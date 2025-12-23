Terveyspalvelut joulunaikana ja vuodenvaihteessa 22.12.2025 08:15:00 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue haluaa muistuttaa, että joulun ja vuodenvaihteen aikana Keski-Suomen hyvinvointialue turvaa ilta- ja viikonloppujen ja arkipyhien kiireelliset terveyspalvelut kolmessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa sekä sairaala Novan yhteispäivystyksessä, jossa hoidetaan ympäri vuorokauden potilaat, jotka tarvitsevat välitöntä hoitoa.