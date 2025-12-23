Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 23.12.2025
Liikennevälinepalo: keskisuuri, Rantatie, Viitasaari
Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin Viitasaarelle Matkahuollon pihaan, jossa linja-auton jarru oli syttynyt palamaan. Kuljettaja oli saanut palon sammumaan alkusammutuksella ja pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi palon sammumisen varmistaminen.
Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä liikennehaittaa.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
