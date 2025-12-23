Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 23.12.2025 20:58:16 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 23.12.2025 Rakennuspalo keskisuuri, Cygnaeuksenkatu, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin rakennuspaloon Jyväskylän keskustaan. Ilmoittajan mukaan porrashuoneessa ja 6-kerroksisen talon ullakolla haisi savu, mutta muita palon merkkejä ei ollut näkyvissä. Pelastuslaitos tiedustelee ja selvittää edelleen savun hajun lähdettä. Mitään paloon viittaavaa ei toistaiseksi ole löytynyt. Lisätietoja: klo 21.30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112