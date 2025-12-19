Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos pelasti kylmettyneen uimarin Survontiellä, Jyväskylässä 20.12.2025. Ohikulkija huomasi vedessä olevan henkilön, joka ei reagoinut huutoihin. Pintapelastajat noutivat henkilön 25 metrin päästä rannasta, ja ensihoito kuljetti jatkohoitoon.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 20.12.2025
Onnettomuustiedote (Ihmisen pelastaminen vedestä, survontie, Jyväskylä)
Henkilö vedessä noin 25metrin päässä rannasta. Pelastuslaitoksen pintapelastajat noutivat kylmettyneen uimarin rantaan ja ensihoito kuljetti uimarin jatkohoitoon.
Ohikulkija ilmoitti tilanteesta, kun huomasi rantaraitilla vaatteita ja havaitsi vedessä ihmisen, joka ei vastannut huuteluun.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee ympäri vuorokauden myös jouluna ja vuodenvaihteessa19.12.2025 12:39:00 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee asukkaita vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä, myös jouluna ja vuodenvaihteessa. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen numeroon 014 266 0149 voi olla yhteydessä aina silloin, kun tilanne vaatii kiireellistä sosiaalityön arviota tai välittömiä toimenpiteitä.
Hyvinvointialuejohtajan haussa kuusi henkilöä kutsuttu haastatteluihin19.12.2025 11:44:01 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan viran hakuprosessi etenee haastatteluvaiheeseen. Valintaryhmä on päättänyt kutsua haastatteluihin kuusi henkilöä. Haastattelut pidetään 8.1.
Keski-Suomen hyvinvointialueen vaikuttavuustyölle 230 000 euron rahoituspäätökset19.12.2025 10:58:54 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut terveydenhuollon vaikuttavuuden kehittämiseen myönteiset rahoituspäätökset Suomen itsenäisyyden juhlarahastolta (Sitra) ja Suomen Akatemialta
Kaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemaa sai kunniamaininnan Medisiinariliitolta19.12.2025 09:57:06 EET | Tiedote
Medisiinariliitto on syysliittokokouksessaan 22.11.2025 myöntänyt ’kandiystävällinen terveyskeskus’ -maininnat Kyllön ja Viitasaaren sosiaali- ja terveysasemille.
Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmassa parannettiin hoitoon ja palveluun pääsyä yli 11,5 miljoonalla eurolla18.12.2025 15:26:13 EET | Tiedote
Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma (2023–2025) päättyy vuoden 2025 lopussa. Ohjelman tavoitteena on ollut purkaa koronan aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, nopeuttaa hoitoon pääsyä pysyvästi koko maakunnassa ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja sekä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme