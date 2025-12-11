Paraisten kaupunki

Paraisten vierassatama uudistuu – purku alkaa, kaavoitus käynnistyy 2026

19.12.2025 12:35:53 EET | Paraisten kaupunki | Tiedote

Paraisten kaupunki aloittaa vierasvenesataman alueen kehittämisen. Nykyinen satamarakennus puretaan talvella 2026, ja kaavoitustyö käynnistyy heti alkuvuodesta. Tavoitteena on luoda elinvoimainen ja ympärivuotinen alue, joka palvelee sekä asukkaita että matkailijoita.

(Arkistokuva Suntista.) Suntin alkupäässä sijaitsevan vierasvenesataman muutos alkaa talvella.
(Arkistokuva Suntista.) Suntin alkupäässä sijaitsevan vierasvenesataman muutos alkaa talvella. Lotta Tamminen

Nykyinen rakennus puretaan – purkulupa myönnetty

Vierassataman vuokrasopimus päättyy vuodenvaihteessa, eikä uutta sopimusta solmita nykyisen rakennuksen osalta. Rakennus on todettu huonokuntoiseksi eikä se enää palvele tarkoitustaan. Paraisten kaupunki on saanut purkuluvan, ja purkutyöt kilpailutetaan lähiaikoina. Purku toteutetaan talven 2026 aikana.

Kaavoitus käynnistyy alkuvuodesta

Alue sijaitsee keskeisellä paikalla ja omaa merkittävää kehityspotentiaalia. Vuoden 2026 kaavoitusohjelmassa alue sisältyy ensimmäiseen vaiheeseen, ja kaavoitustyö käynnistyy heti alkuvuodesta. Alustavat selvitykset ovat jo käynnissä. Tavoitteena on luoda kestävät ja pitkäjänteiset edellytykset alueen ympärivuotiselle kehittämiselle.

Tavoitteenamme on jatkokehittää elinvoimainen ja ympärivuotinen alue, joka palvelee sekä asukkaita että matkailijoita, sanoo kaavoituspäällikkö Pasi Hyvärilä.

Väliaikainen ratkaisu kesälle 2026

Kesän 2026 vierassatamatoiminnasta on neuvoteltu Café Kajutanin kanssa. Yritys tarjoaa jo alueella ravintolapalveluja, polttoainemyyntiä ja septiveden tyhjennystä, jotka tukevat satamatoimintaa. Tämä ratkaisu varmistaa palvelut siihen asti, kunnes asemakaava ja pitkän aikavälin suunnitelmat tarkentuvat.

Yhteistyö ja avoimuus

Alueen kehittäminen tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuksessa kiinnostuneiden yrittäjien ja rakennusalan toimijoiden kanssa. Kaupunki kutsuu kumppaneita mukaan rakentamaan Paraisten merellistä identiteettiä ja luomaan uusia mahdollisuuksia asukkaille ja matkailijoille.

Kartta vierasvenesataman alueesta, jota muutostyöt koskevat.
Kartta vierasvenesataman alueesta, jota muutostyöt koskevat.
