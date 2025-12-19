Hildur-podcast alkaa Suplassa ja Ruudussa joulupäivänä – juontajana Satu Rämö
Kirjailija Satu Rämön juontama podcast-sarja Hildur tarjoaa ainutlaatuisen kurkistuksen huippusuosittuun kirjasarjaan pohjautuvan TV-sarjan kulisseihin sen tekijöiden kautta. Hildur-podcast on kuunneltavissa ja katsottavissa Suplassa ja Ruudussa joulupäivästä alkaen.
Maamme tunnetuimpiin kirjailijoihin lukeutuvan Satu Rämön Hildur-kirjasarjaan pohjautuva, samanniminen TV-sarja alkaa Ruudussa ja Nelosella 26. tammikuuta. Joulupäivänä Suplassa ja Ruudussa on kuunneltavissa ja katsottavissa Rämön juontama Hildur-podcast, jossa pureudutaan Hildur-kirjasarjaan ja sen muuntautumiseen TV-sarjaksi. Rämön vieraiksi saapuvat sarjan näyttelijät Ebba Katrín Finnsdóttir, Lauri Tilkanen, Minka Kuustonen, Iina Kuustonen ja Oona Airola, sarjan ohjaaja Tinna Hrafnsdóttir, tuottajat Sara Norberg ja Eero Hietala sekä kustannusyhtiö WSOY:n kustannuspäällikkö ja -toimittaja Hanna Pudas.
Hildur-podcast tarjoaa kiinnostavia keskusteluja sekä kirjasarjan faneille että Hilduriin ensimmäistä kertaa tutustuville.
Rämö ei ole ollut mukana TV-sarjan tekemisessä tai kirjoittamisessa, mutta hän vieraili useasti Hildurin kuvauksissa Islannin Länsivuonoilla.
– On ollut äärimmäisen mielenkiintoista päästä seuraamaan TV-sarjan tekemistä sinällään ulkopuolisen silmin. Podcastissa pääsen syventymään sarjan upeiden näyttelijöiden ja tekijöiden kanssa pitkään ja monivaiheiseen prosessiin, joka sarjan tekemiseen liittyy. Samalla keskustelemme kirjasarjan synnystä sekä kirjojen ja TV-sarjan eroista. Hildurin tuominen podcastien maailmaan tuntuu hyvältä, ja se on mielenkiintoinen tapa tutustua TV-Hilduriin ennen sarjan alkua, Rämö sanoo.
Satu Rämön Hildur-kirjasarjan kirjoja on myyty maailmanlaajuisesti jo yli 1,3 miljoonaa kappaletta. Sarjan käännösoikeudet on myyty 26 maahan. Kirjasarjan viides osa, Tinna, julkaistiin lokakuussa.
Hildur-TV-sarja kertoo etsivä Hildur Rúnarsdóttirista, jonka kaksi pikkusiskoa katosivat jäljettömiin matkalla koulusta kotiin. Nyt, kaksikymmentäviisi vuotta myöhemmin, Hildur on palannut Ísafjörðuriin – syrjäiseen, pieneen kaupunkiin Luoteis-Islannissa – missä hän työskentelee poliisina. Kun raaka murha järkyttää yhteisöä, Hildur saa yllättävää apua suomalaiselta poliisikokelas Jakob Johansonilta, joka etsii uutta alkua, sekä saksalaiselta poliisiharjoittelija Florian Herrmannilta, joka on päätynyt tiimiin erehdyksen kautta. Vuosikymmeniä vanhat salaisuudet nousevat pintaan, kun kolmikko tajuaa olevansa sarjamurhaajan jäljillä. Myrskyisten merien ja jylhien vuorten keskellä Hildurin on kohdattava elämänsä suurin tragedia – totuus hänen kahdesta pikkusiskostaan.
Hildur-sarjan on ohjannut islantilainen Tinna Hrafnsdóttir. Sarjan päähenkilöä eli Hilduria näyttelee islantilainen Ebba Katrín Finnsdóttir, Jakobin roolissa nähdään Lauri Tilkanen. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Oona Airola, Iina Kuustonen, Minka Kuustonen ja saksalainen Rick Okon. Sarjan tuottavat Eero Hietala ja Sara Norberg Take Two Studiosilta, Kjartan Thor Thordarson ja Tjörvi Thorsson Sagafilmiltä sekä Timo Argillander, James Baker ja Andrea Scarso IPR.VC:ltä.
Hildurin on tuottanut suomalainen tuotantoyhtiö Take Two Studios yhteistyössä islantilaisen Sagafilmin kanssa. Kyseessä on Ruudun alkuperäissarja, joka on noin miljoonan euron jaksobudjetillaan yksi Nelonen Median suurimmista draamahankinnoista.
Hildur-podcast kuunneltavissa ja katsottavissa Suplassa ja Ruudussa 25.12.2025 alkaen. Hildur-TV-sarja alkaa Ruudussa ja Nelosella maanantaina 26.1.2026.
Hildur-podcastin ja -tv-sarjan kuvia voit ladata täältä.
