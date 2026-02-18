Miten siivouslupauksilla johdetaan harhaan

Siivouspalveluiden markkinointi kuulostaa usein vakuuttavalta. Paperilla kaikki kuuluu hintaan. Käytännössä siivoojalle annetaan kuitenkin vähemmän aikaa kuin työn huolellinen tekeminen vaatisi.

Luvataan kaikki, mutta aikaa ei ole

Kun aikaa on liian vähän, seuraukset ovat ennakoitavissa:

– työ tehdään kiireessä

– vaikeasti saavutettavat kohdat jäävät puolitiehen

– lopputulos näyttää hyvältä vain ensi silmäyksellä

Yritys on teknisesti pitänyt lupauksensa – “yritettiin tehdä kaikki” – mutta asiakas maksaa siivouksesta, jonka laatu ei vastaa odotuksia.

Pettymys paljastuu vasta myöhemmin

Heti siivouksen jälkeen tilat voivat näyttää siisteiltä. Vasta myöhemmin huomataan pöly hyllyillä, lika nurkissa, tahroja seinissä. Reklamaation yhteydessä kuullaan usein tuttu vastaus: “Aika ei riittänyt” tai “Tämä ei kuulunut sovittuun kokonaisuuteen.”

WashUpissa, joka on toiminut siivousalalla jo 16 vuoden ajan, näemme tämän ilmiön jatkuvasti. Kokemuksemme mukaan suurin ongelma ei ole osaaminen, vaan rehellisyyden puute ajan ja työn laajuuden suhteen.

Läpinäkyvyys tuottaa parempaa laatua

WashUpissa siivous lähtee aina todellisesta työmäärästä.

– arvioimme kohteen realistisesti

– laskemme tarvittavat työtunnit yksilöllisesti

– kerromme asiakkaalle avoimesti, mitä ajassa ehditään tehdä

– takaamme laadukkaan lopputuloksen ilman kiirettä

Jos siivous vaatii enemmän aikaa, kerromme sen etukäteen. Emme myy “kaikki sisältyy” -illuusiota, vaan siisteyttä, josta voimme seistä ylpeinä.

Laatu on tärkeämpää kuin lupaukset

WashUp kehittää jatkuvasti palvelustandardeja ja laadunvalvontaa, mutta perusajatus ei muutu: rehellisyys on tärkeämpää kuin kauniit lupaukset. Täydellinen puhtaus ei ole markkinointitermi, vaan konkreettinen lopputulos, jonka asiakas näkee ja kokee.

Ja juuri tämän lopputuloksen me lupaamme – ja toimitamme.