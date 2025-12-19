Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

20.12.2025 10:32:12 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos pelasti kylmettyneen uimarin Survontiellä, Jyväskylässä 20.12.2025. Ohikulkija huomasi vedessä olevan henkilön, joka ei reagoinut huutoihin. Pintapelastajat noutivat henkilön 25 metrin päästä rannasta, ja ensihoito kuljetti jatkohoitoon. 

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 20.12.2025

Onnettomuustiedote (Ihmisen pelastaminen vedestä, survontie, Jyväskylä)

Henkilö vedessä noin 25metrin päässä rannasta. Pelastuslaitoksen pintapelastajat noutivat kylmettyneen uimarin rantaan ja ensihoito kuljetti uimarin jatkohoitoon. 

Ohikulkija ilmoitti tilanteesta, kun huomasi rantaraitilla vaatteita ja havaitsi vedessä ihmisen, joka ei vastannut huuteluun. 

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

