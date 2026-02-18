Wash Up Oy

Miten siivouslupauksilla johdetaan harhaan

2.3.2026 08:00:00 EET | Wash Up Oy | Artikkeli

Jaa

Kun tilaat siivouksen, odotat yhtä asiaa: oikeasti puhdasta ja huoliteltua lopputulosta. Mainoksissa luvataan paljon – “teemme kaiken” – mutta todellisuus jää usein kauas lupauksista. Syynä ei ole laiskuus, vaan liian lyhyt aika, joka siivoukseen todellisuudessa varataan.

Siivouspalveluiden markkinointi kuulostaa usein vakuuttavalta. Paperilla kaikki kuuluu hintaan. Käytännössä siivoojalle annetaan kuitenkin vähemmän aikaa kuin työn huolellinen tekeminen vaatisi.

Luvataan kaikki, mutta aikaa ei ole

Kun aikaa on liian vähän, seuraukset ovat ennakoitavissa:
– työ tehdään kiireessä
– vaikeasti saavutettavat kohdat jäävät puolitiehen
– lopputulos näyttää hyvältä vain ensi silmäyksellä

Yritys on teknisesti pitänyt lupauksensa – “yritettiin tehdä kaikki” – mutta asiakas maksaa siivouksesta, jonka laatu ei vastaa odotuksia.

Pettymys paljastuu vasta myöhemmin

Heti siivouksen jälkeen tilat voivat näyttää siisteiltä. Vasta myöhemmin huomataan pöly hyllyillä, lika nurkissa, tahroja seinissä. Reklamaation yhteydessä kuullaan usein tuttu vastaus: “Aika ei riittänyt” tai “Tämä ei kuulunut sovittuun kokonaisuuteen.”

WashUpissa, joka on toiminut siivousalalla jo 16 vuoden ajan, näemme tämän ilmiön jatkuvasti. Kokemuksemme mukaan suurin ongelma ei ole osaaminen, vaan rehellisyyden puute ajan ja työn laajuuden suhteen.

Läpinäkyvyys tuottaa parempaa laatua

WashUpissa siivous lähtee aina todellisesta työmäärästä.
– arvioimme kohteen realistisesti
– laskemme tarvittavat työtunnit yksilöllisesti
– kerromme asiakkaalle avoimesti, mitä ajassa ehditään tehdä
– takaamme laadukkaan lopputuloksen ilman kiirettä

Jos siivous vaatii enemmän aikaa, kerromme sen etukäteen. Emme myy “kaikki sisältyy” -illuusiota, vaan siisteyttä, josta voimme seistä ylpeinä.

Laatu on tärkeämpää kuin lupaukset

WashUp kehittää jatkuvasti palvelustandardeja ja laadunvalvontaa, mutta perusajatus ei muutu: rehellisyys on tärkeämpää kuin kauniit lupaukset. Täydellinen puhtaus ei ole markkinointitermi, vaan konkreettinen lopputulos, jonka asiakas näkee ja kokee.

Ja juuri tämän lopputuloksen me lupaamme – ja toimitamme.

Avainsanat

toimitilatliiketoimintayrityssiivoussiiteyskotisiivouspuhdaskotimainoslupaukset

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Wash Up Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye