Hyvinvointialuejohtajan haussa kuusi henkilöä kutsuttu haastatteluihin
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan viran hakuprosessi etenee haastatteluvaiheeseen. Valintaryhmä on päättänyt kutsua haastatteluihin kuusi henkilöä. Haastattelut pidetään 8.1.
Haastateltavat ovat:
- lääketieteen tohtori Piia Aarnisalo
- kauppatieteiden maisteri Kalle Eklund
- kauppatieteiden maisteri Kirsi Leväpelto
- kauppatieteiden maisteri, filosofian maisteri Sami Sipilä
- oikeustieteen lisensiaatti Juha Viertola
- lääketieteen tohtori, dosentti Piia Vuorela
- Olemme valintaryhmässä perehtyneet hakijoihin ja nyt voimme edetä haastatteluihin, kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto.
Haastattelujen jälkeen tarkoituksena on valita henkilöarviointeihin jatkavat hakijat. Aluevaltuuston on tarkoitus päättää hyvinvointialuejohtajan valinnasta helmikuussa.
Lisätietoja:
aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto, p. 0400 922 636
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
