Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston uusi apurahakierros

Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston hallitus on päättänyt myöntää uusia apurahoja suomalais-tanskalaista yhteistyötä edistäviin hankkeisiin.

Hallitus jakoi uusia apurahoja yhteensä 61 190 euroa 33 hakijalle. Näin ollen rahaston hallitus on vuonna 2025 myöntänyt apurahoja yhteensä 125 845 euroa 81 hakijalle, joiden on määrä toteuttaa hankkeensa vuosina 2025 ja 2026.

"On hienoa huomata, että suomalais-tanskalainen yhteistyö herättää näin paljon kiinnostusta. Järjestämme ensi vuonna vain yhden apurahakierroksen syksyllä, joten tällainen kahden apurahakierroksen yhdistelmä on poikkeuksellinen", kertoo rahaston puheenjohtaja, Suomen Tallinnan-suurlähettiläs Vesa Vasara.

Suurin määrä apurahoja jaetaan musiikin ja kuvataiteen toimijoille, mutta apurahoja myönnetään myös yhteiskuntaan ja demokratiaan, kirjallisuuteen, tieteeseen, näyttämötaiteeseen ja elokuviin keskittyville toimijoille.

"Tällä kierroksella olimme erityisen tyytyväisiä Tanskasta saatujen hakemusten suureen määrään, minkä ansiosta apurahat pystyttiin jakamaan hyvin tasaisesti kummankin maan kesken", toteaa Vesa Vasara.

Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston hallitukseen kuuluu yhteensä seitsemän henkilöä Suomesta ja Tanskasta. Suomea edustavat puheenjohtaja Vesa Vasaran lisäksi hallitusammattilainen Niina Bergring, viestintäjohtaja Mary Gestrin ja Leading Consultant Henrik Möller. Tanskaa edustavat varapuheenjohtaja, muusikko, kulttuurivaikuttaja ja johtaja Christian Have sekä kirjailija ja runoilija Martin Glaz Serup ja entinen ministeri Bertel Haarder.

Liitteessä on tarkemmat tiedot vuoden 2025 toisesta apurahakierroksesta. Apurahat koskevat vuonna 2026 toteutettavia hankkeita.

Lue lisää rahastosta: https://hanaholmen.fi/fi/suomalais-tanskalainen-kulttuurirahasto

Yhteyshenkilö: Rahaston pääsihteeri Gunvor Kronman, sähköposti: gunvor.kronman(at)hanaholmen.fi