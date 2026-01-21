Suuria tunteita, uusia alkuja ja haikeita hyvästejä – Kultainen Venla -palkitun Unelmia Italiassa -sarjan kolmas kausi käynnistyy MTV:llä ti 3.3.
Kultainen Venla -gaalan Lifestyle-ohjelma -kategoriassa ehdolla oleva Unelmia Italiassa jatkuu MTV:llä kolmannen kauden jaksoin. Ellen Jokikunnaksen ja hänen puolisonsa Jarin arki pyörii Ralph-pojan kanssa ja pieni koiranpentu Viljo tuo lisää vauhtia elämään. Kesän kynnyksellä Trulli Guarini toivottaa kaikki tervetulleeksi ihanaan Italiaan!
Juontaja Ellen Jokikunnaksen ja hänen puolisonsa Jarin pitkäaikaisen unelman toteuttamisesta kertova Unelmia Italiassa -sarja vie katsojansa Italian upeisiin maisemiin MTV:llä 3.3. alkaen. Ohjelman ensimmäinen kausi voitti Kultaisen Venlan Vuoden lifestyle-ohjelma -kategoriassa ja myös toinen kausi on ehdolla Kultaisen Venlan saajaksi.
Kolmas ja toistaiseksi viimeinen kausi tuo mukanaan suuria tunteita, uusia alkuja ja haikeita hyvästejä. Arki pyörii Ralphin kanssa, ja perhe kasvaa, kun pieni koiranpentu Viljo tuo iloa ja muutaman kierroksen lisää vauhtia elämään. Alkuvuodesta käräjäoikeus vahvistaa Ellenin ja Jarin vanhemmuuden ja tämä tärkeä hetki sinetöi koko perheen lopullisesti yhteen. Keväällä on edessä sydäntäsärkevän koskettava hetki, kun perhe joutuu jättämään jäähyväiset rakkaalle Reino-koiralle.
Kesän kynnyksellä Kikotin lähtee taas tien päälle ja matkaa halki Euroopan kohti Italiaa. Luvassa on perheen ensimmäinen yhteinen unelmien kesäloma. Trulli Guarini toivottaa kaikki tervetulleeksi ihanaan Italiaan! Ralph pääsee viimein itse kokemaan Italian, jonka hän on tähän mennessä nähnyt vain videoiden ja kertomusten kautta. Myös Viljo nuuhkii uusia tuoksuja ja löytää samat lempipaikat, joita Reinokin rakasti.
Kesän aikana saadaan uutta ilmettä niin sisätiloihin kuin pihallekin. Sirkkeli laulaa ja maalisudit viuhuvat, kun pihalle nousee uusi pergola ja autotalli muuttuu viihtyisäksi loungeksi. Remontoinnin lisäksi ruoanlaitto on koko perheen intohimo ja kesän aikana Ralphista kehkeytyy taitava pikkukokki. Paikallinen ruokakulttuuri ja yhdessä syöminen on tärkeä osa perheen arkea.
Kesä ei kuitenkaan ole pelkkiä remonttiprojekteja, vaan aikaa vietetään myös ihanan lomailun merkeissä. Tutuksi tulee lähikaupunkien markkinat, jäätelöpaikat ja uimarannat, joita päästään esittelemään myös Italiassa vieraileville ystäville. Kylään saapuu koko perheelle rakkaita läheisiä kuten Hanna Pakarinen perheineen, Ralphin extrapapat ja tärkeitä leikkikavereita. Luvassa on myös ikimuistoinen musisointi-iltama kun Ronn Moss puolisoineen saapuu illalliselle.
Kesäloman lähestyessä loppuaan perhe viettää yhteisen illallisen uuden pergolan katveessa. Edelliskesän unelma on käynyt toteen, kun Ralph istuu illallisella pöydän päässä. Haikea ja kesän kaunein hetki on kun Reinon tuhkat sirotellaan auringonlaskun aikaan. Reino jää ikuisesti Italiaan.
Kauden päätteeksi perhe matkaa takaisin koti-Suomeen ja Ralph saa kokea kaikkien aikojen synttärijuhlat!
Unelmia Italiassa alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ti 3.3. klo 21.30.
MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan ensimmäisellä viikolla kolme jaksoa, jonka jälkeen sarjaa julkaistaan kaksi jaksoa viikossa tiistaisin.
Unelmia Italiassa -ohjelman MTV:lle tuottaa Mediawan Finland Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
MTV, vastaava tuottaja, Maria Vanninen, maria.vanninen@mtv.fi
Mediawan Finland Oy, vastaava tuottaja Emilia Valentin, emilia.valentin@mediawan.fi
Virpi ValtonenCommunication SpecialistMTV Oyvirpi.valtonen@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
