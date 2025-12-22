Vaasan kaupunki - Vasa stad

Arvonlisäveron muutos ei vaikuta Liftin lippujen hintoihin

22.12.2025

Liftin hinnasto pysyy ennallaan, kun joukkoliikenteen arvonlisävero laskee vuoden 2026 alussa. Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan yhteinen joukkoliikennelautakunta päätti asiasta kokouksessaan 18.12.2025.

Nainen nousee bussiin kirkkaana päivänä, pukeutuneena keltaiseen takkiin ja harmaaseen huiviin.
Kuva: Mikael Matikainen / Vaasan kaupunki

Eduskunta on päättänyt, että 14 prosentin arvonlisävero laskee Suomessa 13,5 prosenttiin 1.1.2026 alkaen. Muutos koskee mukaan lukien henkilökuljetuspalveluita eli joukkoliikennettä.

Joukkoliikennelautakunta päätti olla laskematta Liftin asiakashintoja, koska arvonlisäveron muutos on pieni ja siksi kertalippujen hintojen pyöristäminen olisi hankalaa. Päätöksessä huomioitiin myös se, että joukkoliikenteen järjestämisen kustannukset ovat yleisesti nousseet.

