siitä, kuinka taso kilpailijoiden kesken voi vuosi vuoden jälkeen kasvaa. Viime vuonna ajattelin, että onpas kova taso, ja nyt tuntuu, että taas otettiin askel tai pari eteenpäin. Tällä kaudella sukelletaan muun muassa syvälle suomalaiseen ruokakulttuuriin, suomalaisen keittiön historiaan ja todella perinteisiin asioihin, raaka-aineisiin ja tekniikoihin, jotka ovat monelta jo päässeet täysin unholaan. Yllätyin siitä, kuinka hyvin kilpailijat näistäkin tehtävistä suoriutuivat ja omaksuivat uutta nopeasti. Yllätyin siis oikeastaan myös siitä, että vielä näinkin monen MasterChef Suomi -kauden jälkeen yllätyin ja tulin yllätetyksi. Kausi on myös tuomarin näkökulmasta täynnä monenlaisia yllätyksiä.

Katso esimakua tulevalta kaudelta täältä.

#masterchefsuomi

Ohjelman MTV:lle tuottaa Banijay Finland.

MasterChef Suomi alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ti 3.3. klo 20.

MTV Katsomo+ -tilaajille seuraava jakso ennakkoon finaalijaksoa lukuun ottamatta.