MEDIAKUTSU: Matkamessut 15.–18.1.2026
Tervetuloa Matkamessuille 15.–18.1.2026 ja sen mediatilaisuuksiin!
Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma Matkamessut avaa matkailuvuoden ja kokoaa yhteen uusimmat trendit, asiantuntijat ja kohteet aina Galápagossaarilta Jäämerelle ja Ugandaan saakka. Tapahtuma tarjoaa inspiraatiota, tietoa ja käytännön vinkkejä vapaa-ajan suunnitteluun Helsingin Messukeskuksessa 16.–18.1.2026. Torstai 15.1. on omistettu matkailualan ammattilaisille.
Matkamessujen 2026 ennakkopressi järjestetään hybriditilaisuutena tiistaina 13.1.2026 klo 8.45–09.45.
Tervetuloa kuulemaan, miten matkailun megatrendit näkyvät Matkamessujen ohjelmassa, sekä tutustumaan juuri julkaistuihin matkailun tilastoihin sekä matkailututkimukseen.
Tilaisuuteen on mahdollista ilmoittautua etäyhteydellä (Teams), ilmoittaudu viimeistään 9.1. klo 12.00 mennessä. Linkki tilaisuuteen tulee osallistumisvahvistuksessa.
Ohjelma
8.45 Matkamessut 2026
Matkamessut liiketoimintapäällikkö, Noora Haatainen
9.00 Suomesta ulkomaille suuntautuvan matkailun tilastot 2025 ja matkailun
näkymät ensi vuodelle, Suomen matkailualan liitto SMAL ry, Jessica Virtanen
9.15 Matkamessujen Taloustutkimuksella teettämä Matkailututkimus ja
Lomamatkaennuste 2026, Taloustutkimus.
9.30 Matkamessujen tilaisuudet ja ohjelmatärpit toimittajille
Mediatilaisuudet Matkamessut ja Caravan 2026
Alta löydät tietoa Matkamessujen ja Caravan 2026 -messujen mediatilaisuuksista.
- Destinations Meet & Greet – huomioi uusi paikka!
Torstai 15.1. klo 8.30–9.45, Messukeskuksen Rooftop Cafe & Bar, messuhalli 6, Viking LIVE Stagen läheisyydessä
Tämän oheistapahtuman tarkoituksena on auttaa toimittajia nopeasti löytämään oikeat yhteyshenkilöt ja kartoittaa uutistarjontaa. Voit tavata suomalaisten ja ulkomaisten matkailutoimistojen ja alueorganisaatioiden edustajia, joiden kautta voit löytää oikeat yhteyshenkilöt ja sopia haastatteluja osastoille. Tilaisuus on tarkoitettu toimittajille ja somevaikuttajille, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.
- Perjantai 16.1. klo 8.30 Helsingin Caravan 2026 -messujen tiedotustilaisuus, aloitus kierroksella näyttelyssä. Ilmoittaudu lehdistötilaisuuteen sähköpostitse: anna.kurkinen@messukeskus.com
Ohjelmatärppejä Matkamessut 15.–16.1.2026
Matkamessujen ohjelma tarjoaa tammikuussa runsaasti vinkkejä, faktaa ja elämyksiä – aktiviteetti-, kulttuuri- ja ruokamatkailusta hyvinvointilomiin. Yleisöpäivinä lavaohjelmien lisäksi kävijät voivat osallistua aktiviteetteihin Experience Zone -elämysalueella. Perjantai-iltana tunnelma nousee Matkafestareilla, jotka huipentuvat Ege Zulun keikkaan, ja sunnuntaina ohjelma painottuu perheille.
Ammattilaispäivänä torstaina 15.1. ja myös perjantaina 16.1. ohjelmaa on Matkatietolavalla hallissa 6 ja Viking LIVE Stagella hallissa 7.
Tarkat tiedot Matkamessujen koko ohjelmasta.
Matkailu kasvun moottorina – poliitikkopaneeli ja laajennettu tutkimus
- Perjantain poliitikkopaneelissa klo 10.30–12.00 pureudutaan Suomen matkailun potentiaaliin ratkaisuihin, joita tarvitaan, jotta Suomi pysyy houkuttelevana niin investoinneille, matkailulle kuin työvoimalle.
Keskustelun moderaattorina toimii YLE:n uutisjuontaja ja tuottaja Jussi-Pekka Rantanen. Keskustelun avaavat VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula, Finnairin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto.
Paneeliin osallistuvat poliitikot: Anna-Kaisa Ikonen (Kok.), Sara Seppänen (PS), Antti Kaikkonen (Kesk.), Nasima Razmyar (SDP), Mai Kivelä (Vas.), Atte Harjanne(Vihr.).
- Perjantaina pureudutaan myös klo 15.00 Matkamessujen Taloustutkimuksella teettämään Matkailututkimus ja -ennuste 2026:n. Tutkimukseen on lisätty tänä vuonna kysymyksiä myös Suomessa vakituisesti asuvalle vieraskieliselle väestölle, jota edustaa Suomessa jo 11 prosenttia väestöstä.
Ohjelmatärppejä ammattilaispäivänä 15.1.26, Matkatieto-lava
- klo 12.30–13.15 Suomalainen ruoka maailmankartalle: Ruokamielikuvatutkimus ja Ruokamatkailukilpailu 2026
Ohjelmassa käydään läpi Visit Finlandin teettämän Ruokamielikuvatutkimusta, jossa on arvioitu Suomen kiinnostavuutta matkailu- ja ruokamatkailukohteena, kerrotaan ajankohtaisista toimenpiteistä sen pohjalta ja startataan Hungry for Finland Ruokamatkailukilpailu 2026.
- klo 13.30–14.25 Viro – niin tuttu, mutta aina uusi
Kuinka Viro onnistuu säilyttämään kiehtovuutensa vuodesta toiseen – ja mitä uutta on luvassa vuonna 2026? Ohjelmassa Viking Linen, Tallink Siljan ja Eckerö Linen johtajat keskustelevat lähimatkustamisen trendeistä ja laivaliikenteen näkymistä.
- klo 16.00–16.15. Vuoden matkailualue -voittajan julkaisu
Palkitsemisen lisäksi seminaarissa saadaan katsaus kotimaan matkailun tilanteeseen sekä suomalaisten että kansainvälisten matkailijoiden osalta.
Ohjelmatärppejä ammattilaispäivänä 16.1.25, Viking LIVE Stage
- klo 10.00–10.25. Matkailutoimittajien killan tunnustukset
Matkailutoimittajien Kilta palkitsee vuosittain matkamessuilla matkailun kohteita, tekoja ja tekijöitä. Nykyisin entistä tärkeimpinä palkintokriteereinä ovat ajankohtaisuuden ohella vastuullisuus ja ympäristövaikutusten huomioiminen.
- klo 13.00–13.25 The Future of AI driven Experience-Management
Matti Ala-Outinen’s keynote highlights a major shift in the travel industry toward AI-driven experience management. Instead of adding AI as an enhancement to individual steps of the customer journey, the future lies in making AI the engine behind the entire operational pipeline.
- klo 13.30–13.55 Aistillisuus & palvelu hotellissa - avain Michelin avaimeen
Suomen ensimmäisen ja ainoan Michelin Avaimen saaneen RUNO Hotel Porvoon perustaja Erkka Hirvonen kertoo aistillisuuden & palvelun merkityksestä ainutlaatuisten hotellielämysten luomisessa.
- klo 15.00–15.25 Amadeus Travel Trends 2026
Amadeus esittelee vuosittaisessa Amadeus Travel Trends-raportissa, mitkä trendit puhututtavat ja muokkaavat toimialaa vuonna 2026.
Akkreditoidu tapahtumaan ennakkoon
Median edustajat voivat akkreditoitua Matkamessuille ja tutustua tiedotteisiin ennakkoon Messukeskuksen uutishuoneessa.
Pysäköinti on Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Ilmoita autosi rekisterinumero saapuessasi Lehdistökeskukseen, niin pysäköinti kuitataan maksetuksi.
Kuvia median käyttöön
Kuvia edellisistä tapahtumista vapaasti toimitusten käyttöön Messukeskuksen kuvapankista
Lisätietoja: Helsingin Messukeskus, tapahtumaviestintä: Terhi Laine, p. 040 626 6447, terhi.laine@messukeskus.com
Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma Matkamessut järjestetään 15.–18.1.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Kansainvälinen matkailun ostotapahtuma Matka Workshop Day avaa Matkamessut 14.1.2026. Helsingin Caravan-messut järjestetään 15.–18.1.2026. | www.matkamessut.fi | LinkedIn @matkatravelfair | #Matkamessut #Matka2026 #MatkaTravelFair
Yhteyshenkilöt
Terhi LaineBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
