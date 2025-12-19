HSY aloittaa joulukuusien keräyksen 7.1.2026
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kerää jälleen aidot joulukuuset maksutta kiinteistöiltä pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Myös ruukussa kasvavan kuusen voi laittaa kuusikeräykseen. Lisäksi aitoja kuusia vastaanotetaan Sortti-asemilla, jonne yksittäisen kuusen toimittaminen on tammi–helmikuun ajan veloituksetonta. Tekokuuset tulee sen sijaan laittaa sekajätteeseen tai viedä Sortti-asemalle. Tekokuusista veloitetaan Sortti-asemilla sekajätehinnaston mukaisesti.
Aitojen joulukuusien erilliskeräys alkaa loppiaisen jälkeisenä arkipäivänä 7.1.2026. Kuusien keräys jatkuu helmikuun loppuun asti.
Joulukuusesta tulee poistaa kaikki koristeet ja jättää se ulos näkyville roskakatoksen tai -astioiden lähelle viimeistään 6.1.2026. Putkikeräysalueilla on erikseen merkityt paikat, jonne kuusia voi viedä. Kuusta jättäessä tulee kuitenkin huolehtia, ettei se tuki kulkuväylää eikä peity lumen alle, koska silloin jäteauton kuljettaja ei välttämättä löydä sitä.
Vähintään viiden asunnon kiinteistöiltä HSY kerää kuuset erillisellä kuljetuksella ja vie ne Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen haketettavaksi ja hyödynnettäväksi.
“Joulukuusien keräysauto ottaa mukaansa kaikki sillä hetkellä noudettavaksi jätetyt kuuset. Jos oma kuusi jää kyydistä, se haetaan pois sekajäteastian tyhjennyksen yhteydessä”, kertoo HSY:n logistiikkapäällikkö Tero Salo.
1–4 asunnon kiinteistöiltä HSY kuljettaa kuuset sekajätteen seassa raaka-aineeksi Vantaan jätevoimalaan. Voimala tuottaa kuusista lämpöä ja sähköä.
“Jos joulukuusen haluaa hyödyntää itse, sen voi hakettaa oksineen kotikompostin kuivikkeeksi. Neulasetkin voi laittaa kompostiin”, Salo neuvoo.
Yksittäisen aidon kuusen voi tuoda myös itse Sortti-asemalle, jossa se vastaanotetaan tammi–helmikuun ajan maksutta risujätteenä. Suuremmasta kerralla tuodusta joulukuusikuormasta HSY veloittaa hinnaston mukaisen risukuorman hinnan. Sortti-asemille tuodut kuuset kuljetetaan Ämmässuolle hyödynnettäväksi. Sortti-asemien sijainnit ja aukioloajat löytyvät Sortti-asemien verkkosivuilta.
Lajittele myös teko- ja ruukkukuuset oikein
Rikkinäinen tai uudelleenkäyttöön kelpaamaton tekokuusi, joka on valmistettu muovista ja metallista, lajitellaan sekajätteeksi. Isoista tekokuusista helposti irrotettavat metalliosat voi lajitella kiinteistön metallinkeräysastiaan. Jos tekokuusi ei mahdu kiinteistön sekajäteastiaan, sen voi viedä Sortti-asemalle. Sortti-asemalla tekokuusesta veloitetaan sekajätehinnaston mukaisesti.
Noin metrin mittaisten ruukkukuusien suosio on viime vuosina noussut. Joulun jälkeen ruukkukuusen voi säilyttää kodin koristekasvina tai istuttaa omalle pihalle keväällä. Jos ruukkukuusta ei halua säilyttää, sen voi poistaa ruukusta, laittaa juurista irtoavat enimmät mullat biojätteen keräykseen ja toimittaa kuusen sellaisenaan joulukuusikeräykseen Sortti-asemalle tai jätetilan viereen.
Myös joulukukkien ruukuista tulevan pienehkön määrän multaa voi laittaa biojätteeseen. Pienet pöytäkuuset voi suoraan lajitella multineen biojätteeksi, kunhan uudelleenkäyttöön kelpaamattomat ruukut lajitellaan aina materiaalin mukaisesti muovi- tai sekajätteeksi.
Yhteyshenkilöt
Salo TeroLogistiikkapäällikköHSY / jätehuolto
Lisätiedot: 7.1.2026 alkaen
Siekkinen KatiPalvelupäällikköHSY
Lisätiedot: 22.12.2025–6.1.2026
Kuvat
