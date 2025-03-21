Olutravintola Konttori nosti jälleen kierroksia – ennätykselliset 926 eri olutta hanoissa vuonna 2025
Tamperelaisen Olutravintola Konttorin vuositilastot todistavat sen, minkä tiimi on tuntenut "kegirallina" vaihtuvissa hanoissa: 2025 oli Konttorissa kasvun ja lagerin vuosi.
"Vuonna 2025 vaihtuvissa hanoissamme kävi 926 eri olutta, joista 114 oli erilaisia lagereita," raportoi Konttorin päällikkö ja osakas Antti Hannula.
Kokonaisuutena Olutravintola Konttorin hanoissa virtasi 118 eri olutta enemmän kuin vuonna 2024. Vaihtuvien lagerien määrä nousi 37 %, stoutien sekä porterien 43 %, IPA- ja pale ale -oluiden 13 %. Sourit ja muut oluttyylit pysyivät edellisvuoden lukemissa.
Hanatuotteet ovat Konttorin asiakkaiden ensisijainen kiinnostuksen kohde. Pullo- ja tölkkioluissa panostettiin vahvasti laatuun määrän sijaan, mutta niitäkin oli tarjolla noin 400 erilaista.
Premium-lagerit nosteessa – stout-menekki yllätti
Vuositilastoja kiinnostuksella seuraava Hannula on uumoillut lagerin suosion nousua jo pitkään.
"Viime vuoden alussa ennustamani lagerin nousu kävi toteen. Ehkä kyseessä ei ollut vieläkään se kauan odotettu "the year of lager", mutta suunta oli jo vahvasti sinne päin."
Huomionarvoisinta Hannulan mukaan on kulutuksen siirtyminen entistä enemmän premium-lagereihin, ei niinkään kokonaismyynnin kasvu.
Stoutien kohdalla menekin nousu pääsi hiukan yllättämään.
"Meillä on kyllä ollut tarjolla aiempaa enemmän myös kevyempiä stouteja, ei vain vahvoja imperial stouteja. Ehkä maailmanlaajuinen Guinness-buumi antoi yleisesti vauhtia stoutille", Hannula pohtii tuntuvan menekin kasvun syitä.
Tilastot työvälineenä
Aikanaan Hannulan omasta kiinnostuksesta alkanut tilastointi antaa osviittaa oluttyylien suosion kehityksestä ja tuo esiin kansainvälisiäkin ilmiöitä. Tilastot toimivat myös käytännön työkaluna olutravintolassa, jossa vaihtuvien hanojen määrä kasvaa vuosi vuodelta.
"Muisti voi valehdella, tilastot eivät. Oluet liikkuvat meillä sellaista tahtia, ettei kokonaisuutta pysty ilman tilastoja millään hahmottamaan, toteaa Hannula.
Saimme loppusyksyllä taas uuden hanankin, mikä tietenkin näkyy myös menekissä. Nyt vaihtuvien oluiden hanoja on jo 12."
Tilastolukemat ohjaavat osaltaan oluiden valikointia jatkossa. Hannula kuitenkin tähdentää tarjonnan myös luovan kysyntää. Tarkkaan kuratoitu valikoima edustaa laajasti eri oluttyylejä ja tarjoaa kanta-asiakkaillekin joka päivä jotakin uutta ja kiinnostavaa.
"Haluan pitää yllä olutvalikoiman monimuotoisuutta, mikä vaatii paljon suunnittelua ja myös pitkälle tulevaisuuteen katsomista. Jokaisella hanalla on oma tyylin linjauksensa sekä tarkkaan mietitty lukujärjestys", kertoo Hannula.
Untappd-data kertoo kiinnostuksesta
Konttorin ajantasainen hanavalikoima näkyy Untappd-olutsovelluksessa, jonka lukemat viestivät tarjonnan vetovoimaisuudesta. Harrastajat saapuvat kiinnostavien tuotteiden perässä kaukaakin.
"Untappd-data vuodelta 2025 kertoo, että Konttorilla tehtiin 27 762 olutarvostelua noin 2300 eri ihmisen voimin ja menua silmäiltiin yli 120 000 kertaa vuoden aikana, summaa Hannula."
Konttorin asiakkaat ovatkin Untappd‑aktiivisuudessa jopa maailman kärkeä.
Konttorin vaihtuvien hanojen vuosi, tilasto 2025
Vaihtuvia hanaoluita 926 kpl:
- NEIPA / Hazy IPA 5,5 % – 7,9 % 180 kpl
- Double IPA 149 kpl
- Pale Ale alle 5,5 % 93 kpl
- American IPA / West Coast IPA 103 kpl
- Lager 114 kpl
- Sour 150 kpl
- Stout / porter 90 kpl
- Muut tyylit 47 kpl
Vaihtuvien hanojen tuotemäärän kasvu :
- IPA +13 %
- Lager +37 %
- Stout / porter 43 %
