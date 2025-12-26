Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 26.12.2025
Rakennuspalo, keskisuuri, Virtasalmentie, Uurainen
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Uuraisten Virstasalmentielle noin varttia vaille yksi iltapäivällä.
Omakotitalon yhteydessä olevan saunan pukuhuonetilassa oli sähkölaite syttynyt palamaan. Pelastuslaitos sammutti palon eikä palo ehtinyt levitä rakenteisiin. Rakennus kärsi savuvahinkoja. Ei henkilövahinkoja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
