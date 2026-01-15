HSY seuraa Järvenpään ilmanlaatua vuonna 2026

Liikenteen pakokaasut, katupöly ja puunpoltto heikentävät toisinaan ilmanlaatua Järvenpäässä

HSY mittaa tänä vuonna Järvenpään keskusta-alueen ilmanlaatua. Mittausasema sijaitsee osoitteessa Helsingintie 4. Mittauksilla selvitetään liikenteen vaikutuksia keskusta-alueen ilmanlaatuun.

”Järvenpään ilmanlaatu on yleensä hyvä. Ilmanlaatua heikentävät toisinaan erityisesti liikenteen pakokaasut, katupöly ja puunpoltto. Nämä päästöt vapautuvat ilmaan lähellä hengityskorkeutta”, kertoo HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Outi Väkevä.

Liikenteen aiheuttamat ilmanlaatuhaitat ovat suurimmat keskustan pääkatujen ja Lahti–Helsinki-moottoritien eli valtatie 4:n läheisyydessä. Järvenpäässä ei ole ilmanlaatuun merkittävästi vaikuttavaa teollisuutta.

”Keskustaan sijoitettu mittausasema antaa tietoa erityisesti liikenteen pakokaasujen ja katupölyn pitoisuuksista eri ajankohtina. Mittaukset kertovat Järvenpään ilmanlaadusta, mutta samalla saamme tietoa ilmanlaadun kehittymisestä yleisesti Uudenmaan kuntien vilkasliikenteisillä keskusta-alueilla”, Väkevä sanoo.

Katupölyn vähentämiseksi tarvitaan toimia

Järvenpään keskustassa on mitattu ilmanlaatua viimeksi vuonna 2022. Mittausten mukaan katupölyn eli hengitettävien hiukkasten pitoisuudet eivät ylittäneet tuolloin EU:n raja-arvoa, mutta niiden pitoisuudet ylittivät Maailman terveysjärjestö WHO:n ohjearvot.

”Vuoden 2024 lopussa julkaistussa uudessa EU:n ilmanlaatudirektiivissä nykyisiä ilmanlaadun raja-arvoja tiukennetaan huomattavasti. Tiukemmat raja-arvot edellyttävät lisätoimia esimerkiksi katupölyn torjuntaan”, Väkevä kertoo.

Katupölypitoisuuksia pyritään Järvenpäässä vähentämään katujen kunnossapidon keinoin.

”Torjumme Järvenpäässä liukkautta pääasiassa hiekoittamalla. Hiekoitussepeliä voidaan tarvittaessa poistaa lumettomana aikana tai pitkän sulan jakson aikana keskeisillä ja vilkasliikenteisillä alueilla, kuten esimerkiksi Helsingintiellä ja Rantakadulla. Näin saamme vähennettyä muodostuvan katupölyn määrää, Järvenpään kaupungin ylläpidon rakennuttajapäällikkö Aija Schukov kertoo.

Keväällä, kun katuja puhdistetaan hiekoitussepelistä, pölyämistä vähennetään myös viimeistelemällä pinnat korkeapainehuuhtelulla ja imulakaisulla.

Katupöly on pääasiassa hienoksi jauhautunutta asfalttia ja hiekoitussepeliä. Erityisesti nastarenkaat kuluttavat asfalttia ja tuottavat siten katupölyä. Katupöly on merkittävä terveys- ja viihtyisyyshaitta kaupungeissa.

Puunpolton savut heikentävät pientaloalueiden ilmanlaatua

HSY seuraa puunpolton vaikutuksia ilmanlaatuun vuosittain eri kuntien pientaloalueilla. Vuonna 2025 puunpolton ilmanlaatuvaikutuksia selvitettiin Järvenpäässä Kyrölän pientaloalueella. Mittaukset toteutettiin pienemmillä, yksittäisillä mittalaitteilla. Puunpoltossa syntyy terveydelle haitallisia pienhiukkasia ja syöpäriskiä lisääviä PAH-yhdisteitä, kuten bentso(a)pyreenia.

”Puunpoltossa muodostuvan bentso(a)pyreenin pitoisuudet olivat Järvenpäässä Kyrölässä samaa tasoa kuin yleisesti pääkaupunkiseudun pientaloalueilla. Kesällä bentso(a)pyreenia oli ilmassa hyvin vähän, kun taas tammikuussa ja lokakuussa pitoisuudet olivat korkeimmillaan. Koko vuoden tulokset mittaustulokset valmistuvat kevään aikana”, Väkevä sanoo.

Puunpolton päästöjä ja ilmanlaatuhaittoja voidaan vähentää oikeaoppisilla puunpolttotavoilla. Helppo keino vähentää päästöjä on polttaa vain kuivaa puuta eikä lainkaan roskia. Vuonna 2026 puunpolton vaikutuksia ilmanlaatuun mitataan Keravan Ahjossa.

HSY vastaa pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan ilmanlaadun seurannasta. Uudellamaalla ilmanlaatua mitataan pysyvästi Lohjalla. Toinen Uudenmaan ilmanlaadun mittausasema vaihtaa paikkaa vuosittain Uudenmaan ilmanlaadun seurantaohjelman 2024−2028 mukaisesti. Mittaustulokset edustavat ilmanlaatua Uudenmaan kuntien keskustojen vilkasliikenteisessä ympäristössä. Vuonna 2027 asema siirretään Järvenpäästä Hyvinkäälle.

Uudenmaan ilmanlaatua voi seurata HSY:n verkkosivuilta hsy.fi/uusimaailmanlaatu.

Tietoa Järvenpään mittausasemasta

osoite Helsingintie 4

mitattavat ilmansaasteet: katupöly eli hengitettävät hiukkaset (PM 10 ), pienhiukkaset (PM 2,5 ), typpidioksidi (NO 2 )

), pienhiukkaset (PM ), typpidioksidi (NO ) mittausvuodet: 2026 ja 2022, vuosina 2015 ja 2012 mittauspiste sijaitsi noin 200 metrin päässä nykyisestä aseman sijaintipaikasta

ilmansaasteiden pitoisuudet Järvenpään mittausasemalla



Lisätietoa: