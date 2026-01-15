HSY seuraa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua uusissa kohteissa vuonna 2026

Asemien uudet sijainnit ovat Herttoniemessä, Tapiolassa, Ilolassa ja Långmossebergenissä

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) seitsemän pysyvää ilmanlaadun mittausasemaa ovat joka vuosi samassa paikassa pääkaupunkiseudulla. Niiden avulla seurataan ilmanlaadun kehitystä pitkällä aikavälillä. Neljän siirrettävän aseman avulla saadaan mitattua ilmanlaatua useilta eri alueilta, ja ne sijoitetaan erityyppisiin ympäristöihin.

Vuonna 2026 neljän aseman uudet sijainnit ovat Helsingissä Herttoniemessä, Espoossa Tapiolassa sekä Vantaalla Ilolassa ja Långmossebergenissä. Paikat on valittu yhdessä kuntien kanssa. Asemien mittaustulokset kuvaavat ilmanlaatua myös muissa vastaavissa ympäristöissä.

”Vuoden 2026 ilmanlaadun siirrettävät mittausasemat antavat tietoa siitä, miten vilkas liikenne, puunpoltto, lentokenttä ja jätevoimala vaikuttavat ilmanlaatuun pääkaupunkiseudulla”, kertoo HSY:n ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen.

Helsingin ja Espoon mittaukset keskittyvät liikenteen päästöihin ja katupölyyn

Herttoniemen ja Tapiolan mittausasemat sijaitsevat vilkasliikenteisten katujen varsilla. Mittauksilla selvitetään, millaisille pitoisuuksille ihmiset altistuvat liikkuessaan vilkasliikenteisissä ympäristöissä.

”Liikenteen pakokaasut ja katupöly heikentävät hengitysilman laatua eniten, koska ne purkautuvat lähelle hengityskorkeutta. Ilmanlaadun raja-arvot ovat kiristymässä, ja erityisesti katupölyn uudet raja-arvot aiheuttavat haasteita ja tehostamistarvetta pölyntorjunnalle, Manninen kertoo.

Vantaalla selvitetään puunpolton, lentokentän, liikenteen ja jätevoimalan vaikutuksia ilmanlaatuun

Puunpoltossa syntyy terveydelle haitallisia pienhiukkasia ja syöpäriskiä lisääviä PAH-yhdisteitä. Puunpoltto heikentää ilmanlaatua eniten tiheästi asutuilla pientaloalueilla, erityisesti tyyninä pakkasiltoina. Mittauksilla Vantaan Ilolassa pystytään arvioimaan muiden vastaavanlaisten pientaloalueiden ilmanlaatua.

”Puunpolton lisäksi Ilolan mittaukset antavat tietoa myös lentokentän ja liikenteen ilmanlaatuvaikutuksista”, Manninen kertoo.

Långmossebergenissä HSY mittaa Vantaan Energian jätevoimalan alueen toimintojen vaikutusta ilmanlaatuun. Jätevoimalan lähialueella on mitattu ilmanlaatua myös vuosina 2015 ja 2023.

HSY vastaa pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan ilmanlaadun seurannasta. Ajankohtaisen ilmanlaatutilanteen saa HSY:n verkkosivuilta hsy.fi/ilmanlaatu.

Lisätietoa: