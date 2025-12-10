Lohja kerää asukkailta ideoita vuoden 2026 osallistuvaan budjetointiin
Lohjan kaupunki käynnistää vuoden 2026 osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheen 22.12.2025. Kaupunki kutsuu kaikki lohjalaiset ehdottamaan ideoita, joilla kehitetään Lohjaa 50 000 euron budjetilla. Ideoita voi jättää 1.2.2026 saakka.
Vuoden 2026 osallistuvan budjetoinnin teemana on Meidän kaupunki. Asukkaat voivat ehdottaa ideoita esimerkiksi kaupungin viihtyisyyden, turvallisuuden tai elinvoimaisuuden parantamiseksi. Ideoista muodostetaan jatkokehittämisen jälkeen lopulliset ehdotukset, joista lohjalaiset äänestävät keväällä 2026. Eniten ääniä saaneet hankkeet toteutetaan vuoden 2026 aikana.
Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia, tuoda esiin arjen tarpeita sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä koko Lohjan alueella. Ideoiden tulee liittyä kaupungin toimivallan alla oleviin asioihin, kuten ulkoilu- ja liikuntapaikkoihin, puistoihin, uimarantoihin, kirjastoihin tai lapsille ja nuorille tarkoitettuihin tiloihin. Kyseessä voi olla myös esimerkiksi tapahtuma, tempaus, projekti, yhteiseen käyttöön tarkoitettu hankinta tai fyysisen kohteen kunnostaminen.
Uusi alusta tuo prosessiin avoimuutta
Vuoden 2026 osallistuva budjetointi toteutetaan Howspace-alustalla. Alusta mahdollistaa ideoiden jättämisen lisäksi myös niiden kommentoinnin ja jatkokehittämisen yhdessä muiden osallistujien kanssa.
– Haluamme tuoda osallistuvan budjetoinnin prosessia entistä läpinäkyvämmäksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Uuden alustan avulla asukkaat näkevät toistensa ideat, voivat kommentoida niitä ja kehittää ehdotuksia yhdessä. Samalla testaamme uutta tapaa käydä avointa ja rakentavaa vuoropuhelua kaupunkilaisten kanssa, sanoo Lohjan kaupungin viestintä- ja markkinointipäällikkö Roosa-Maria Kylli.
Idea jätetään Howspace-alustalla 1.2.2026 mennessä
Ideat jätetään Howspace-alustalla osoitteessa: https://lohja-osbu.in.howspace.com/.
Osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä sähköpostiosoitteella sekä postinumeron antamista. Ikärajaa ei ole.
Omaa aluetta koskeva idea jätetään otsikon alle, josta löytyy oman alueen nimi. Mikäli idea koskee useampaa aluetta tai ei kohdistu tiettyyn alueeseen, sen voi sijoittaa kohtaan "Koko Lohjaa koskevat ideat".
Alustalla voi käydä vierailemassa omilla tunnuksilla niin usein kuin haluaa. Ideoita kerätään 1.2.2026 saakka, jonka jälkeen tiedotamme äänestykseen etenevistä ideoista erikseen.
Ehdotuksen voi jättää tarvittaessa myös paperisena kirjastoissa ja kaupungintalon asiakaspalvelussa 1.2.2026 asti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Roosa-Maria KylliViestintä- ja markkinointipäällikköPuh:0443691545roosa-maria.kylli@lohja.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
Seikkailu-urheilun EM-osakilpailu järjestetään Lohjalla kesäkuussa 202610.12.2025 15:37:03 EET | Tiedote
Kansainvälisesti arvostettu suomalaisen seikkailu-urheilun lippulaivakilpailu Endurance Quest Finland kilpaillaan Lohjalla 26.–28.6.2026. Tapahtuma kerää yhteen Euroopan kovimmat kestävyysurheilijat ja toimii jo neljättä vuotta peräkkäin osana Adventure Race World Series (ARWS) -sarjaa. Lohja toimii ensi kesän EM-osakilpailun isäntäkaupunkina. Kilpailun järjestelyistä vastaa seikkailu-urheilun erikoisseura Northern Adventure Team.
Hyönölän vesiosuuskunnan keittokehotus on purettu9.12.2025 14:26:04 EET | Tiedote
Päivitys 9.12.: 8.12. otetussa lisänäytteessä todettiin, että vesi täyttää kaikki Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset talousvedelle. Keittokehotus voidaan siis purkaa.
Keittokehotus jatkuu: Hyönölän vesiosuuskunta, Pusula5.12.2025 11:48:12 EET | Tiedote
Päivitys 5.12.: Hyönölän vesiosuuskunnan 4.12. otetussa uusintanäytteessä on edelleen bakteerilöydöksiä. Keittokehotus jatkuu. Seuraavat näytteet otetaan viikolla 50.
Kaupungin tiedotuslehti jaetaan ke 3.12.1.12.2025 14:28:21 EET | Tiedote
Lohjan kaupungin tiedotuslehden vuoden 2025 toinen numero julkaistaan keskiviikkona 3.12.2025. Lehti jaetaan kaikkiin kotitalouksiin mainosjakelun mukana. Kaupunki muistuttaa asukkaita tarkistamaan keskiviikon mainospostinsa huolella. Tiedotuslehti on saatavilla myös kirjastoista, kaupungintalo Monkolasta, Prismasta ja Lohjantähdestä.
Lasten ääni kuului vahvasti Lohjalla Lapsen oikeuksien viikolla21.11.2025 12:41:43 EET | Tiedote
Lapsen oikeuksien viikon aikana Lohjan kaupunki järjesti kaksi merkittävää tapahtumaa, jotka korostivat lasten oikeutta osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi omassa ympäristössään.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme