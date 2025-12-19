Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee ympäri vuorokauden myös jouluna ja vuodenvaihteessa

Juhlapyhät voivat monille olla tavallista kuormittavampaa aikaa. Arjen rakenteiden muuttuessa, palveluiden ollessa kiinni ja odotusten kasvaessa perheissä ja ihmissuhteissa voi syntyä tilanteita, jotka kärjistyvät nopeasti. Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä näkyykin usein yhteydenottojen lisääntyminen juhlapyhien aikana.

– Juhlapyhinä korostuvat erityisesti tilanteet, joissa ilmenee perheväkivaltaa tai sen uhkaa, sekä äkillisesti muuttuvat tilanteet, joihin tarvitaan sosiaalipalveluiden akuuttia arviointia. Monelle avun tarve voi nousta nopeasti, eikä tilanteessa kannata jäädä odottamaan, kertoo sosiaali- ja kriisipäivystyksen palvelupäällikkö Elina Huttunen.

Sosiaali- ja kriisipäivystys arvioi aina tilanteen kiireellisyyden

Moni juhlapyhinä kohdattu kriisi vaatii välitöntä tukea, eikä oman tai läheisen tilanteen kanssa tarvitse jäädä yksin. Sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa ammatillista apua ja arvioi tilanteen kiireellisyyden vuorokaudenajasta riippumatta.

– Sosiaali- ja kriisipäivystyksen numeroon 014 266 0149 voi soittaa matalalla kynnyksellä myös pyhien aikana, jos oma tai läheisen tilanne herättää huolta, Huttunen kertoo.

Apua kannattaa hakea matalalla kynnyksellä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Huoli lapsesta tai perheen tilanteesta

Akuutti väkivalta tai sen uhka perheessä

Huoli vanhuksen tai vammaisen kotona pärjäämisestä

Traumaattinen kriisi, kuten läheisen äkillinen kuolema tai itsemurhayritys, vakava sairaus, onnettomuus tai väkivallan tai vakavan rikoksen uhriksi joutuminen

Tukea äkilliseen yksinäisyyteen tai voimakkaaseen mielenterveyden kuormitukseen

Järjestötoimijat tarjoavat keskustelutukea erilaisiin mielenterveyttä kuormittaviin tilanteisiin.

MIELI ry:n valtakunnallinen kriisipuhelin, p. 09 2525 0111 (24 h/vrk) Kriisipuhelin päivystää myös ruotsiksi, arabiaksi, englanniksi, ukrainaksi ja venäjäksi.

MIELI Kriisichat, normaalit aukioloajat läpi joulun (avoinna myös 24.–25.12. ja 1.1.), maanantaina ja torstaina kello 15–21, tiistaina ja keskiviikkona kello 15–19

Sekasin-chat 12–29-vuotiaille, normaalit aukioloajat läpi joulun, maanantaista perjantaihin kello 9–24, lauantaista sunnuntaihin kello 15–24

MIELI Kriisikeskus Mobile, p. 044 788 8470 (suljettu joulun ajan, avoinna taas 29.12. alkaen arkisin maanantaista torstaihin kello 8–20, perjantaina klo 8–17)

Lisää eri toimijoiden palveluita on koottu verkkosivuillemme https://www.hyvaks.fi/hyvinvointisi-tueksi/kriisin-kohdanneelle.