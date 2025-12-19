Snellman-konserni sitoutuu asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet
Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii nopeita toimia. Snellman-konserni on sitoutunut kansainväliseen Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) ja tulee asettamaan tieteeseen perustuvat lyhyen tähtäimen päästövähennystavoitteet.
Työ tavoitteiden asettamiseksi on jo aloitettu. Työn valmistuttua tavoitteet lähetetään hyväksyttäviksi Science Based Targets initiative -järjestölle. Tavoitteet hyväksytään erikseen SBTi:n toimesta niiden asettamisen jälkeen.
Sitoutuminen SBTi-aloitteeseen on merkittävä askel Snellman-konsernin kestävän kehityksen työssä ja tärkeä osa yhtiön strategian toteuttamista. Vain toimimalla kestävästi voimme varmistaa, että Snellman-konserni on menestyvä ja uudistuva perheyritys, joka tarjoaa parhaita makuelämyksiä ruokahetkiin markkinan luotetuimmilla brändeillä, myös tulevaisuuden sukupolville.
Arvomme ovat aina ohjanneet meitä kantamaan vastuun ihmisten, eläinten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvoinnista. Olemmekin toteuttaneet oman toimintamme osalta merkittäviä ilmastopäästöjen vähennyksiä usean vuoden ajan.
-Ruokaa on pystyttävä tuottamaan entistä kestävämmin ja ympäristöä vähemmän kuormittaen. Jatkamme oman toimintamme päästöjen vähentämistä entistä kunnianhimoisemmin muun muassa säästämällä energiaa ja vähentämällä edelleen jo vähäistä fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Sitoutumalla asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet vahvistamme ilmastotoimiamme erityisesti arvoketjun päästöjen osalta. Tavoitteenamme on mahdollistaa parempi tulevaisuus kaikille, tuottamalla ruokaa entistä kestävämmin. Tämä tehdään yhteistyössä kumppaneidemme kanssa, kertoo Snellman-konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Vilma Wiitakorpi Björkman.
Science Based Targets initiative (SBTi) on kansainvälinen aloite, jonka avulla yritykset voivat asettaa kunnianhimoiset ja uusimpaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet. Se kehittää standardeja, työkaluja ja ohjeita, jotka auttavat yrityksiä asettamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteita. Aloite on CDP:n (Carbon Disclosure Projectin), YK:n Global Compactin, Maailman luonnonvarainstituutin (World Resources Institute, WRI) ja WWF:n (World Wide Fund for Nature) yhteistyöhanke ja yksi We Mean Business -koalition sitoumuksista.
Lisätietoja:
Vilma Wiitakorpi Björkman, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Snellman-konserni, puh. 050 3080879, sposti: vilma.wiitakorpi-bjorkman@snellman.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vilma Wiitakorpi-Björkmanviestintä- ja vastuullisuusjohtajaSnellman-koncernenPuh:0503080879vilma.wiitakorpi-bjorkman@snellman.fi
Snellman-konserni:
Snellman-konserni on suomalainen ruokatalo, joka tarjoaa parhaita makuelämyksiä markkinoiden luotetuimmilla brändeillä. Perheyrityksenä valmistamme tuotteemme kuin itsellemme tekisimme ottaen aina huomioon ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin. Konsernilla on toimintaa Suomen ja Ruotsin lisäksi myös Isossa-Britanniassa ja viemme tuotteitamme useaan maahan. Palveluksessamme työskentelee noin 2 000 intohimoista eri alan osaajaa ja elintarvikealan ammattilaista, jotka tekevät ruokaa suurella sydämellä ja mausta tinkimättä.
www.snellmangroup.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oy Snellman Ab
Kompromisslös produktutveckling och en vision om de bästa smakupplevelserna ligger bakom malet nötkött och ärtfärs19.12.2025 08:30:00 EET | Artikel
Vissa nyhetsprodukter kan uppstå av en slump. De flesta är ändå resultatet av ett långsiktigt arbete och förverkligandet av vår vision. Det var på det senare sättet som Herr Snellmans nya produkt, malet nötkött och ärtfärs, föddes.
Kevyt nauta-hernejauhiksen taustalla tinkimätön tuotekehitystyö ja visio parhaista makuelämyksistä19.12.2025 08:30:00 EET | Artikkeli
Pieni osa uutuustuotteista syntyy sattumalta, mutta suurin osa on pitkäjänteisen työn tulosta sekä vision toteuttamista. Jälkimmäisellä tavalla syntyi Herra Snellmanin uutuustuote Kevyt nauta-hernejauhis.
Konsumentanpassad mat formar sig enligt individuella behov och tar hänsyn till övergripande hållbarhet utan motsättningar17.11.2025 10:00:00 EET | Artikel
Snellman-koncernens konsumentvarumärken svarar på förändrade matvanor genom att erbjuda alternativ för mer individuella livsstilar och dieter samt efterfrågade produktinnovationer, så att alla kan välja efter sina egna behov.
Kuluttajalähtöinen ruoka taipuu yksilöllisiin tarpeisiin ja huomioi kokonaisvaltaisen kestävyyden ilman vastakkainasettelua17.11.2025 10:00:00 EET | Artikkeli
Snellman-konsernin kuluttajatuotemerkit vastaavat muuttuneisiin ruokailutottumuksien tarjoamalla vaihtoehtoja yksilöllisempiin elämäntyyleihin ja ruokavalioihin sekä toivottuja tuoteuutuuksia, jotta jokainen voi valita omien tarpeidensa mukaan.
Snellmans affärsverksamhet inom djurmat fortsätter sin internationella tillväxt - förvärvar en brittisk tillverkare av råfoder för hundar31.10.2025 09:30:00 EET | Pressmeddelande
Snellmans affärsverksamhet inom djurmat växer genom företagsförvärv.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme