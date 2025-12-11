Paraisten vierassatama uudistuu – purku alkaa, kaavoitus käynnistyy 2026

Nykyinen rakennus puretaan – purkulupa myönnetty

Vierassataman vuokrasopimus päättyy vuodenvaihteessa, eikä uutta sopimusta solmita nykyisen rakennuksen osalta. Rakennus on todettu huonokuntoiseksi eikä se enää palvele tarkoitustaan. Paraisten kaupunki on saanut purkuluvan, ja purkutyöt kilpailutetaan lähiaikoina. Purku toteutetaan talven 2026 aikana.

Kaavoitus käynnistyy alkuvuodesta

Alue sijaitsee keskeisellä paikalla ja omaa merkittävää kehityspotentiaalia. Vuoden 2026 kaavoitusohjelmassa alue sisältyy ensimmäiseen vaiheeseen, ja kaavoitustyö käynnistyy heti alkuvuodesta. Alustavat selvitykset ovat jo käynnissä. Tavoitteena on luoda kestävät ja pitkäjänteiset edellytykset alueen ympärivuotiselle kehittämiselle.

– Tavoitteenamme on jatkokehittää elinvoimainen ja ympärivuotinen alue, joka palvelee sekä asukkaita että matkailijoita, sanoo kaavoituspäällikkö Pasi Hyvärilä.

Väliaikainen ratkaisu kesälle 2026

Kesän 2026 vierassatamatoiminnasta on neuvoteltu Café Kajutanin kanssa. Yritys tarjoaa jo alueella ravintolapalveluja, polttoainemyyntiä ja septiveden tyhjennystä, jotka tukevat satamatoimintaa. Tämä ratkaisu varmistaa palvelut siihen asti, kunnes asemakaava ja pitkän aikavälin suunnitelmat tarkentuvat.

Yhteistyö ja avoimuus

Alueen kehittäminen tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuksessa kiinnostuneiden yrittäjien ja rakennusalan toimijoiden kanssa. Kaupunki kutsuu kumppaneita mukaan rakentamaan Paraisten merellistä identiteettiä ja luomaan uusia mahdollisuuksia asukkaille ja matkailijoille.