Keski-Suomen hyvinvointialue

Hyvinvointialuejohtajan haussa kuusi henkilöä kutsuttu haastatteluihin

19.12.2025 11:44:01 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan viran hakuprosessi etenee haastatteluvaiheeseen. Valintaryhmä on päättänyt kutsua haastatteluihin kuusi henkilöä. Haastattelut pidetään 8.1.

Haastateltavat ovat:

  • lääketieteen tohtori Piia Aarnisalo
  • kauppatieteiden maisteri Kalle Eklund
  • kauppatieteiden maisteri Kirsi Leväpelto
  • kauppatieteiden maisteri, filosofian maisteri Sami Sipilä
  • oikeustieteen lisensiaatti Juha Viertola
  • lääketieteen tohtori, dosentti Piia Vuorela

 - Olemme valintaryhmässä perehtyneet hakijoihin ja nyt voimme edetä haastatteluihin, kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Haastattelujen jälkeen tarkoituksena on valita henkilöarviointeihin jatkavat hakijat. Aluevaltuuston on tarkoitus päättää hyvinvointialuejohtajan valinnasta helmikuussa.

Lisätietoja:
aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto, p. 0400 922 636

Yhteyshenkilöt

