Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 22.12.2025
Eläimen pelastaminen Kannonkoski
Pelastuslaitos sai ilmoituksen jäihin tippuneesta kauriista.
Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen, pääsi kauris itse jäistä. Pelastuslaitokselle ei tehtävää.
