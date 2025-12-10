Lohja kerää asukkailta ideoita vuoden 2026 osallistuvaan budjetointiin

Vuoden 2026 osallistuvan budjetoinnin teemana on Meidän kaupunki. Asukkaat voivat ehdottaa ideoita esimerkiksi kaupungin viihtyisyyden, turvallisuuden tai elinvoimaisuuden parantamiseksi. Ideoista muodostetaan jatkokehittämisen jälkeen lopulliset ehdotukset, joista lohjalaiset äänestävät keväällä 2026. Eniten ääniä saaneet hankkeet toteutetaan vuoden 2026 aikana.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia, tuoda esiin arjen tarpeita sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä koko Lohjan alueella. Ideoiden tulee liittyä kaupungin toimivallan alla oleviin asioihin, kuten ulkoilu- ja liikuntapaikkoihin, puistoihin, uimarantoihin, kirjastoihin tai lapsille ja nuorille tarkoitettuihin tiloihin. Kyseessä voi olla myös esimerkiksi tapahtuma, tempaus, projekti, yhteiseen käyttöön tarkoitettu hankinta tai fyysisen kohteen kunnostaminen.

Uusi alusta tuo prosessiin avoimuutta

Vuoden 2026 osallistuva budjetointi toteutetaan Howspace-alustalla. Alusta mahdollistaa ideoiden jättämisen lisäksi myös niiden kommentoinnin ja jatkokehittämisen yhdessä muiden osallistujien kanssa.

– Haluamme tuoda osallistuvan budjetoinnin prosessia entistä läpinäkyvämmäksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Uuden alustan avulla asukkaat näkevät toistensa ideat, voivat kommentoida niitä ja kehittää ehdotuksia yhdessä. Samalla testaamme uutta tapaa käydä avointa ja rakentavaa vuoropuhelua kaupunkilaisten kanssa, sanoo Lohjan kaupungin viestintä- ja markkinointipäällikkö Roosa-Maria Kylli.

Idea jätetään Howspace-alustalla 1.2.2026 mennessä

Ideat jätetään Howspace-alustalla osoitteessa: https://lohja-osbu.in.howspace.com/.

Osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä sähköpostiosoitteella sekä postinumeron antamista. Ikärajaa ei ole.

Omaa aluetta koskeva idea jätetään otsikon alle, josta löytyy oman alueen nimi. Mikäli idea koskee useampaa aluetta tai ei kohdistu tiettyyn alueeseen, sen voi sijoittaa kohtaan "Koko Lohjaa koskevat ideat".

Alustalla voi käydä vierailemassa omilla tunnuksilla niin usein kuin haluaa. Ideoita kerätään 1.2.2026 saakka, jonka jälkeen tiedotamme äänestykseen etenevistä ideoista erikseen.

Ehdotuksen voi jättää tarvittaessa myös paperisena kirjastoissa ja kaupungintalon asiakaspalvelussa 1.2.2026 asti.