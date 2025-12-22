Arvonlisäveron muutos ei vaikuta Liftin lippujen hintoihin
Liftin hinnasto pysyy ennallaan, kun joukkoliikenteen arvonlisävero laskee vuoden 2026 alussa. Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan yhteinen joukkoliikennelautakunta päätti asiasta kokouksessaan 18.12.2025.
Eduskunta on päättänyt, että 14 prosentin arvonlisävero laskee Suomessa 13,5 prosenttiin 1.1.2026 alkaen. Muutos koskee mukaan lukien henkilökuljetuspalveluita eli joukkoliikennettä.
Joukkoliikennelautakunta päätti olla laskematta Liftin asiakashintoja, koska arvonlisäveron muutos on pieni ja siksi kertalippujen hintojen pyöristäminen olisi hankalaa. Päätöksessä huomioitiin myös se, että joukkoliikenteen järjestämisen kustannukset ovat yleisesti nousseet.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pertti HälliläLiikennepäällikköPuh:0405813150pertti.hallila@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Ändringen i mervärdesskatten påverkar inte Liftis biljettpriser22.12.2025 09:36:42 EET | Pressmeddelande
Liftis prislista hålls oförändrad, när mervärdesskatten för kollektivtrafik sjunker i början av år 2026. Vasa stads och Korsholms kommuns gemensamma kollektivtrafiknämnd fattade beslut i ärendet vid sitt sammanträde 18.12.2025.
Vasa stad konkurrensutsätter fyra platser för ljusreklamtavlor18.12.2025 15:32:50 EET | Pressmeddelande
Vasa stad begär anbud för hyrning av fyra platser för ljusreklamtavlor. Staden hyr ut markområden, där ljusreklamtavlor kan placeras.
Vaasan kaupunki kilpailuttaa neljä paikkaa valomainostauluille18.12.2025 15:32:15 EET | Tiedote
Vaasan kaupunki pyytää tarjouksia neljän valomainostaulupaikan vuokrauksesta. Kaupunki vuokraa maa-alueita, joihin voi sijoittaa valomainostaulun.
Soliständring i konserten med Bachs Juloratorium16.12.2025 11:56:39 EET | Tiedote
I Trefaldighetskyrkan fredagen den 19.12.2025 kl. 18.00 sker en soliständring i Vasa stadsorkesters konsert, där kantaterna 1–3 ur Johann Sebastian Bachs Juloratorium framförs. Den tenor som ursprungligen annonserats för konserten, Juan de Dios Mateos, har insjuknat, och i hans ställe medverkar tenoren Miloš Bulajić. I övrigt förblir konsertens program och medverkande oförändrade.
Solistimuutos Bachin Jouluoratoriossa16.12.2025 11:56:23 EET | Tiedote
Vaasan kirkossa perjantaina 19.12.2025 klo 18.00 järjestettävässä Vaasan kaupunginorkesterin konsertissa, jossa kuullaan Johann Sebastian Bachin Jouluoratorion kantaatit 1–3, on tapahtunut solistimuutos. Alun perin konsertin tenorisolistina esiintyväksi ilmoitettu Juan de Dios Mateos on sairastunut, ja hänen tilallaan laulaa tenori Miloš Bulajić. Muilta osin konsertin ohjelma ja esiintyjät säilyvät ennallaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme