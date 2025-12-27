Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

28.12.2025 06:54:33 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 28.12.2025

TIEDOTE KOSKIEN HANNES-MYRSKYÄ KESKI-SUOMESSSA

Keski-Suomen pelastuslaitoksella on ollut klo 7 mennessä n. 90 Hannes-myrskyn aiheuttamaa tehtävää. Isoin ruuhka vahingontorjuntatehtävissä ajoittui klo 20-04 välille, joskin tehtävämäärä on jälleen nousussa aamun edetessä. Tehtävät ovat olleet lähinnä tielle kaatuneita puita. Suurempia tai pitkäkestoisia vahinkoja ei ole aiheutunut.

Odotettavissa on, että sunnuntaipäivän aikana voi vielä yksittäisiä vahingontorjuntatehtäviä tulla laajallakin alalla. Lopullista koontia tehtävämääristä tullee vielä päivän aikana.

