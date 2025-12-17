MEDIAKUTSU: Matkamessut 15.–18.1.2026

Tervetuloa Matkamessuille 15.–18.1.2026 ja sen mediatilaisuuksiin!

Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma Matkamessut avaa matkailuvuoden ja kokoaa yhteen uusimmat trendit, asiantuntijat ja kohteet aina Galápagossaarilta Jäämerelle ja Ugandaan saakka. Tapahtuma tarjoaa inspiraatiota, tietoa ja käytännön vinkkejä vapaa-ajan suunnitteluun Helsingin Messukeskuksessa 16.–18.1.2026. Torstai 15.1. on omistettu matkailualan ammattilaisille.