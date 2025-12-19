Snellman-konserni sitoutuu asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet

Työ tavoitteiden asettamiseksi on jo aloitettu. Työn valmistuttua tavoitteet lähetetään hyväksyttäviksi Science Based Targets initiative -järjestölle. Tavoitteet hyväksytään erikseen SBTi:n toimesta niiden asettamisen jälkeen.

Sitoutuminen SBTi-aloitteeseen on merkittävä askel Snellman-konsernin kestävän kehityksen työssä ja tärkeä osa yhtiön strategian toteuttamista. Vain toimimalla kestävästi voimme varmistaa, että Snellman-konserni on menestyvä ja uudistuva perheyritys, joka tarjoaa parhaita makuelämyksiä ruokahetkiin markkinan luotetuimmilla brändeillä, myös tulevaisuuden sukupolville.

Arvomme ovat aina ohjanneet meitä kantamaan vastuun ihmisten, eläinten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvoinnista. Olemmekin toteuttaneet oman toimintamme osalta merkittäviä ilmastopäästöjen vähennyksiä usean vuoden ajan.

-Ruokaa on pystyttävä tuottamaan entistä kestävämmin ja ympäristöä vähemmän kuormittaen. Jatkamme oman toimintamme päästöjen vähentämistä entistä kunnianhimoisemmin muun muassa säästämällä energiaa ja vähentämällä edelleen jo vähäistä fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Sitoutumalla asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet vahvistamme ilmastotoimiamme erityisesti arvoketjun päästöjen osalta. Tavoitteenamme on mahdollistaa parempi tulevaisuus kaikille, tuottamalla ruokaa entistä kestävämmin. Tämä tehdään yhteistyössä kumppaneidemme kanssa, kertoo Snellman-konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Vilma Wiitakorpi Björkman.

Science Based Targets initiative (SBTi) on kansainvälinen aloite, jonka avulla yritykset voivat asettaa kunnianhimoiset ja uusimpaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet. Se kehittää standardeja, työkaluja ja ohjeita, jotka auttavat yrityksiä asettamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteita. Aloite on CDP:n (Carbon Disclosure Projectin), YK:n Global Compactin, Maailman luonnonvarainstituutin (World Resources Institute, WRI) ja WWF:n (World Wide Fund for Nature) yhteistyöhanke ja yksi We Mean Business -koalition sitoumuksista.

Lisätietoja:

Vilma Wiitakorpi Björkman, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Snellman-konserni, puh. 050 3080879, sposti: vilma.wiitakorpi-bjorkman@snellman.fi