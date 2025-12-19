Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee ympäri vuorokauden myös jouluna ja vuodenvaihteessa 19.12.2025 12:39:00 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee asukkaita vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä, myös jouluna ja vuodenvaihteessa. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen numeroon 014 266 0149 voi olla yhteydessä aina silloin, kun tilanne vaatii kiireellistä sosiaalityön arviota tai välittömiä toimenpiteitä.