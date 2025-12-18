Norrback – Kirjallinen kysymys yleisessä käytössä olevista paikallisista teistä
Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, miten lainsäädäntöä sovelletaan paikallisiin teihin, jotka ovat käytännössä yleisessä käytössä. Kysymyksessä Norrback nostaa esiin ongelmia, joita on syntynyt, kun kunnat ovat luokitelleet pitkään yleisessä käytössä olleita paikallisia teitä yksityisteiksi, vaikka ne ovat jo pitkään toimineet keskeisinä osina paikallista liikenneverkkoa.
Norrback toteaa, että nykyisestä lainsäädännöstä puuttuu selkeä luokitus yleisessä käytössä oleville paikallisille teille. Tämä on johtanut tilanteisiin, joissa vilkkaasti liikennöidyt tiet on siirretty yksityisten tiekuntien vastuulle. Se on puolestaan aiheuttanut epäselvyyttä vastuiden, suunnittelun ja kunnossapidon osalta sekä lisännyt eriarvoisuutta kuntalaisten välillä, kun tienpidon kustannukset jakautuvat epätasaisesti.
– Tällä hetkellä vallitsee selkeä epätasapaino tilanteissa, joissa yksityistiet ovat käytännössä laajasti yleisessä käytössä, mutta taloudellinen vastuu jää harvoille tieosakkaille. Lainsäädännön on vastattava paremmin teiden todellista käyttöä, selkeytettävä kuntien vastuuta tärkeistä läpikulkureiteistä sekä mahdollistettava vilkkaasti liikennöityjen yksityisteiden tarvittaessa joustava muuttaminen maanteiksi ilman kohtuuttoman raskaita menettelyjä, sanoo Norrback.
