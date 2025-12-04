Muistihoitaja Karoliina Tiuran kehittämä Muistelukirja tuo iloa ja merkityksellisyyttä muistisairaan ja läheisen yhteisiin hetkiin

Muistihoitaja Karoliina Tiuran kehittämä, palkittu Muistelukirja on ainutlaatuinen tehtäväkirja muistisairaille ja heidän läheisilleen. Kirja herättää muistot eloon värityskuvien, apukysymysten, tuttujen runojen ja laulujen avulla – tuoden iloa, yhteyttä ja merkityksellisiä hetkiä sekä sairastuneelle että hänen läheisilleen.

Muistelu edistää tutkitusti muistisairaan hyvinvointia: se vähentää ahdistusta, vahvistaa identiteettiä ja auttaa rakentamaan siltoja menneen ja nykyhetken välille. Kirjasta on apua omaishoitajille, ammattilaisille ja kaikille, jotka haluavat kohdata muistisairaan lämpimästi ja arvostavasti.

Muistelukirja on nyt saatavissa kirjakaupoista.

Karoliina Tiura on muistihoitaja, lähihoitaja sekä tuleva yhteisöpedagogi. Muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja inhimillisen kohtaamisen vahvistaminen on hänelle sydämen asia. Vuosien kokemus kotihoidossa on näyttänyt, miten oikeanlainen tuki ja aito kohtaaminen voivat muuttaa arkea merkittävästi.