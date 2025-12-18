Norrback – Kirjallinen kysymys yleisessä käytössä olevista paikallisista teistä

Euroopan parlamentin valiokunnat hyväksyivät puolustusalan yksinkertaistamispaketin – suomalaiset pääneuvottelijat Henriksson ja Toveri tyytyväisiä: ”EU on selvästi havahtunut siihen, että Venäjä säilyy uhkana pitkälle tulevaisuuteen” 16.12.2025 09:32:32 EET | Tiedote

Euroopan parlamentin puolustus- ja sisämarkkinavaliokunnat äänestivät maanantaina kantansa puolustusalan yksinkertaistamispakettiin. Pekka Toveri (kok., EPP) ja Anna-Maja Henriksson (rkp, Renew Europe) toimivat pääneuvottelijoina puolustushankintoja ja puolustustuotteiden sisäisiä siirtoja helpottavassa ja nopeuttavassa esityksessä. Heidän mietintöluonnoksensa hyväksyttiin myöhään maanantai-illalla äänin 59-13.