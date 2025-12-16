Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston uusi apurahakierros
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto on päättänyt myöntää uusia apurahoja vuodelle 2026. Vuoden toisella apurahakierroksella hallitus jakaa 61 190 euroa 33 hakijalle.
Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston hallitus on päättänyt myöntää uusia apurahoja suomalais-tanskalaista yhteistyötä edistäviin hankkeisiin.
Hallitus jakoi uusia apurahoja yhteensä 61 190 euroa 33 hakijalle. Näin ollen rahaston hallitus on vuonna 2025 myöntänyt apurahoja yhteensä 125 845 euroa 81 hakijalle, joiden on määrä toteuttaa hankkeensa vuosina 2025 ja 2026.
"On hienoa huomata, että suomalais-tanskalainen yhteistyö herättää näin paljon kiinnostusta. Järjestämme ensi vuonna vain yhden apurahakierroksen syksyllä, joten tällainen kahden apurahakierroksen yhdistelmä on poikkeuksellinen", kertoo rahaston puheenjohtaja, Suomen Tallinnan-suurlähettiläs Vesa Vasara.
Suurin määrä apurahoja jaetaan musiikin ja kuvataiteen toimijoille, mutta apurahoja myönnetään myös yhteiskuntaan ja demokratiaan, kirjallisuuteen, tieteeseen, näyttämötaiteeseen ja elokuviin keskittyville toimijoille.
"Tällä kierroksella olimme erityisen tyytyväisiä Tanskasta saatujen hakemusten suureen määrään, minkä ansiosta apurahat pystyttiin jakamaan hyvin tasaisesti kummankin maan kesken", toteaa Vesa Vasara.
Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston hallitukseen kuuluu yhteensä seitsemän henkilöä Suomesta ja Tanskasta. Suomea edustavat puheenjohtaja Vesa Vasaran lisäksi hallitusammattilainen Niina Bergring, viestintäjohtaja Mary Gestrin ja Leading Consultant Henrik Möller. Tanskaa edustavat varapuheenjohtaja, muusikko, kulttuurivaikuttaja ja johtaja Christian Have sekä kirjailija ja runoilija Martin Glaz Serup ja entinen ministeri Bertel Haarder.
Liitteessä on tarkemmat tiedot vuoden 2025 toisesta apurahakierroksesta. Apurahat koskevat vuonna 2026 toteutettavia hankkeita.
Lue lisää rahastosta: https://hanaholmen.fi/fi/suomalais-tanskalainen-kulttuurirahasto
Yhteyshenkilö: Rahaston pääsihteeri Gunvor Kronman, sähköposti: gunvor.kronman(at)hanaholmen.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Håkan ForsgårdViestintäjohtaja/KommunikationsdirektörPuh:+358 40 767 7373hakan.forsgard@hanaholmen.fi
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanasaaren kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Barometern Sverige-Finland: låg finsk tilltro till det svenska försvaret16.12.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Barometern Sverige-Finland 2025 visar att finländarna fortfarande har en låg tilltro till det svenska försvaret, trots gemensamt NATO-medlemskap. Endast 20 % av finländarna tycker att Sverige har ett starkt försvar medan hela 70 % av svenskarna anser att det finska försvaret är starkt.
Suomalaisten luottamus Ruotsin puolustukseen heikolla tasolla16.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Suomi-Ruotsi 2025 -barometri osoittaa, että molempien maiden NATO-jäsenyydestä huolimatta suomalaisten luottamus Ruotsin puolustukseen on edelleen heikko. Vain 20 % suomalaisista pitää Ruotsin puolustusta vahvana, kun taas peräti 70 % ruotsalaisista pitää Suomen puolustusta vahvana.
Pressinbjudan: Lansering av Barometern Sverige-Finland 20259.12.2025 09:46:00 EET | Pressmeddelande
Välkommen till lanseringen av Barometern Sverige-Finland den 16 december 2025 på Hanaholmen i Esbo. Barometern presenterar en bredare analys av samverkan mellan Finland och Sverige år 2025.
Kutsu medialle: Suomi-Ruotsi barometrin esittelytilaisuus9.12.2025 09:46:00 EET | Tiedote
Tervetuloa Suomi-Ruotsi-barometrin esittelytilaisuuteen Hanaholmeniin tiistaina 16.12. Barometri esittelee laajemman analyysin Suomen ja Ruotsin välisestä suhteesta.
Pressinbjudan: Lansering av Barometern Sverige-Finland 20258.12.2025 09:26:19 EET | Pressmeddelande
Välkommen till lanseringen av Barometern Sverige-Finland den 15 december 2025 på Finlands residens i Stockholm. Barometern presenterar en bredare analys av samverkan mellan Finland och Sverige.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme