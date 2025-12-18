SDP EDUSKUNTA

SDP:n Kymäläinen: Kiinteistöalalla pystyttävä paremmin selvittämään tosiasialliset edunsaajat – kyseessä on turvallisuuskysymys

19.12.2025 12:05:07 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Kansanedustaja Suna Kymäläisen (sd.) mukaan Suomen lainsäädäntö on jäänyt ajastaan jälkeen tosiasiallista edunsaajaa kiinteistöalalla koskevissa kysymyksissä. Kymäläinen kirittää hallitusta puuttumaan tähän epäkohtaan turvallisuuden vahvistamiseksi sekä rikollisuuden torjumiseksi muuttuneessa turvallisuusympäristössä.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
- Suomessa tosiasiallisen edunsaajan rekisteröintiä koskeva sääntely on kiinteistöalalla jäänyt ajastaan jälkeen. Asunto-​osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään kaupparekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä. Lisäksi tosiasiallisen edunsaajan selvittämiseksi omistusketjua tarvitsee seurata vain kahden yritystason verran, jolloin todelliset omistussuhteet jäävät helposti pimentoon, Kymäläinen kertoo.

- Käytännössä omistajat voivat todellisuudessa olla pahimmassa tapauksessa jopa pakotteiden alaisia venäläisiä tai jopa Venäjän valtiollisia toimijoita. Ymmärrettävästi tällä on selvä yhteys paitsi rikollisuuden torjuntaan myös kansalliseen turvallisuuteen. Myös OECD on raportissaan kiinnittänyt huomiota Suomen sääntelyn tilanteeseen. OECD:n raportin mukaan tosiasiallista edunsaajaa koskeva tieto olisi täsmällistä, ajantasaista ja niiden tahojen käytettävissä, jotka tarvitsevat tietoa esimerkiksi asiakkaan tunnistamiseen liittyvän prosessin hoidossa.

Kymäläinen on tänään jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy, onko hallitus tietoinen nykysääntelyyn liittyvistä ongelmista ja aikooko hallitus toimeenpanna OECD:n suositukset tosiasiallista edunsaajaa koskevan sääntelyn kehittämiseksi ja päivittämiseksi ajan tasalle suhteessa kansainväliseen viiteryhmään.

- Suomen kansallista sääntelyä on viime aikoina monilla sektoreilla pyritty kehittämään kansallisen turvallisuuden parantamiseksi, kuten esimerkiksi venäläisten kiinteistökauppojen kielto osoittaa. Nähdäkseni parhaillaan käynnissä olevassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn kokonaisuudistuksen yhteydessä tulisi tarkastella myös tosiasiallisen edunsaajan rekisteröintiä koskevaa sääntelyä. Se sekä vahvistaisi turvallisuutta että edesauttaisi investointeja kiinteistöalalla ja tehostaisi rahoitusmarkkinoiden toimintaa.

