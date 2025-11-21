Oomi Mobiilin ensimmäiset puhelinliittymät myyntiin
Oomi tuo ensimmäisenä Suomessa markkinoille puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Keskittämisedun lisäksi puhelinliittymissä on läpinäkyvä hinnoittelu.
Oomi tuo joulun alla markkinoille kaksi Oomi Mobiili -liittymäpakettia. Ensimmäisenä lanseerattavat liittymäpaketit soveltuvat hyvin tavallisen kuluttajan tarpeisiin tarjoamalla nopean ja rajattoman netin sekä rajattomat puhelut ja viestit 4G- tai 5G-verkossa. Tässä vaiheessa liittymän saa itselleen jättämällä soittopyynnön, ja Oomin verkkosivuilta puhelinliittymät ovat ostettavissa keväällä 2026. Myöhemmin Oomi tulee laajentamaan valikoimaansa myös muihin liittymätuotteisiin.
– Olen erittäin iloinen siitä, että Oomi Mobiilin ensimmäiset liittymätyypit ovat nyt saatavilla. Tuomme markkinalle kokonaan uudenlaisen ja asiakkaalle aidosti hyödyllisen palvelun, jossa yhdistyvät puhelinliittymä ja sähkösopimus. Oomille tämä on merkittävä, strategiamme mukainen askel kokonaan uuteen liiketoimintaan, sanoo Oomin toimitusjohtaja Tuomas Oksanen.
Poikkeuksellinen keskittämisetu ja läpinäkyvä hinta
Oomi selvitti kuluttajilta, mitä he toivovat puhelinliittymiltään ja mikä heitä liittymäasioissa kuormittaa. Jatkuva vaihtamisen ja kilpailuttamisen tarve kuormittaa ihmisiä, vaikka vain pieni vähemmistö kuluttajista haluaa aktiivisesti kilpailuttaa hintoja tai vertailla ja siirtää liittymäsopimuksiaan.
– Kuluttajien näkökulmasta liittymämarkkinat ovat suosineet lähinnä uusia asiakkaita ja liittymän vaihtajia. Kuluttajat toivovat läpinäkyvyyttä hintoihin ja sitä, että uskollisuudesta palkittaisiin eikä hyppyytettäisi asiakasta etsimässä jatkuvasti uusia liittymätarjouksia. Oomin puhelinliittymät vastaavat suoraan näihin asiakkaiden tarpeisiin, kuvailee Oomin New Business Manager Matti Kärkkäinen.
Kotimaan markkinoilla poikkeuksellisen Oomi Mobiilista tekee se, että asiakas saa puhelinliittymistä keskittämisetua ja selvää rahanarvoista etua sähkölaskuunsa. Säästö asiakkaalle on vähintäänkin 30 euroa vuodessa.
Monet kuluttaja-asiakkaat ovat tuskastuneita liittymien hintajahtiin. Kuluttajia vaivaa kilpailuttamiseen liittyvä epävarmuus, kun hinnoittelu voi vaihdella kanavasta ja tilanteesta riippuen.
– Kuluttajat ovat epävarmoja siitä, mistä ja miten saat parhaan hinnan. Hinta voi vaihdella sen mukaan, katsotko verkosta, kysytkö liikkeestä vai vihjaatko vaihtavasi operaattoria. Oomin uusien liittymien läpinäkyvä hinnoittelu on sen sijaan sama kaikille, kaikissa kanavissa, painottaa Kärkkäinen.
Yhteyshenkilöt
Päivi SaarinenOomi Oy / ViestintäjohtajaPuh:0401962350paivi.saarinen@oomi.fi
Tuomas OksanenOomi Oy / ToimitusjohtajaPuh:+358403579145tuomas.oksanen@oomi.fi
Matti KärkkäinenNew Business ManagerOomi OyPuh:040 865 9214matti.karkkainen@oomi.fi
Oomi Oy
Oomi on yksi Suomen suurimmista energiapalveluyhtiöistä. Palvelemme tällä hetkellä yli 500 000 kuluttaja- ja yritysasiakasta ympäri Suomen. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 373,9 milj. euroa ja meillä työskentelee noin 110 oomilaista. Tarjoamme koteihin ja yrityksille sähkön lisäksi laajan kirjon arkea helpottavia energiapalveluja. Kehitämme uusia palveluja tehdäksemme asiakkaidemme arjesta sujuvampaa ja kestävämpää. Meillä on vahva kasvustrategia ja tavoitteenamme on olla Suomen halutuin kumppani muuttuvan arjen palveluissa ja energiamurroksen ratkaisuissa.
